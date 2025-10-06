Pokolian nagy gólt lőtt a KTE védője a nagy fordítás alkalmával – videó

A Kecskeméti TE a 60. percben még 1-3-as hátrányban volt Szentlőrincen, de egy hármas csere, valamint egy jogos hazai kiállítás után huszáros hajrát vágott ki. A lila-fehérek végül 4-3-ra nyertek idegenben, s bár Bolyki Andor volt a 90. percben a hős, aki gyakorlatilag első labdaérintéséből betalált, de mégis Szabó Alex gólját fogják sokáig emlegetni.

A Kecskeméti TE védője nem mindennap látható gólt rúgott

Fotó: Réti Attila / KTE

A Kecskeméti TE számára nagyon sokat ért a parádés fordítás

A KTE védője a 84. percben, még hátrányban döntött úgy, hogy jó 30 méterről tüzelni fog, és végül irgalmatlanul nagy gólt ragasztott a jobb felsőbe. A KTE ezzel egyenlített, majd végül a győzelmet is megszerezte. A parádés fordítás nagyon sokat ér a liláknak, hiszen az élbolyban az összes többi rivális botlott. A Honvéd a Tiszakécske, a Csákvár a Békéscsaba, a Mezőkövesd a Videoton, míg a Vasas és a Szeged egymás ellen játszott döntetlent, így a kecskemétiek három pontra vannak csupán a feljutó helyektől. A héten nem rendeznek fordulót a válogatott programja miatt.