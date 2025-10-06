október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

4 órája

Pokolian nagy gólt lőtt a KTE védője a nagy fordítás alkalmával – videó

Címkék#szabó Alex#Kecskeméti TE#labdarúgás#KTE

Ahogy arról mi is beszámoltunk, hatalmas fordítás után nyert Szentlőrincen a KTE. A gólzáporos sikerből ki kell azonban emelni Szabó Alex gólját.

Nyitray András

A Kecskeméti TE a 60. percben még 1-3-as hátrányban volt Szentlőrincen, de egy hármas csere, valamint egy jogos hazai kiállítás után huszáros hajrát vágott ki. A lila-fehérek végül 4-3-ra nyertek idegenben, s bár Bolyki Andor volt a 90. percben a hős, aki gyakorlatilag első labdaérintéséből betalált, de mégis Szabó Alex gólját fogják sokáig emlegetni. 

A Kecskeméti TE csapata meccs közben
A Kecskeméti TE védője nem mindennap látható gólt rúgott
Fotó: Réti Attila / KTE

A Kecskeméti TE számára nagyon sokat ért a parádés fordítás

A KTE védője a 84. percben, még hátrányban döntött úgy, hogy jó 30 méterről tüzelni fog, és végül irgalmatlanul nagy gólt ragasztott a jobb felsőbe. A KTE ezzel egyenlített, majd végül a győzelmet is megszerezte. A parádés fordítás nagyon sokat ér a liláknak, hiszen az élbolyban az összes többi rivális botlott. A Honvéd a Tiszakécske, a Csákvár a Békéscsaba, a Mezőkövesd a Videoton, míg a Vasas és a Szeged egymás ellen játszott döntetlent, így a kecskemétiek három pontra vannak csupán a feljutó helyektől. A héten nem rendeznek fordulót a válogatott programja miatt. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu