17 perce
Szép Kecskeméti TE-sikerek Szerencsen
Szép sikereket arattak a KTE fiatal súlyemelői a hétvégén Szerencsen, a Kelet-Magyarországi TINI-bajnokságon. A viadalról négy arany- és egy ezüstéremmel gazdagabban térhettek haza a Kecskeméti TE versenyzői.
Kiválóan szerepeltek a Kecskeméti TE ifjú súlyemelői a szerencsi Kelet-Magyarországi TINI-bajnokságon.
A Kecskeméti TE eredményei
Az U12-es korosztályban, +63 kilogrammos súlycsoportban Kis Luca, akinek edzője Bálint Csaba, 80 kilogrammos (36; 44) teljesítménnyel győzött, és a korosztály legjobb női versenyzője lett.
A 36 kilogrammos súlycsoportban a Borsosné Laczi Katalin által edzett Csikós Milán 56 kilogrammos (25; 31) teljesítménnyel lett a legjobb.
Az U15-ös korosztályban, az 53 kilogrammos súlycsoportban Patai Mira 82 kilogrammos (36; 46) eredményével aranyérmet szerzett, és egyúttal a korosztály legjobb női versenyzője lett.
A 88 kilogrammos súlycsoportban Kis Botond bizonyult a legjobbnak 188 kilogrammos (81; 107) eredménnyel, és egyúttal elnyerte a korosztály legjobb férfi versenyzője címet. Edzője: Bálint Csaba.
A Tapodiné Takács Erika által edzett Molnár Bálint a +88 kilogrammos súlycsoportban 103 kilogrammos (47; 56) teljesítménnyel ezüstérmet szerzett.
– Örülök, hogy a küldöttség nagyszerűen teljesített Szerencsen – nyilatkozta Bálint Csaba, a Kecskeméti TE súlyemelő-szakosztályának vezetőedzője. – Ezúton is gratulálok a versenyzőknek az eredményekhez és az egyéni csúcsokhoz egyaránt, és szeretnék köszönetet mondani a szerencsi egyesületnek a kiváló szervezésért – tette hozzá a szakember.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!