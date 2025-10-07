október 7., kedd

Súlyemelés

17 perce

Szép Kecskeméti TE-sikerek Szerencsen

Címkék#Kecskeméti TE#súlyemelés#siker

Szép sikereket arattak a KTE fiatal súlyemelői a hétvégén Szerencsen, a Kelet-Magyarországi TINI-bajnokságon. A viadalról négy arany- és egy ezüstéremmel gazdagabban térhettek haza a Kecskeméti TE versenyzői.

Mócza Milán

Kiválóan szerepeltek a Kecskeméti TE ifjú súlyemelői a szerencsi Kelet-Magyarországi TINI-bajnokságon. 

A Kecskeméti TE versenyzői Szerencsen. Balról-jobbra: Bálint Csaba, Patai Mira, Kis Botond, Molnár Bálint, Kis Luca és Tapodiné Takács Erika.
A Kecskeméti TE küldöttsége Szerencsen. Balról-jobbra: Bálint Csaba, Patai Mira, Kis Botond, Molnár Bálint, Kis Luca és Tapodiné Takács Erika.
Forrás: Kecskeméti TE

A Kecskeméti TE eredményei

Az U12-es korosztályban, +63 kilogrammos súlycsoportban Kis Luca, akinek edzője Bálint Csaba, 80 kilogrammos (36; 44) teljesítménnyel győzött, és a korosztály legjobb női versenyzője lett. 

A 36 kilogrammos súlycsoportban a Borsosné Laczi Katalin által edzett Csikós Milán 56 kilogrammos (25; 31) teljesítménnyel lett a legjobb.

Az U15-ös korosztályban, az 53 kilogrammos súlycsoportban Patai Mira 82 kilogrammos (36; 46) eredményével aranyérmet szerzett, és egyúttal a korosztály legjobb női versenyzője lett. 

A 88 kilogrammos súlycsoportban Kis Botond bizonyult a legjobbnak 188 kilogrammos (81; 107) eredménnyel, és egyúttal elnyerte a korosztály legjobb férfi versenyzője címet. Edzője: Bálint Csaba.

A Tapodiné Takács Erika által edzett Molnár Bálint a +88 kilogrammos súlycsoportban 103 kilogrammos (47; 56) teljesítménnyel ezüstérmet szerzett.

– Örülök, hogy a küldöttség nagyszerűen teljesített Szerencsen – nyilatkozta Bálint Csaba, a Kecskeméti TE súlyemelő-szakosztályának vezetőedzője. – Ezúton is gratulálok a versenyzőknek az eredményekhez és az egyéni csúcsokhoz egyaránt, és szeretnék köszönetet mondani a szerencsi egyesületnek a kiváló szervezésért – tette hozzá a szakember.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

