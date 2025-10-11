október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Kiélezett csatát és bombagólt is hozott a kecskeméti derbi – fotók

Címkék#Kecskeméti TE II#KTE II#labdarúgás#SC Hírös-Ép

A vármegyei I. osztályban a KTE tartalékcsapata az SC Hírös-Ép otthonában vívott városi rangadót szombaton a 8. fordulóban. Kiélezett csata, illetve hatékonyabb második félidő eredményeként a Kecskeméti TE fiataljai legyőzték és egy pontra megközelítették az éllovast.

Nyitray András

Szép nézősereg gyűlt össze a kora délutáni jó időben a Műkertvárosi Sportcentrumban, nagyjából 300 néző figyelte az idei második kecskeméti derbit a vármegye I-ben. A csapatok helyzetét nem könnyítette meg, hogy az első félidőt viharos erejű szél kísérte, ugyanakkor a magas labdák és a hosszú indítások így rendre kiszámíthatatlanok voltak. Kevés igazán nagy helyzet alakult ki, jobbára mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, az első sansz Varga Márk előtt adódott a hazai kapu előtt, éles szögből leadott lövését viszont Kormos védte a 12. percben. A 18. percben jött a válasz, Gavula lőhetett 16 méterről, keveset tévedett. Sokáig ezt követően nem volt dolga a kapusoknak, mezőnyben sok pontatlanság volt mindkét csapat játékában. A 42. percben aztán a Kecskeméti TE II. kapitánya, Goretich tüzelhetett, Kormosnak a léc alól kellett kipiszkálnia a labdát, majd még a félidő végén Kárpáti pörgette mellé Béleczki beadását. 

A Kecskeméti TE fiataljai nyerték a városi derbit
A Kecskeméti TE fiataljai nyerték a városi derbit
Fotó: Nyitray András

Szünetben cserékkel is próbáltak változtatni a felek, és ez eleinte a hazaiak játékét dobta fel inkább. Az 52. percben Gavula ment el a bal oldalon, tüzelt is, de Pálfi nagyot védett, majd a 60. percben ugyanez volt a szereposztás, itt a lövésben viszont kevesebb fantázia volt már. Innentől kezdve viszont érezhetően jobban tudta diktálni a tempót a KTE II., olyannyira, hogy a vezető gól is megszületett. A 61. percben Balis tüzelt 18 méterről, ezt Kormos csak kiütni tudta, a kipattanót pedig Kárpáti lőtte a jobb alsóba (0-1). A 72. percben az SC Hírös-Ép egyenlíthetett volna, egy bal oldalról érkező beadást az ötösön berobbanó Urbán csúsztatta a hosszú alsó mellé. A 75. percben viszont eldőlni látszott a meccs egy káprázatos egyéni megmozdulás után. Horváth András lépett be a támadásba a védelemből, kapu felé ment, majd jó 25 méterről védhetetlenül pókhálózta ki a jobb felsőt ballal (0-2). A hazaiak érezhetően el is fáradtak a hajrára, illetve a második gól meg is törte a lelkesedésüket. A 81. percben le is zárhatta volna a „kis” KTE a meccset, de egy kontra végén Kárpáti előbb a kapufát találta el, majd a kipattanót Szabó Bence közvetlen közelről fölé vágta. Újabb gól nem született, így második városi rangadóját is megnyerte a KTE II., mely ezzel egy pontra feljött a forduló előtt éllovas SC Hírös-Ép-re. 

Győzött a Kecskeméti TE II. az SC Hírös-ÉP ellen

Fotók: Nyitray András

A Kecskeméti TE először nyert "idegenben"

A KTE II. először nyert idegenben, igaz, városhatáron belül, melyet követően az edzők is értékeltek. 

– Az első félidő viszonylag kiegyenlített volt, utána várható volt, hogy mi fáradunk el hamarabb. A KTE le van edzve rendesen, ilyen szempontból a feltételek nem voltak egyenlőek. Nem azon csodálkozom, hogy ellenfelünk nyert, hanem azon, hogy eddig ennyit botlott. Egy ilyen fiatal csapatnak simán kellene nyernie ezt a bajnokságot. Talán az NB III-ból kiesve mostanra megértették ezek a srácok, hogy ez a liga sem leírható. Kezdenek ráérezni, kezdenek jobban játszani, szerintem abszolút esélyesei is a bajnoki címnek. Magunkról annyit, hogy megvoltak a problémáink, de magyarázkodni nem akarok, tisztességgel helytálltunk. Megyünk és dolgozunk tovább hétről hétre, aztán meglátjuk, hogy mi jön ki belőle – mondta Nagy Krisztián, az SC Hírös-Ép vezetőedzője. 

– Gratulálok a csapatnak, mert taktikus, jó játékkal sikerült nyernünk. Jól felkészültünk az SC Hírös-Ép taktikájából, illetve játékosaiból, ezt az egész meccsen fegyelmezetten tartottuk is. Hatalmas bravúr, hogy idegenben is megvertük az éllovast. Dolgozunk tovább, messze még a cél, de egyre jobb formába lendülünk – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.

SC Hírös-Ép – Kecskeméti TE II. 0-2 (0-0) 

Kecskemét, 300 néző. V: Kamal (Berendi, Risz) 

SC Hírös-Ép: Kormos – Kőrös, Farkas A., Urbán, Parázs (Petényi 46.), Patvaros, Gavula, Gréczi, Récsei (Nemesvári 61.), Bessenyei (Kovács J. 72.), Dinók. Vezetőedző: Nagy Krisztián

KTE II.: Pálfi – Goretich, Kárpáti (Köblös 88.), Béleczki (Szabó Bence 46.), Varga M. (Supka 89.), Fodor, Csuri, Szabó Benedek, Fürj (Fajt 89.), Horváth A., Pataki (Balis 46.). Vezetőedző: Lóczi Péter 

Gól: Kárpáti (61.), Horváth A. (75.) 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu