Kiélezett csatát és bombagólt is hozott a kecskeméti derbi – fotók

Szép nézősereg gyűlt össze a kora délutáni jó időben a Műkertvárosi Sportcentrumban, nagyjából 300 néző figyelte az idei második kecskeméti derbit a vármegye I-ben. A csapatok helyzetét nem könnyítette meg, hogy az első félidőt viharos erejű szél kísérte, ugyanakkor a magas labdák és a hosszú indítások így rendre kiszámíthatatlanok voltak. Kevés igazán nagy helyzet alakult ki, jobbára mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, az első sansz Varga Márk előtt adódott a hazai kapu előtt, éles szögből leadott lövését viszont Kormos védte a 12. percben. A 18. percben jött a válasz, Gavula lőhetett 16 méterről, keveset tévedett. Sokáig ezt követően nem volt dolga a kapusoknak, mezőnyben sok pontatlanság volt mindkét csapat játékában. A 42. percben aztán a Kecskeméti TE II. kapitánya, Goretich tüzelhetett, Kormosnak a léc alól kellett kipiszkálnia a labdát, majd még a félidő végén Kárpáti pörgette mellé Béleczki beadását.

A Kecskeméti TE fiataljai nyerték a városi derbit

Fotó: Nyitray András

Szünetben cserékkel is próbáltak változtatni a felek, és ez eleinte a hazaiak játékét dobta fel inkább. Az 52. percben Gavula ment el a bal oldalon, tüzelt is, de Pálfi nagyot védett, majd a 60. percben ugyanez volt a szereposztás, itt a lövésben viszont kevesebb fantázia volt már. Innentől kezdve viszont érezhetően jobban tudta diktálni a tempót a KTE II., olyannyira, hogy a vezető gól is megszületett. A 61. percben Balis tüzelt 18 méterről, ezt Kormos csak kiütni tudta, a kipattanót pedig Kárpáti lőtte a jobb alsóba (0-1). A 72. percben az SC Hírös-Ép egyenlíthetett volna, egy bal oldalról érkező beadást az ötösön berobbanó Urbán csúsztatta a hosszú alsó mellé. A 75. percben viszont eldőlni látszott a meccs egy káprázatos egyéni megmozdulás után. Horváth András lépett be a támadásba a védelemből, kapu felé ment, majd jó 25 méterről védhetetlenül pókhálózta ki a jobb felsőt ballal (0-2). A hazaiak érezhetően el is fáradtak a hajrára, illetve a második gól meg is törte a lelkesedésüket. A 81. percben le is zárhatta volna a „kis” KTE a meccset, de egy kontra végén Kárpáti előbb a kapufát találta el, majd a kipattanót Szabó Bence közvetlen közelről fölé vágta. Újabb gól nem született, így második városi rangadóját is megnyerte a KTE II., mely ezzel egy pontra feljött a forduló előtt éllovas SC Hírös-Ép-re.