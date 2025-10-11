2 órája
Kiélezett csatát és bombagólt is hozott a kecskeméti derbi – fotók
A vármegyei I. osztályban a KTE tartalékcsapata az SC Hírös-Ép otthonában vívott városi rangadót szombaton a 8. fordulóban. Kiélezett csata, illetve hatékonyabb második félidő eredményeként a Kecskeméti TE fiataljai legyőzték és egy pontra megközelítették az éllovast.
Szép nézősereg gyűlt össze a kora délutáni jó időben a Műkertvárosi Sportcentrumban, nagyjából 300 néző figyelte az idei második kecskeméti derbit a vármegye I-ben. A csapatok helyzetét nem könnyítette meg, hogy az első félidőt viharos erejű szél kísérte, ugyanakkor a magas labdák és a hosszú indítások így rendre kiszámíthatatlanok voltak. Kevés igazán nagy helyzet alakult ki, jobbára mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, az első sansz Varga Márk előtt adódott a hazai kapu előtt, éles szögből leadott lövését viszont Kormos védte a 12. percben. A 18. percben jött a válasz, Gavula lőhetett 16 méterről, keveset tévedett. Sokáig ezt követően nem volt dolga a kapusoknak, mezőnyben sok pontatlanság volt mindkét csapat játékában. A 42. percben aztán a Kecskeméti TE II. kapitánya, Goretich tüzelhetett, Kormosnak a léc alól kellett kipiszkálnia a labdát, majd még a félidő végén Kárpáti pörgette mellé Béleczki beadását.
Szünetben cserékkel is próbáltak változtatni a felek, és ez eleinte a hazaiak játékét dobta fel inkább. Az 52. percben Gavula ment el a bal oldalon, tüzelt is, de Pálfi nagyot védett, majd a 60. percben ugyanez volt a szereposztás, itt a lövésben viszont kevesebb fantázia volt már. Innentől kezdve viszont érezhetően jobban tudta diktálni a tempót a KTE II., olyannyira, hogy a vezető gól is megszületett. A 61. percben Balis tüzelt 18 méterről, ezt Kormos csak kiütni tudta, a kipattanót pedig Kárpáti lőtte a jobb alsóba (0-1). A 72. percben az SC Hírös-Ép egyenlíthetett volna, egy bal oldalról érkező beadást az ötösön berobbanó Urbán csúsztatta a hosszú alsó mellé. A 75. percben viszont eldőlni látszott a meccs egy káprázatos egyéni megmozdulás után. Horváth András lépett be a támadásba a védelemből, kapu felé ment, majd jó 25 méterről védhetetlenül pókhálózta ki a jobb felsőt ballal (0-2). A hazaiak érezhetően el is fáradtak a hajrára, illetve a második gól meg is törte a lelkesedésüket. A 81. percben le is zárhatta volna a „kis” KTE a meccset, de egy kontra végén Kárpáti előbb a kapufát találta el, majd a kipattanót Szabó Bence közvetlen közelről fölé vágta. Újabb gól nem született, így második városi rangadóját is megnyerte a KTE II., mely ezzel egy pontra feljött a forduló előtt éllovas SC Hírös-Ép-re.
Győzött a Kecskeméti TE II. az SC Hírös-ÉP ellenFotók: Nyitray András
A Kecskeméti TE először nyert "idegenben"
A KTE II. először nyert idegenben, igaz, városhatáron belül, melyet követően az edzők is értékeltek.
– Az első félidő viszonylag kiegyenlített volt, utána várható volt, hogy mi fáradunk el hamarabb. A KTE le van edzve rendesen, ilyen szempontból a feltételek nem voltak egyenlőek. Nem azon csodálkozom, hogy ellenfelünk nyert, hanem azon, hogy eddig ennyit botlott. Egy ilyen fiatal csapatnak simán kellene nyernie ezt a bajnokságot. Talán az NB III-ból kiesve mostanra megértették ezek a srácok, hogy ez a liga sem leírható. Kezdenek ráérezni, kezdenek jobban játszani, szerintem abszolút esélyesei is a bajnoki címnek. Magunkról annyit, hogy megvoltak a problémáink, de magyarázkodni nem akarok, tisztességgel helytálltunk. Megyünk és dolgozunk tovább hétről hétre, aztán meglátjuk, hogy mi jön ki belőle – mondta Nagy Krisztián, az SC Hírös-Ép vezetőedzője.
– Gratulálok a csapatnak, mert taktikus, jó játékkal sikerült nyernünk. Jól felkészültünk az SC Hírös-Ép taktikájából, illetve játékosaiból, ezt az egész meccsen fegyelmezetten tartottuk is. Hatalmas bravúr, hogy idegenben is megvertük az éllovast. Dolgozunk tovább, messze még a cél, de egyre jobb formába lendülünk – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.
SC Hírös-Ép – Kecskeméti TE II. 0-2 (0-0)
Kecskemét, 300 néző. V: Kamal (Berendi, Risz)
SC Hírös-Ép: Kormos – Kőrös, Farkas A., Urbán, Parázs (Petényi 46.), Patvaros, Gavula, Gréczi, Récsei (Nemesvári 61.), Bessenyei (Kovács J. 72.), Dinók. Vezetőedző: Nagy Krisztián
KTE II.: Pálfi – Goretich, Kárpáti (Köblös 88.), Béleczki (Szabó Bence 46.), Varga M. (Supka 89.), Fodor, Csuri, Szabó Benedek, Fürj (Fajt 89.), Horváth A., Pataki (Balis 46.). Vezetőedző: Lóczi Péter
Gól: Kárpáti (61.), Horváth A. (75.)
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!