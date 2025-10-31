október 31., péntek

Labdarúgás

2 órája

Újra NB I-es csapatot kapott a kupában a KTE

Csütörtök este kisorsolták a nyolcaddöntők beosztását az M4 Sporton a MOL Magyar Kupában. A Kecskeméti TE ismét NB I-es együttessel csaphat össze, az MTK Budapest vendége lesz a legjobb 16 között.

Nyitray András

Újítás a sorozatban az idei szezontól, hogy már nem az alacsonyabb osztályú gárda a pályaválasztó, ezért fogadhatta a Kecskeméti TE is az előző körben az NB III-as Tiszafüredet, melyet 2-1-re verte meg. Szintén új elem, hogy a nyolcaddöntőkkel párhuzamosan tartották meg a további ágrajz kialakítását is, így már most tudni lehet, hogy milyen csapatokkal találkozhatnak akár a folytatásban a lila-fehérek. 

Újpest után a Kecskeméti TE az MTK-ra készülhet az NB I-ből
A Kecskeméti TE az Újpest után az MTK-ra készülhet az NB I-ből
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A Kecskeméti TE sorsolása a legnehezebb

Nem kérdés, a KTE legnehezebb ágra került, ott is idegenben kell végig játszania már adott esetben. Amennyiben az MTK-t sikerülne búcsúztatni, úgy az ETO FC Győr - Videoton párharc győztese következne, az elődöntőben pedig az Ajka - Kazincbarcika és az FTC - Csákvár párharcokból jönne egy ellenfél, papírforma alapján erre a Ferencvárosnak van a legnagyobb esélye. 

A MOL Magyar Kupa 5. forduló hivatalos játéknapja 2026. február 11., ettől azonban a televíziós beosztás alapján lehet majd eltérés. 

