Labdarúgás

1 órája

A KTE II. és a Lajosmizse nyitja a vármegye I.-es fordulót

Címkék#Kecskeméti TE II#Lajosmizsei VLC#KTE II#Lóczi Péter#labdarúgás

Már pénteken elindul a forduló a Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban. Az első mérkőzést Kecskeméten rendezik, ahol a Kecskeméti TE II. ellenfele a Lajosmizsei VLC lesz.

Nyitray András

A Lajosmizsei VLC az előző idényben remek teljesítménnyel lett 4. a bajnokságban, a második helyről csupán egy ponttal maradt le. Az új bajnokságban némileg hektikusabb a Mizse szereplése, de ezzel együtt egy rendkívül rutinos, bárkit meglepni képes együttesről van szó. A Lajosmizse jelenleg a 9. helyen áll 16 ponttal, az előző körben hazai pályán 1–0-ra kapott ki a Jánoshalmától. A Kecskeméti TE II. fiataljai jó formában vannak, hiszen a 2. helyről várják a forduló nyitómeccsét, zsinórban öt győzelmet követően. Legutóbb Bácsalmáson sikerült 1–0-ra nyerniük.

A Kecskeméti TE II. a Lajosmizse ellen készül
A Kecskeméti TE II. rutinos ellenfelet fogad
Fotó: Nyitray András/archív-felvétel

A Kecskeméti TE II. jó formában van, a Lajosmizse kevésbé

A találkozó előtt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője osztotta meg velünk várakozásait: 

– Köszönettel tartozunk a Lajosmizsének, amiért belementek abba, hogy egy nappal korábbra hozzuk a mérkőzést a halottak napjára tekintettel. Ellenfelünk két vesztes összecsapással a háta mögött érkezik hozzánk, pont emiatt, illetve a játékosállományuk miatt is nehéz mérkőzésre számítok. Több volt akadémistánk is pályára fog lépni ellenünk, jó játékosok, akik évek óta egységes, masszív csapatként rendre a tabella első felében végeznek. Múlt héten az utolsó percben nyertünk Bácsalmáson, szeretnénk ennek a sikernek a mentális pozitívumait meglovagolni. Emellé jó játékot, és természetesen győzelmet várok a csapattól – mondta Lóczi Péter. 

A mérkőzés pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik a Széktói Stadion 2-es műfüves pályáján, a belépés ingyenes.

