A Lajosmizse legyőzésével élre ugrott a KTE II.
A Vármegye I. 11. fordulójában a Lajosmizsei VLC volt péntek este a KTE II. vendége. A Kecskeméti TE zsinórban hatodik meccsét is behúzta a bajnokságban.
Meglehetősen eseménytelenül zajlott az első félidő, a két együttes kevés veszély tudott jelenteni egymás kapujára. Kecskeméti mezőnyfölény jellemezte a meccset, de a Lajosmizse stabilan védekezett, illetve jól meg tudta tartani helyenként a labdát, gyors átmenetekbe fordulva. Az első helyzet hazai oldalon adódott, a 8. percben Fodor tekert középre egy szögletet élesen a rövidre, de Szabó közelről a rövid felső fölé csúsztatott. Az első negyedórát egy lajosmizsei kapáslövés zárta le, de Juhász távoli kísérlete alaposan fölé ment. A 27. percben Balis előtt adódott ígéretes sansz, Horváth tette jobbról középre a labdát félmagasan, amit 15 méterről kapásból lőtt el, de elvétette a bal felsőt a Kecskeméti TE II. játékosa. Sokáig nem történt ezt követően semmi, úgy tűnt már nem is fog az első félidőben, de az utolsó percben egy lajosmizsei szöglet Valkai elé csorgott le, aki jobbal egyből tüzelt is, ám kicsit lecsúszott a labda, így a bal felső mellé ment, mely után le is fújta a félidőt a játékvezető.
Fordulás után a „kis” KTE jött ki élesebben, alig néhány perc elteltével meg is szerezte a vezetést. Egy szögletet Kárpáti fejelt vissza a hosszúról középre, amit Szabó Benedek aztán a kapu jobb oldalába lőtt (1-0). Jó tíz percet hoztak ekkor a kecskeméti fiatalok, Kárpáti előtt is adódott sansz, majd Supka vette át ziccerben rosszul a labdát egy szép akció végén. Az 59. percben aztán növelte előnyét a KTE II., Valkaitól vette el a labdát Szlovák erőszakosan, majd elment a bal oldalon, beadását aztán Kárpáti lőtte be (2-0). A 67. percben Kárpáti megint előkészítő volt, Goretich elé tette vissza lövésre a labdát, a löketet azonban Kis oldalra tolta. A 69. percben Majoros esett el Szabó szorításában a tizenhatoson belül, a vendégek nagyon szerettek volna egy büntetőt, de a játékvezető csak sárga lapot adott a reklamáló Árva Zsoltnak. A 74. percben a jobb oldalon Kárpáti indulhatott el egy kontrával, végig vitte az akciót, de a lövését Kis megfogta. A 81. percben szépített a Lajosmizse, egy szöglet után először a lécen csattant a labda, de a lecsorgót Majoros közelről belőtte (2-1). A hajrá izgalmasra sikerült így, a hosszabbításban két sansza is volt az egyenlítésre a vendégeknek, de Halasi lövése a rövid alsó mellé ment, majd az utolsó pillanatban Sólya is hárított egy felívelés után lepattanó, tömegből leadott lövést, így maradt a 2-1.
A Kecskeméti TE II. élre állt
– Nagyon nehéz meccsünk volt, a Lajosmizse jól, kulturáltan és tisztán futballozott. Véleményem szerint a bajnokság egyik legjobb csapata. Az első félidőben nem találtuk a játékunkat, kevés veszélyt jelentettünk kapura, jól védekezett ellenfelünk. Második félidőt jól kezdtük, a gól után több területünk maradt, játszottuk a játékunkat. Kicsit döcögős futballal, de megérdemelten szereztük meg a három pontot – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.
Árva Zsolt nem volt elégedett a játékvezetéssel, egy elmaradt büntető és a második kecskeméti gól előtti szituáció miatt is maradt benne hiányérzet.
– Az biztos, hogy egy kecskeméti gól benne volt a meccsben, de véleményem szerint a második előtt szabálytalanság történt, ezt követően pedig elmaradt egy büntető. Nehéz így értékelni, mert véleményem szerint összességében a döntetlenre rászolgáltunk volna. Az nem vitás, hogy a KTE kerete erősebb, jobb csapat, lehetett ekkora különbség, de bosszantó, hogy így. Az első félidő kiegyenlített volt, utána gólt kaptunk, de erre is fel voltunk készülve, megvolt a tervünk, a végén óriási sanszunk volt még ilyen előzmények után is az egyenlítésre. Sajnos ezen az őszön ez már a második olyan alkalom, amikor döntő hiba történik a kárunkra, de ezzel sajnos nem tudunk mit csinálni – mondta Árva Zsolt, a Lajosmizse vezetőedzője.
A forduló nyitómeccse után így a KTE II. feljött az első helyre, két pontos előnnyel, de a riválisok hétvégén játszanak.
Kecskeméti TE II. – Lajosmizsei VLC 2-1 (0-0)
Kecskemét. V: Ézsiás (Borbényi, Herceg)
KTE II.: Sólya – Goretich, Fodor, Kárpáti (Szabó Bence 92.), Balis, Supka (Csuri 71.), Szlovák (Tóth F. 84.), Horváth A., Pataki (Béleczki 71.), Szabó Benedek, Fürj. Vezetőedző: Lóczi Péter
LVLC: Kis Cs. – Orlov L. (Kenderes 90.), Bodnár (Sallai 46.), Halasi, Peres (Majoros 62.), Valkai, Orlov A., Major (Ubornyák 71.), Bán, Juhász A., Czumbil. Vezetőedző: Árva Zsolt
Gól: Szabó Benedek (48.), Kárpáti (59.) ill. Majoros (81.)
