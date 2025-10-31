A Lajosmizse legyőzésével élre ugrott a KTE II.

Meglehetősen eseménytelenül zajlott az első félidő, a két együttes kevés veszély tudott jelenteni egymás kapujára. Kecskeméti mezőnyfölény jellemezte a meccset, de a Lajosmizse stabilan védekezett, illetve jól meg tudta tartani helyenként a labdát, gyors átmenetekbe fordulva. Az első helyzet hazai oldalon adódott, a 8. percben Fodor tekert középre egy szögletet élesen a rövidre, de Szabó közelről a rövid felső fölé csúsztatott. Az első negyedórát egy lajosmizsei kapáslövés zárta le, de Juhász távoli kísérlete alaposan fölé ment. A 27. percben Balis előtt adódott ígéretes sansz, Horváth tette jobbról középre a labdát félmagasan, amit 15 méterről kapásból lőtt el, de elvétette a bal felsőt a Kecskeméti TE II. játékosa. Sokáig nem történt ezt követően semmi, úgy tűnt már nem is fog az első félidőben, de az utolsó percben egy lajosmizsei szöglet Valkai elé csorgott le, aki jobbal egyből tüzelt is, ám kicsit lecsúszott a labda, így a bal felső mellé ment, mely után le is fújta a félidőt a játékvezető.

A Kecskeméti TE II. az élre állt

Fotó: Nyitray András

Fordulás után a „kis” KTE jött ki élesebben, alig néhány perc elteltével meg is szerezte a vezetést. Egy szögletet Kárpáti fejelt vissza a hosszúról középre, amit Szabó Benedek aztán a kapu jobb oldalába lőtt (1-0). Jó tíz percet hoztak ekkor a kecskeméti fiatalok, Kárpáti előtt is adódott sansz, majd Supka vette át ziccerben rosszul a labdát egy szép akció végén. Az 59. percben aztán növelte előnyét a KTE II., Valkaitól vette el a labdát Szlovák erőszakosan, majd elment a bal oldalon, beadását aztán Kárpáti lőtte be (2-0). A 67. percben Kárpáti megint előkészítő volt, Goretich elé tette vissza lövésre a labdát, a löketet azonban Kis oldalra tolta. A 69. percben Majoros esett el Szabó szorításában a tizenhatoson belül, a vendégek nagyon szerettek volna egy büntetőt, de a játékvezető csak sárga lapot adott a reklamáló Árva Zsoltnak. A 74. percben a jobb oldalon Kárpáti indulhatott el egy kontrával, végig vitte az akciót, de a lövését Kis megfogta. A 81. percben szépített a Lajosmizse, egy szöglet után először a lécen csattant a labda, de a lecsorgót Majoros közelről belőtte (2-1). A hajrá izgalmasra sikerült így, a hosszabbításban két sansza is volt az egyenlítésre a vendégeknek, de Halasi lövése a rövid alsó mellé ment, majd az utolsó pillanatban Sólya is hárított egy felívelés után lepattanó, tömegből leadott lövést, így maradt a 2-1.