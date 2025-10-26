A KTE nyert, ezzel feljött a dobogóra

A Kecskeméti TE vezetőedzője, Tímár Krisztián több változtatást is eszközölt a békéscsabai döntetlen után, bekerült Szojma, Kovács, Czékus és Eördögh is a kezdőbe. Már az első perctől kecskeméti fölény jellemezte a meccset, többször sikerült megbontani a karcagi védelem jobb oldalát, de a beadások pontatlanok voltak. A Karcag ezt követően jelezte, átmenetekből benne van a veszély, az első húsz perc végéhez érve Regenyei és Girsik előtt is adódott sansz, utóbbi lőni is tudott, de Varga fogta ezt. Alig félóra elteltével jegyezhettük fel az első nagy helyzetet, Banó-Szabó tekert középre balról egy szabadrúgást, amit Pálinkás stukkolt kapura, de pont középre ment, így a kapus fölé ütötte azt. A 37. percben Győrfi húzott el az alapvonalig a jobb oldalon, Pálinkást kereste a beadással, aki a rövid felső fölé csúsztatott kevéssel, ez is nagy sansz volt.

Derekas Zoltán a Kecskeméti TE első gólját ünnepli

Fotó: Réti Attila/KTE

Fordulás után nőtt a kecskeméti dominancia, az 52. percben Eördögh centrezett balról, Pálinkás fordulásból vette célba a rövid sarkot, de Fedinisinec érintésével a jobb kapufáról kifelé pattant a labda. Az 57. percben Derekas tüzelt 16 méterről, ezt másodjára fogta meg a kapus. Az 59. percben aztán formás jobb oldali akció végén Győrfi tört be a tizenhatoson belülre, egy csellel elment volna Pap mellett, de a védő buktatta, így jöhetett a büntető. A labda mögé Derekas állt oda, aki a kapu jobb oldalába lőtt (1-0). A 65. percben a Karcag közel járt az egyenlítéshez, Girsik húzott balról befelé, majd célba vette a hosszú felsőt, melyet kevéssel tévesztett el. A 75. percben viszont jött a második kecskeméti gól: Derekas lőtt megint 18 méterről, a bal kapufát találata el, de a kipattanó pont Pálinkás elé került, aki egyből a léc alá bombázott (2-0). A hosszabbításban a kegyelemdöfést is bevihette volna a csereként beálló Bolyki Andor, egyedül vezethette a kapusra a labdát, de a bravúrral, lábbal védett a karcagi hálóőr, így maradt a 2-0.

A Kecskeméti TE felőrölte ellenfelét

Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője: – Nagyon jól felkészített, jól összerakott Karcagot sikerült legyőznünk. Az első negyedórát leszámítva, véleményem szerint magabiztosan nyertünk, talán egy pár gól bennünk is maradt. Az első félidő második felében már domináltunk, ami még meddő volt, de főleg fordulás után már felőröltük ellenfelünket, a Karcag kapusának is több védése volt. Összességében megérdemelt a sikerünk, annak külön örülök, hogy nem kaptunk gólt. Ma még lehet egy kicsit ünnepelni, de hétfőtől maximálisan a szerdai kupameccsre, illetve a hétvégi bajnokira koncentrálunk.