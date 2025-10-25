október 25., szombat

Labdarúgás

1 órája

A Karcag ellen is nyerni szeretne a KTE

A Merkantil Bank Liga 11. fordulójában vasárnap lép pályára mindkét Bács-Kiskun vármegyei gárda. A Kecskeméti TE a Karcagot fogadja vasárnap.

Nyitray András

Remek formában van a Kecskeméti TE, hiszen Tímár Krisztián érkezése óta veretlen a bajnokságban. A lila-fehérek legutóbb Békéscsabán játszottak 1–1-es döntetlent

Derekas Zoltán, a Kecskeméti TE játékosa
Derekas Zoltán, a Kecskeméti TE játékosa örül, hogy a kupában is érdekeltek
Fotó: Reti Attila

– Nehéz mérkőzés volt, melyet nem kezdtünk jól, ennek a héten utána is mentünk. Pozitívum, hogy ismét vert helyzetből álltunk fel, a második félidőben irányítottunk, helyzeteink is voltak, sőt, egy gólunkat végül nem is adta meg a játékvezető. Inkább félig üres most a pohár, de egy ponttal sem lehetünk teljesen elégedetlenek – mondta Derekas. 

A Kecskeméti TE ellenfele kitűnően kezdett

Az újonc Karcag kifejezetten jól kezdte az idényt, 18 pontjával az 5. helyen, egy-egy ponttal és hellyel előzi meg ezzel a KTE-t. Már önmagában ez is elég motivációt kell jelentsen hazai oldalon. A lila-fehéreknek kellemetlen emléke is van a Karcagról, hiszen az előző idényben, még NB I-es csapatként kaptak ki 1–0-ra az akkor harmadosztályú rivális otthonában a Magyar Kupában. A vasárnapi bajnoki 17 órakor kezdődik Kecskeméten. 

– Minden mérkőzés nehéz az NB II-ben. Jó formában van a Karcag, de ez igaz ránk is. Hazai pályán nekünk a győzelem kell legyen a célunk, ehhez ugyanolyan lendületes játék kell, amit eddig mutattunk – mondta a meccs kapcsán Derekas, aki már kitért a szerdai, Tiszafüred elleni kupameccsre is, mely 17 órakor kezdődik majd a Széktói Stadionban. 

– Én örülök neki, hogy a szünet után most van egy sűrűbb hetünk, hiszen minden játékos szeret tétmeccseket játszani. Az Újpest elleni bravúr után is elmondtam, hogy nekünk is kell tanulnunk abból, hogy egy esélyesebb ellenfelet győztünk kell. Most mi leszünk azok, de a maximumot kell nyújtanunk a Tiszafüred ellen is, hogy továbbjussunk. Más célunk pedig nem lehet – tette hozzá Derekas Zoltán. 
 

