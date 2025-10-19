3 órája
A Kecskeméti TE II. szimpatikus Csólyospálos ellen érvényesítette a papírformát – fotók
A Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban a Csólyospálos volt a KTE II. ellenfele vasárnap hazai pályán. A Kecskeméti TE fiataljai végig uralták a meccset, és végül megérdemelten szereztek újabb három pontot.
A bajnokságban újonc Csólyospálos már a mérkőzés első percétől védekezésre rendezkedett be, a vendégek gyakorlatilag tizenegy emberrel zártak vissza saját tizenhatosuk környékére, minél kevesebb területet hagyva a hazai támadások kibontakozására. Ennek ellenére az első percekben több hazai lehetőség is adódott a Kecskeméti TE II. előtt, Horváth, Fürj és Kárpáti lövését is blokkolták azonban, Goretich két átlövése pedig nem talált kaput. A 12. percben Andóczi-Balognak kellett védenie már, Csuri beadását Kárpáti húzta kapura, majd egy perccel később Horváth közeli lövését hárította bravúrral. A 18. percben góllá érett a hazai fölény, miután Fodor lépett fel kitűnően, ezt meglátta Horváth, akinek jobbról érkező beadását lendületből érkezve fejelte a bal alsóba (1-0). A gól után nem változott a játék képe, de kicsit leült a meccs, sok pontatlanság csúszott a támadásépítésbe kecskeméti részről, az átlövések pedig továbbra is pontatlanok voltak.
A második félidő elején aztán tulajdonképpen eldőlt a találkozó. Goretich beadása után Kárpáti még a kapusba lőtt az 53. percben, ám szinte azonnal jött aztán a gól. A bal oldalról Fürj indult el befelé, majd 17 méterről, jobbal lőtte ki a rövid alsót (2-0). Alig három minutum utána aztán Goretich lövőkedve gólt hozott, újabb próbálkozásához azonban kellett némi szerencse is, mivel a vendég portás rosszul nyúlt a labdáért (3-0). Továbbra is nagy fölényben volt a KTE II., ám a 60. percben egy kontrát végig vitt a Csólyospálos, melynek végig Patyi szép cselek után a jobb kapufát találta el. A 70. percben Szabó Benedek előbb szabadrúgásból, majd egy lecsorgó után tesztelte Andóczi-Balog képességeit, aki mindkét alkalommal a helyén volt. A hajrában is volt dolga a vendégek kapusának, Horváth közeli próbálkozását, illetve Virágh lapos löketét is hárítania kellett, majd a semmiből a másik oldalon is jött egy lövés egy újabb kontra után, ám Rádóczi hiába fektette el védőjét, a bal alsó mellé helyezett végül. A 89. percre is maradt azért még egy gól, Supka maradt szabad 20 méterre a kaputól, ezt kihasználva aztán ballal a jobb felsőbe lőtt, kialakítva a 4-0-os végeredményt.
A Kecskeméti TE II. szimpatikus ellenfelet győzött le
A mérkőzés után a vezetőedzők is értékeltek, hazai részről Lóczi Péter külön elismerte a Csólyospálos teljesítményét is, szimpatikus ellenfelet ismertek meg a kecskemétiek az újoncban.
– Először is szeretnék gratulálni ellenfelünknek is, mert nagyon szimpatikusan futballoztak, végig próbáltak focizni, az utolsó percig küzdöttek, meg is nehezítették a dolgunkat. Nem játszottunk olyan jól, mint az utóbbi két hétben, de így is szereztünk négy gólt, illetve fontos, hogy nem kaptunk. Jó mérkőzés volt, tesszük tovább a dolgunkat – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.
Ábrahám-Furus Gergő, a Csólyospálos játékos-edzője sérülten vállalta a játékot, a derekával is meg kellett küzdenie a meccs folyamán. Emeljük itt ki, hogy a kecskeméti kispadtól is igen sportszerűen kapott ebben segítséget Gyulassy Gábor masszőrtől, aki az első félidőben, illetve a szünetben is igyekezett enyhíteni a gondjait.
– Be kell vallanom, szenvedtem ezen a meccsen, pedig sosem voltam egy sérülékeny játékos, de sajnos nem volt tizenegy egészséges játékosunk, így össze kellett szorítanunk a fogunkat. Maximálisan meg vagyok elégedve a csapattal. Egy edző joggal lehet büszke a játékosaira, ha mindent végrehajtanak abból, amit kér tőlük, ez abszolút így volt. Próbáltunk nagyon fegyelmezetten védekezni, nem sok helyzetet engedni az ellenfélnek. A pontszerzés ebben a meccsben nem volt benne, de tisztességgel helytálltunk. Talán annyival volt ebben több, hogy akadt sanszunk szépíteni, de azért sem járt volna több pont – értékelt Ábrahám-Furus Gergő, a Csólyospálos játékos-edzője.
A Csólyospálos a KTE II. ellen játszottFotók: Nyitray András
Kecskeméti TE II. – Csólyospálos 4-0 (1-0)
Kecskemét. V: Kiss L. (Berger, Apró)
KTE II.: Telek – Csuri (Pataki 75.), Goretich, Fodor, Kárpáti (Szlovák 62.), Balis (Virágh 62.), Béleczki (Szabó Bence 62.), Supka, Szabó Benedek, Fürj, Horváth A. Vezetőedző: Lóczi Péter
Csólyospálos: Andóczi-Balog – Ábrahám-Furus, Gera, Szabó B., Patyi D., Kovács K. (Patyi M. 56.), Harkai, Katona B., Rádóczi, Magyar, Tóth D. Játékos-edző: Ábrahám-Furus Gergő
Gól: Fodor (18.), Fürj (54.), Goretich (59.), Supka (89.)
