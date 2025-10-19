A Kecskeméti TE II. szimpatikus Csólyospálos ellen érvényesítette a papírformát – fotók

A bajnokságban újonc Csólyospálos már a mérkőzés első percétől védekezésre rendezkedett be, a vendégek gyakorlatilag tizenegy emberrel zártak vissza saját tizenhatosuk környékére, minél kevesebb területet hagyva a hazai támadások kibontakozására. Ennek ellenére az első percekben több hazai lehetőség is adódott a Kecskeméti TE II. előtt, Horváth, Fürj és Kárpáti lövését is blokkolták azonban, Goretich két átlövése pedig nem talált kaput. A 12. percben Andóczi-Balognak kellett védenie már, Csuri beadását Kárpáti húzta kapura, majd egy perccel később Horváth közeli lövését hárította bravúrral. A 18. percben góllá érett a hazai fölény, miután Fodor lépett fel kitűnően, ezt meglátta Horváth, akinek jobbról érkező beadását lendületből érkezve fejelte a bal alsóba (1-0). A gól után nem változott a játék képe, de kicsit leült a meccs, sok pontatlanság csúszott a támadásépítésbe kecskeméti részről, az átlövések pedig továbbra is pontatlanok voltak.

A Kecskeméti TE II. magabiztosan győzte le a Csólyospálost

Fotó: Nyitray András

A második félidő elején aztán tulajdonképpen eldőlt a találkozó. Goretich beadása után Kárpáti még a kapusba lőtt az 53. percben, ám szinte azonnal jött aztán a gól. A bal oldalról Fürj indult el befelé, majd 17 méterről, jobbal lőtte ki a rövid alsót (2-0). Alig három minutum utána aztán Goretich lövőkedve gólt hozott, újabb próbálkozásához azonban kellett némi szerencse is, mivel a vendég portás rosszul nyúlt a labdáért (3-0). Továbbra is nagy fölényben volt a KTE II., ám a 60. percben egy kontrát végig vitt a Csólyospálos, melynek végig Patyi szép cselek után a jobb kapufát találta el. A 70. percben Szabó Benedek előbb szabadrúgásból, majd egy lecsorgó után tesztelte Andóczi-Balog képességeit, aki mindkét alkalommal a helyén volt. A hajrában is volt dolga a vendégek kapusának, Horváth közeli próbálkozását, illetve Virágh lapos löketét is hárítania kellett, majd a semmiből a másik oldalon is jött egy lövés egy újabb kontra után, ám Rádóczi hiába fektette el védőjét, a bal alsó mellé helyezett végül. A 89. percre is maradt azért még egy gól, Supka maradt szabad 20 méterre a kaputól, ezt kihasználva aztán ballal a jobb felsőbe lőtt, kialakítva a 4-0-os végeredményt.