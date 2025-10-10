Izgatottan várja a városi derbit az egykori KTE játékos

Urbán Pál a Kecskeméti TE saját nevelésű játékosa, a rutinos védő lila-fehérben mutatkozott be fiatalon az NB I-ben, illetve tagja volt a 2011-ben Magyar Kupát nyerő gárdának is. Bár később elhagyta a klubot, a 2015-ös kizárás után visszatért Kecskemétre és tevékeny részt vállalt abban, hogy feljusson az NB III-ba a csapat. 2020-ban döntött úgy, hogy inkább civil életére szeretne koncentrálni, ekkor lett a Kiskunfélegyháza játékosa, majd onnan most nyáron igazolt az SC Hírös-Ép-hez. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy ezzel az összes jelenleg is működő kecskeméti klub mezét viselte már, hiszen a KTE mellett a KLC-ben is játszott.

Az SC Hírös-Ép a Kecskeméti TE fiataljait is legyőzné, Urbán Pál (balról a második) élen maradna csapatával

Fotó: Nyitray András

– Számomra nyáron a legfontosabb tényező az volt, hogy egy jó közösség tagja lehessek, amikor eldőlt, hogy váltani fogok. Nem titok, az is benne volt a pakliban, hogy abbahagyom a játékot, viszont a Hírös-Ép-nél a rutinosabb játékosokat gyerekkorom óta ismerem, együtt játszottunk, nagy sikereket is átéltünk közösen. Ellenfélként is láttam, hogy milyen jó a hangulat a csapatnál, így tudtam, hogy jól fogom magam érezni. Sokakat meglephet az eddigi szereplésünk, de ha nem hittem volna ebben, akkor tényleg nem folytattam volna. Ennyire jó rajtra még sem számítottam, de abban biztos voltam, hogy jó szezonunk lesz – mondta nyári döntése, illetve a csapat szereplése kapcsán Urbán Pál.

A Kecskeméti TE korábbi védőjének sokat jelent nevelő klubja

A 36 esztendős védőnek nem lesz újdonság, hogy nevelő klubja ellen kell játszani, ettől függetlenül nem tagadja, sokat jelent neki a KTE, ezzel ráadásul nincs egyedül az SC Hírös-Ép játékosai között.

– Nem is lehet kérdés, sokat jelent nekem a KTE. Többen is hasonló cipőben járunk a meccs előtt, talán nem túlzás azt mondani, hogy a kupagyőztes csapat tagjaiként Patvaros Zsoltival és Farkas Andrissal mi is nyomot hagytunk a klub történelmében. Megvan tehát a meccs pikantériája, de azt gondolom, mindannyian kellően rutinosak vagyunk már ahhoz, hogy ez ne befolyásoljon minket.

Már többször is játszottam a múltban a KTE ellen, számomra ez nem lesz tehát új dolog

– tette hozzá Urbán.