Izgatottan várja a városi derbit az egykori KTE játékos
Ismét városi derbit rendeznek szombaton Kecskeméten, ráadásul két jó formában lévő gárda csap össze. Az éllovas SC Hírös-Ép a Kecskeméti TE tartalékcsapatát fogadja, és bizony megvan a maga pikantériája a párosításnak. Hazai oldalon rutinos, a KTE-vel nagy sikereket is ünneplő játékosok néznek farkasszemet a lila-fehér fiatalokkal. Urbán Pál elmondta, rengeteg szép emlék és érzelem köti nevelő klubjához, de a tabella élén akarnak maradni.
Urbán Pál a Kecskeméti TE saját nevelésű játékosa, a rutinos védő lila-fehérben mutatkozott be fiatalon az NB I-ben, illetve tagja volt a 2011-ben Magyar Kupát nyerő gárdának is. Bár később elhagyta a klubot, a 2015-ös kizárás után visszatért Kecskemétre és tevékeny részt vállalt abban, hogy feljusson az NB III-ba a csapat. 2020-ban döntött úgy, hogy inkább civil életére szeretne koncentrálni, ekkor lett a Kiskunfélegyháza játékosa, majd onnan most nyáron igazolt az SC Hírös-Ép-hez. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy ezzel az összes jelenleg is működő kecskeméti klub mezét viselte már, hiszen a KTE mellett a KLC-ben is játszott.
– Számomra nyáron a legfontosabb tényező az volt, hogy egy jó közösség tagja lehessek, amikor eldőlt, hogy váltani fogok. Nem titok, az is benne volt a pakliban, hogy abbahagyom a játékot, viszont a Hírös-Ép-nél a rutinosabb játékosokat gyerekkorom óta ismerem, együtt játszottunk, nagy sikereket is átéltünk közösen. Ellenfélként is láttam, hogy milyen jó a hangulat a csapatnál, így tudtam, hogy jól fogom magam érezni. Sokakat meglephet az eddigi szereplésünk, de ha nem hittem volna ebben, akkor tényleg nem folytattam volna. Ennyire jó rajtra még sem számítottam, de abban biztos voltam, hogy jó szezonunk lesz – mondta nyári döntése, illetve a csapat szereplése kapcsán Urbán Pál.
A Kecskeméti TE korábbi védőjének sokat jelent nevelő klubja
A 36 esztendős védőnek nem lesz újdonság, hogy nevelő klubja ellen kell játszani, ettől függetlenül nem tagadja, sokat jelent neki a KTE, ezzel ráadásul nincs egyedül az SC Hírös-Ép játékosai között.
– Nem is lehet kérdés, sokat jelent nekem a KTE. Többen is hasonló cipőben járunk a meccs előtt, talán nem túlzás azt mondani, hogy a kupagyőztes csapat tagjaiként Patvaros Zsoltival és Farkas Andrissal mi is nyomot hagytunk a klub történelmében. Megvan tehát a meccs pikantériája, de azt gondolom, mindannyian kellően rutinosak vagyunk már ahhoz, hogy ez ne befolyásoljon minket.
Már többször is játszottam a múltban a KTE ellen, számomra ez nem lesz tehát új dolog
– tette hozzá Urbán.
A hazaiak egy 2-0-s jánoshalmi siker után, az éllovas önbizalmával léphetnek pályára szombaton a városi derbin, ettől függetlenül Urbán Pál elmondta, nagyon nehéz mérkőzésre számít.
– Jánoshalmán nagyon nehéz meccsre számítottam, hiszen sokszor küzdött az utóbbi években a dobogóért legutóbbi ellenfelünk, de a csapat erejét mutatja, hogy idegenben is nyerni tudtunk. Jól játszottunk, mi irányítottunk, nem fért kétség a győzelmünkhöz. Azt is láttuk viszont, hogy a KTE II. milyen magabiztosan verte a jó erőkből álló Hartát. Fiatalok, sokat edzenek, jó erőben vannak. Tudjuk, hogy mit várhatunk tőlük, mire készüljünk. Nehéz meccs lesz, de a saját játékunkat fogjuk játszani. Látszik, hogy jó az út, amin elindultunk, hétről hétre egyre jobbak vagyunk. Továbbra is éhesek a sikerre, így mint minden meccset, ez is szeretnénk megnyerni és a tabella élén maradni – zárta gondolatait Urbán Pál.
Az SC Hírös-Ép – Kecskeméti TE II. derbit szombaton 14 órakor rendezik a Műkertvárosi Sportcentrumban.
