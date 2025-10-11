október 11., szombat

Labdarúgás

41 perce

A KTE fiataljai bizonyítani akarnak a városi derbin

Címkék#KTE#labdadrúgás#Kecskemét#Fodor Tamás#SC Hírös-Ép

Bár az NB II-ben nem rendeznek fordulót, pikáns mérkőzést tekinthetnek meg a kecskeméti szurkolók szombaton a vármegye I-ben. A Kecskeméti TE II. az SC Hírös-Ép ellen vív városi derbit, amit a lila-fehér fiatalok is motiváltan várnak.

Nyitray András

Urbán Pál, az SC Hírös-Ép korábbi Kecskeméti TE játékosa már megosztotta velünk várakozásait a szombati városi derbi előtt, de most a másik oldal véleményére is kíváncsiak voltunk. A „kis” KTE jó hangulatban várhatja a rangadót a Harta elleni 7-1-es siker után, mely nemcsak városi jellege, hanem helyezései miatt is kiemelt a bajnokságban. Az SC Hírös-Ép jelenleg vezeti a tabellát, ám az élmezőny rendkívül szoros hét forduló után, egy győzelemmel egy pontra is felzárkózhatnának riválisukra a fiatalok. 

A Kecskeméti TE II. játékosa a pályán
A Kecskeméti TE II. játékosa, Fodor Tamás szerint egyre inkább összeállnak
Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

– Ugyanúgy készültünk, mint korábban, ami eddig bevált, azon nem szeretnénk változtatni. Városi rangadó előtt állunk, ami természetesen külön motivációt is ad a csapatnak. Úgy érzem, hogy a Kunbaja elleni siker az első fordulóban kellő önbizalmat adott nekünk, az ősz feléhez érve egyre inkább összeáll a csapatjátékunk is, ami már a pályán is látszik. Szeretnénk tartani a jó formát és minél többször nyerni a folytatásban – mondta Fodor Tamás. 

A Kecskeméti TE fiataljaiban megvan a plusz motiváció

Az SC Hírös-Ép nem véletlenül szerepel jól, hiszen egy komoly rutinnal rendelkező gerince is van a csapatnak, akiket a KTE drukkerek is jól ismerhetnek. Urbán Pál, Patvaros Zsolt, Farkas András és Gréczi Gábor is saját nevelésű játékosai a lila-fehéreknek, korábban az NB I-ben futballoztak, illetve 2011-ben a Magyar Kupát nyerő gárdának is hárman tagjai voltak. Fodor Tamás teljes pályafutását Kecskeméten töltötte, így jól ismeri őket, de ez csak plusz motivációt jelent számára. 

– Jól ismerem az említett játékosokat, még láttam őket a KTE-ben játszani, jó érzés lesz ellenük focizni. Ez önbizalommal tölt el minket, szeretnénk megmutatni azt, hogy mi is fel tudunk nőni ahhoz a szinthez, amit ők képviseltek, illetve tartanak most is – tette hozzá Fodor Tamás. 

A fiatalok egy városi derbit már játszottak, azt 4-2-re megnyerték a KLC ellen, így van némi tapasztalata a csapatnak az ilyen meccsekről. Fodor Tamás szerint fontos, hogy végig koncentráltak legyenek. 

– A KLC ellen gyorsan elhúztunk 3-0-ra, de aztán gyorsan vissza is hoztuk az ellenfelet a meccsbe. Ezeket a hibákat kell kiküszöbölni, hogy ne jöjjenek elő a mostani városi derbin. Nagyon erős ellenféllel találkozunk, rutinos is a Hírös-Ép, nem véletlen vezeti a bajnokságot, viszont jól felkészülve, koncentrált játékkal nekünk is meglehet az esélyünk a győzelemre – zárta gondolatait Fodor Tamás. 

Az SC Hírös-Ép – KTE II. bajnoki szombaton 14 órakor kezdődik a Műkertvárosi Sportcentrumban. 

