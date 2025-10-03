Az előző idény ezüstérmesét fogadják a KTE fiataljai

Önbizalmat a városi derbi megnyeréséből meríthet a Kecskeméti TE II., hiszen legutóbb a KLC-t győzte le 4-2-re. Az élmezőnyhöz egyre több csapat igyekszik csatlakozni, így vannak ezzel a KTE fiataljai is, hiszen az éllovas SC Hírös-Ép mögött csupán négy pont a hátrány. Az ehhez hasonló, erős riválisok elleni hazai meccseket ugyanakkor meg kell tudni nyerni. A feladatot egyszer már sikerült megoldani, hiszen a nyitányon a legutóbbi bronzérmes Kunbaját legyőzték hazai pályán a hírös városiak.

A Kecskeméti TE II. a Hartát fogadja

Forrás: Nyitray András

– A múlt heti sikerünk után motiváltan és jó hangulatban teltek az edzéseink, de már keddtől a Harta elleni mérkőzésre készültünk. Nehéz mérkőzésre számítunk, a Harta évek óta élcsapat a bajnokságban, rutinos és nagyon jó játékosaik vannak, ettől függetlenül hazai pályán nem lehet más célunk, mint a három pont megszerzése – mondta Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.

A Kecskeméti TE II. rutinos csapatot fogad

A Harta remek idényt futott legutóbb, hiszen egészen az ezüstéremig jutott a gárda, ami az utóbbi évek eredményei után kimagasló siker a klubnál. Idén sem kezdett rosszul, hiszen a nagyon sűrű élmezőnyben az 5. helyen áll, mérlege négy győzelem és két vereség, hátránya három pont az első helytől. A Harta keretében adott a rutin, Csehi Tamás és Baló Tamás személyében például nagy csatákat megélt, NB I-es múlttal rendelkező labdarúgói is vannak, de meg kell említeni Ivacs Gábort, az utóbbi két idény gólkirályát is, aki már most 10 gólnál jár a bajnokságban. A Harta a Jánoshalma 4-1-es legyőzése után érkezik a Széktói Stadionba.

– Természetesen várjuk az újabb bajnokit, egy jól sikerült találkozó után mehetünk Kecskemétre. Pozitívum, hogy nagyobb létszámmal indulhatunk el, a műfű viszont nem nekünk fog kedvezni, mert így biztosan gyorsabb lesz a játék. Ellenfelünket nem igazán ismerjük még, ennek ellenére pontot, pontokat szeretnénk elhozni. Jó iramú, kemény meccsre számítok, melyen a fiatalok biztosan végig menni fognak, de mi vagyunk a rutinosabb gárda. Reméljük, hogy ez döntő is lesz a javunkra – mondta Varga Milán, a Harta játékosa.