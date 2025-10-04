október 4., szombat

Labdarúgás

1 órája

A Kecskeméti TE fiataljai kivégezték a Hartát

Címkék#Kecskeméti TE II#KTE II#labdarúgás#Harta SE

A Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban az előző idény ezüstérmesét, a Hartát fogadta a KTE tartalékcsapata szombaton. A Kecskeméti TE ifjoncai remek játékkal és hét góllal tartották otthon a pontokat.

Nyitray András

Rögtön elkezdtek potyogni a gólok a találkozó elején, a legutóbb városi rangadót megnyerő KTE II. és a Harta csatája során még csak a 6. percben jártunk, amikor Béleczki Dániel góljára Varga Milán válaszolt azonnal a vendégek részéről. Nem tartott azonban sokáig a vendégek öröme az egyenlítés után, a 12. percben Kárpáti Dániel juttatta ismét vezetéshez a „kis” KTE-t. A Harta nem tudta tartani a lépést a félidő hajrájában sem, szünet előtt Horváth András, majd Varga Márk volt eredményes, így 4-1-re vezettek a hírös városiak a félidőben. Fordulás után valamivel kiegyenlítettebb lett a játék, de a hajrában aztán kinyílt az olló, Tóth Félix és Szabó Bence is góllal szállt be a kispadról, majd Horváth második góljával alakult ki a 7-1-es végeredmény, a Kecskeméti TE II. magabiztosan nyert. 

A Kecskeméti TE II. meccsén készült kép.
A Kecskeméti TE II. kiütötte a Hartát
Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A Kecskeméti TE játékosai kiemelkedően teljesítettek

– Lehengerlő játékkal győztünk, minden játékos kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Önbizalom növelő sikert arattunk, megfelelő motivációval tudunk készülni a jövő heti városi rangadóra az SC Hírös-Ép ellen – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.

Kecskeméti TE – Harta SE 7-1 (4-1) 

Kecskemét, 120 néző. V: Kiss L. (Apró, Serfőző) 

KTE II.: Pálfi (Telek 75.) – Goretich, Fodor, Kárpáti (Tóth F. 67.), Béleczki Szabó Bence 50.), Varga Márk (Balis 67.), Csuri, Szabó Benedek., Horváth A., Fürj, Pataki (Dörnyei 80.). Vezetőedző: Lóczi Péter 

Harta: Ámann – Puskás, Zsákovics (Kis Cs. 70.), Nagy M. (Csehi 62.), Ivacs, Koszovcsuk, Gugyella, Nitsch, Németh T., Varga Milán. Vezetőedző: Sümegi József

Gól: Béleczki (3.), Kárpáti (12.), Horváth A. (27., 82.), Varga Márk (40.), Tóth F. (71.), Szabó Bence (78.) ill. Varga Milán (6.) 

