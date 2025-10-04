október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

41 perce

Talán kevesen számítottak rá, de a KTE húzóembere lett

Címkék#Csákvár#Derekas Zoltán#Kecskeméti TE#labdarúgás#KTE

Derekas Zoltán parádés idényt fut a KTE színeiben, a középpályás a Csákvár elleni duplájával csapata legjobbja lett. A nyáron kölcsönből visszatérő játékos egyelőre ott tart, ahol a szezont előtt elhatározta. A Kecskeméti TE-re két idegenbeli bajnoki vár a folytatásban.

Nyitray András

A Kecskeméti TE még az NB I-ben, 2024 januárjában szerződtette a játékost, ragaszkodva filozófiájához, miszerint felépíthető magyar labdarúgókat keres a piacon. Derekas Zoltán illett a sormintába, mert bár pályafutása ígéretesen indult, Szombathelyen elszakadt a keresztszalagja, ami miatt hónapokat volt kénytelen kihagyni Kecskemétre érkezése előtt. Olyannyira motiváltan érkezett a KTE-hez, hogy még a nyaralását is félbeszakította, hogy azonnal bekapcsolódhasson és megmutathassa magát első körben. 

A Kecskeméti TE játékosa, Derekas Zoltán meccs közben.
A Kecskeméti TE játékosa, Derekas Zoltán (középen) remek formában van
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A középpályás 5 NB I-es és egy kupameccsen kapott lehetőséget tavasszal, majd a rákövetkező idény elején még kétszer lépett pályára az élvonalban, mielőtt kölcsönadta a KTE az NB II-es Tatabányának. Nem csalódásként, hanem lehetőségként élte meg a helyzetet Derekas, aki erről visszatérése után, még az idény előtt nyilatkozott. 

– 2023 márciusában volt egy keresztszalag-szakadásom, és gyakorlatilag ebből felépülve igazoltam a KTE-hez, és akkor tértem vissza ebből a sérülésből. Nem sikerült felvennem még azt a ritmust, ami kellett volna ahhoz, hogy stabilan helyet szerezzek magamnak a csapatban, így nagyon fontos volt számomra az előző idényben, hogy minden meccsen, minden percet a pályán tölthessek. Ebből a szempontból vizsgálva a dolgokat sikeres idényem volt egyénileg, mert ahogy elkerültem Tatabányára, gyakorlatilag végig játszottam, csak az elején hiányoztam pár meccsről egy kisebb sérülés miatt. Kettős érzés volt bennem, mert a szívemnek jólesett, hogy futballozhatok, de a csapat szereplése kevésbé volt örömteli. Az viszont biztos, hogy vissza tudtam jönni a játékba, ami egy ilyen sérülés után a legfontosabb egy játékosnak – mondta akkor Derekas. 

A Kecskeméti TE játékosa sokat dolgozott ezért

Való igaz, a Tatabánya szinte végig kieső pozícióban töltötte az évet, és nem is tudott bennmaradni, Derekas mentalitásáról azonban sokat elmond, hogy a kecskemétiek előző idényben kölcsönadott játékosai közül ő az egyedüli, akivel számolnak ebben az idényben. A többiek ismét ideiglenes állomáshelyre kerültek. A játékosról elmondható, nem látványos dolgokat csinál, hanem elvégzi a piszkos munkát a középpályán: ütközik, szerel, labdát szerez, keresztül tudnak menni rajta a támadások is, emellett földön és levegőben is jó százalékkal vívja meg párharcait. Mindezt úgy, hogy gyakorlatilag fáradhatatlannak tűnik, hatalmas munkabírással. Az extrák is megvannak a játékában, hiszen az Újpest elleni kupabravúr során káprázatos gólt rúgott, a Csákvár ellen pedig legutóbb duplázott, ezzel csapata legjobbja volt egyértelműen. Derekas ott tart, ahol szeretne, legalábbis a szezon előtt határozott célja volt: 

– A csapattal közös a célom, a legjobb tudásommal szeretnék hozzájárulni ahhoz, amit kitűztünk magunk elé. Most már abban a korban vagyok, hogy húzóemberré kell válnom, ezen is leszek – mondta korábban Derekas. 

A kecskemétiek középpályása természetesen elégedetten tekintett vissza a Csákvár elleni teljesítményére is, illetve a KTE előtt álló feladatokról is szót ejtett: 

– Sokat dolgoztam azért az elmúlt években, illetve a felkészülés során is, hogy így menjen a játék, jöjjenek a gólok és segíteni tudjam a csapatot. Utóbbi sokkal fontosabb, az egyéni célok csak ezek után jöhetnek. Ami a Csákvár elleni döntetlent illeti, félig üresnek érzem a poharat, annak ellenére is, hogy ellenfelünk igen komoly játékerőt képvisel. Szerettük volna itthon tartani a három pontot, de lehet, hogy a végén ez az egy pont is nagyon sokat fog még érni nekünk. Két idegenbeli meccs vár ránk most Szentlőrincen és Békéscsabán, ahol ugyanazt a mentalitást kell kivinnünk a pályára, amit az utóbbi hetekben. Nehéz, brusztolós meccsekre számíthatunk, ezekből a lehető legtöbbet akarjuk kihozni – tette hozzá Derekas. 

A Kecskeméti TE vasárnap 13 órakor lép pályára Szentlőrincen. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu