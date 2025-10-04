Talán kevesen számítottak rá, de a KTE húzóembere lett

A Kecskeméti TE még az NB I-ben, 2024 januárjában szerződtette a játékost, ragaszkodva filozófiájához, miszerint felépíthető magyar labdarúgókat keres a piacon. Derekas Zoltán illett a sormintába, mert bár pályafutása ígéretesen indult, Szombathelyen elszakadt a keresztszalagja, ami miatt hónapokat volt kénytelen kihagyni Kecskemétre érkezése előtt. Olyannyira motiváltan érkezett a KTE-hez, hogy még a nyaralását is félbeszakította, hogy azonnal bekapcsolódhasson és megmutathassa magát első körben.

A Kecskeméti TE játékosa, Derekas Zoltán (középen) remek formában van

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A középpályás 5 NB I-es és egy kupameccsen kapott lehetőséget tavasszal, majd a rákövetkező idény elején még kétszer lépett pályára az élvonalban, mielőtt kölcsönadta a KTE az NB II-es Tatabányának. Nem csalódásként, hanem lehetőségként élte meg a helyzetet Derekas, aki erről visszatérése után, még az idény előtt nyilatkozott.

– 2023 márciusában volt egy keresztszalag-szakadásom, és gyakorlatilag ebből felépülve igazoltam a KTE-hez, és akkor tértem vissza ebből a sérülésből. Nem sikerült felvennem még azt a ritmust, ami kellett volna ahhoz, hogy stabilan helyet szerezzek magamnak a csapatban, így nagyon fontos volt számomra az előző idényben, hogy minden meccsen, minden percet a pályán tölthessek. Ebből a szempontból vizsgálva a dolgokat sikeres idényem volt egyénileg, mert ahogy elkerültem Tatabányára, gyakorlatilag végig játszottam, csak az elején hiányoztam pár meccsről egy kisebb sérülés miatt. Kettős érzés volt bennem, mert a szívemnek jólesett, hogy futballozhatok, de a csapat szereplése kevésbé volt örömteli. Az viszont biztos, hogy vissza tudtam jönni a játékba, ami egy ilyen sérülés után a legfontosabb egy játékosnak – mondta akkor Derekas.

A Kecskeméti TE játékosa sokat dolgozott ezért

Való igaz, a Tatabánya szinte végig kieső pozícióban töltötte az évet, és nem is tudott bennmaradni, Derekas mentalitásáról azonban sokat elmond, hogy a kecskemétiek előző idényben kölcsönadott játékosai közül ő az egyedüli, akivel számolnak ebben az idényben. A többiek ismét ideiglenes állomáshelyre kerültek. A játékosról elmondható, nem látványos dolgokat csinál, hanem elvégzi a piszkos munkát a középpályán: ütközik, szerel, labdát szerez, keresztül tudnak menni rajta a támadások is, emellett földön és levegőben is jó százalékkal vívja meg párharcait. Mindezt úgy, hogy gyakorlatilag fáradhatatlannak tűnik, hatalmas munkabírással. Az extrák is megvannak a játékában, hiszen az Újpest elleni kupabravúr során káprázatos gólt rúgott, a Csákvár ellen pedig legutóbb duplázott, ezzel csapata legjobbja volt egyértelműen. Derekas ott tart, ahol szeretne, legalábbis a szezon előtt határozott célja volt: