Győzelmi szándékkal lép pályára a KTE II.

Remek hetek vannak a Kecskeméti TE fiataljai mögött, hiszen legutóbbi három meccsét megnyerte a „kis” KTE, ráadásul 6 meccs óta veretlennek is mondhatják magukat a játékosok. A KLC és az SC Hírös-Ép elleni városi rangadókat is sikerült behúzni, utóbbit ráadásul az éllovas ellen, eközben az előző idényt ezüstérmesét, a Hartát is 7-1-re verték.

A Kecskeméti TE II. jó formában van

Fotó: Nyitray András / Archív-felvétel

– Az elmúlt három meccsen 13 gólt és 9 pontot szereztünk, érezhető, hogy jó formába lendültünk, azon dolgozunk, hogy ez a „flow” minél tovább kitartson. A heti munka érthetően jó hangulatban és még nagyobb motivációval zajlik, két rangadót tudtunk megnyerni a Harta és az SC Hírös-Ép ellen, nem mellesleg jó játékkal – mondta az utóbbi hetek sikerei kapcsán Lóczi Péter.

A Kecskeméti TE fiataljai erényeikre építenének

Vasárnap 17 órakor a vármegye I-ben újonc Csólyospálos lesz az ellenfél, mely 8 forduló alatt 7 pontot gyűjtött eddig, legutóbb a Jánoshalma ellen játszott otthon 0-0-os döntetlent. Vendég részről Ábrahám-Furus Gergő már elmondta, hogy nem ők a mérkőzés esélyesei, de a hazaik tisztában vannak vele, hogy egy összeszokott csapattal találkoznak.

– Vasárnapi ellenfelünk bajnokként érkezett a vármegyei I. osztályba, ez mindenképpen elismerésre méltó. Komolyan vesszük a felkészülést belőlük, évek óta együtt játszó, jó csapatot fogadunk. Fiatalok vagyunk, gyorsak és dinamikusak, ezeket az erényeinket szeretnénk minden meccsen, így a mostanin is kamatoztatni – tette hozzá Lóczi Péter.

A Csólyospálos elleni kecskeméti bajnokit vasárnap 17 órakor rendezik a Széktói Stadion 2-es műfüves pályáján.