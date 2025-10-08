Minden percet kihasznál a KTE gólvágója

A Kecskeméti TE őrült meccsen nyert 4-3-ra Szentlőrincen, és a mérkőzésnek bár a bombagólt jegyző hőse, Szabó Alex hozta vissza a győzelmi reményeket a hajrában, de a három ponthoz kellett Bolyki Andor fejese is a 90. percben. A KTE csatára egyelőre kevés időt tudott a pályán tölteni, a szezon elején még inkább csereként számoltak vele, majd miután első gólját szerezte a Vasas ellen, sérülés és betegség is hátráltatta.

A Kecskeméti TE támadója, Bolyki Andor (bal oldalon) elhalkította a szentlőrinci drukkereket

Fotó: Réti Attila/ KTE

A Kecskeméti TE támadója minden percet kihasznál

Bolyki ezzel együtt igen hatékonynak bizonyul eddig. Még nem szerepelt a kezdőcsapatban tétmeccsen, és csupán a rendelkezésre álló játékpercek 10 százalékán volt a pályán a bajnokságban, ezzel együtt 4 fellépésén már 2 gólnál tart, mindezt 80 percnyi tiszta játékidő alatt érte el. Most volt ráadásul a legkevesebb ideje, hiszen a 90. percben állt be, majd rögtön gólt is fejelt.

Bolyki Andor érdekes történetéről már írtunk korábban, a német állampolgársággal is rendelkező csatár 13 éves korában költözött családjával Németországba, és a magyar bajnokságban idén mutatkozhatott be csak Kecskeméten, korábban a német negyedik és harmadik vonalban termelte a gólokat.

– Hihetetlen boldog vagyok, hogy nyertünk, megmutattuk azt is, hogy igazi csapatként tudunk együttműködni – tekintett vissza a szentlőrinci sikerre Bolyki Andor. – Úgy éreztem pályán belül, hogy mindannyian tisztában voltunk vele a kiállítás után, hogyha sikerült egyenlítenünk, akkor meg is nyerhetjük ezt a meccset, így is történt végül. Harcias, sok gólos mérkőzés volt, a szurkolók egészen biztosan élvezték, rászolgáltunk a sikerre véleményem szerint. Sokat kellett kihagynom sajnos, már annak is örültem, hogy végre újra pályára léphettem. Én olyan típus vagyok, aki mindent beled a pályán, legyen az akár egy perc játéklehetőség is – tette hozzá Bolyki Andor.

A héten szünetel az NB II-es bajnokság, de a KTE edzőmeccset játszik, pénteken 11 órakor a szintén NB II-es Szeged lesz a vendég a Széktói Stadionban.