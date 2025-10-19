Kemény meccsre számít korábbi csapata ellen a KTE támadója

A Kecskeméti TE játékosa a nyári érkezők közé tartozott, az előző idényben Békéscsabán szerepelt, ahol szépen termelte a gólokat. Czékus Ádám elmondta, egyre inkább kezdi megtalálni a helyét Kecskeméten, de menet közben egy új poszttal is meg kellett ismerkedni. Az Újpest elleni 3-2-re megnyert kupameccs során a bal oldali szárnyvédő helyén tette be Tímár Krisztián, és olyannyira nem illetődött meg, hogy talán a mezőny legjobbja volt.

Czékus Ádám (lilában) szerint kemény meccs előtt áll a Kecskeméti TE

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Mondhatni, hogy engem is meglepett vele Tímár Krisztián – mondta új pozíciója kapcsán Czékus. – Azt várta, illetve várja tőlem azóta is, hogy a támadásokat aktívan segítsem, veszélyes legyek, vállaljam az egy az egy elleni játékokat, illetve érkezzenek a beadások. Emellett persze oldjam meg a védekezést is koncentráltan és határozottan. Természetesen egy Újpest ellen máshogy készül egy kicsit az ember, én is úgy voltam vele, hogy teljesen mindegy hol számít rám, játszani szeretnék. Szerencsére jól sikerült számomra az a mérkőzés, fejben is végig ott voltam, igyekszem ezt a teljesítményt azóta a bajnokikra is átmenteni. A nyári érkezésem után az első időszak a beilleszkedésről szólt számomra, megismertem a várost, a klubot és a csapatot. Úgy érzem, hogy talán az utóbbi két hónapra kezd letisztulni az én játékom is, a teljesítményemen is meglátszott ez már. Most kezdek megérkezni talán, ha fogalmazhatok így.

Czékus nagy elánnal vetette bele magát a párharcokba, nem ismert elveszett labdát csatárként sem, ami új helyén is nagy előny, de azt is elmondta, mire kell sokkal jobban figyelni.

– Fontos, hogy a védőharmadban okosabban, higgadtabban kell játszani. Kicsit még szokom, tanulom ezt a posztot edzéseken, meccseken pedig igyekszem a lehető legjobban megfelelni az elvárásoknak. Úgy érzem, jól haladok.

A Kecskeméti TE jó hangulatban, de koncentráltan készül

A KTE jó formában van, Tímár Krisztián érkezése óta egy döntetlen mellett minden meccsét megnyerte. Ez érezhető az öltözői hangulaton is, mindenki segíti a másikat. Czékus Ádám kitért emellett a soron következő ellenfélre is, melyet jól ismer, hiszen nem is olyan régen még a Viharsarokban tette a sikerekért.