Az utolsó utáni percben nyert a KTE II.

A Kecskeméti TE II. az egész mérkőzés során sokat tett azért, hogy három ponttal térhessen haza, ám ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a bácsalmási gyepszőnyeg minősége nem könnyítette meg a folyamatos játékot. Az utolsó pillanatig győzni akartak azonban a fiatalok, és a 95. percben a csereként beálló Kárpáti Ákos végül három pontot érő gólt lőtt (0-1).

A Kecskeméti TE II. a végére hagyta a döntést

Fotó: Fodorné Berente Mária

A Kecskeméti TE II. négy kapufát is lőtt

– Izzadságszagú győzelmet arattunk, a hazaiak foggal-körömmel védték a kapujukat az utolsó utáni pillanatig – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője. – Az történt, amire számítottunk is, a pálya minősége nem volt jó, nem tudtunk folyamatos játékot kialakítani. Hiába támadtuk végig a mérkőzést, csak a másik félidőben voltak lehetőségeink, de ott több is. Négy kapufát is lőttünk, végig uraltuk a mérkőzést, mégis az utolsó utáni pillanatban sikerült csak betalálunk. Nagyon jó szériában vagyunk, feljöttünk a tabella második helyére. Öt mérkőzés van hátra az őszi szezonból, az a célunk, hogy minél több pontot szerezzünk. Egyáltalán nem dőlhetünk hátra, sőt, most kell még egy lapáttal rátenni a munkára, hiszen ahogy korábban is mondtam, komoly céljaink vannak.

Bácsalmási PVSE – Kecskeméti TE II. 0-1 (0-0)

Bácsalmás. V: Allaga (Papp R., Tóth D.)

PVSE: Urlauber – Horváth D. (Petrekanics 64.), Patocskai, Mohácsi (Hegedűs 46.), Vörös, Ikrás, Török E. (Kovács M. 81.), Eckert, Szilasi (Nagy Z. 54.), Pölhe, Erb (Hornyák 59.). Vezetőedző: Popovic Goran

KTE II.: Telek – Goretich, Fodor, Béleczki (Kárpáti 59.), Varga M., Csuri, Szabó Benedek, Fürj (Balis 80.), Szlovák, Pataki (Szabó Bence 72.). Vezetőedző: Lóczi Péter

Gól: Kárpáti (95.)