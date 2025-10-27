október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

46 perce

Az utolsó utáni percben nyert a KTE II.

Címkék#KTE II#Kecskeméti TE#labdarúgás

A Vármegyei I. osztályban a 10. forduló rendezték hétvégén, a KTE II. ezúttal Bácsalmáson lépett pályára. A masszív ellenféllel és a nehéz talajú pályával is megküzdöttek a Kecskeméti TE fiataljai, de végül Kárpáti Ákos góljával elhozták a pontokat az utolsó pillanatban.

Nyitray András

A Kecskeméti TE II. az egész mérkőzés során sokat tett azért, hogy három ponttal térhessen haza, ám ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a bácsalmási gyepszőnyeg minősége nem könnyítette meg a folyamatos játékot. Az utolsó pillanatig győzni akartak azonban a fiatalok, és a 95. percben a csereként beálló Kárpáti Ákos végül három pontot érő gólt lőtt (0-1). 

A Kecskeméti TE II. a 95. percben nyerte meg a meccset
A Kecskeméti TE II. a végére hagyta a döntést
Fotó: Fodorné Berente Mária

A Kecskeméti TE II. négy kapufát is lőtt

– Izzadságszagú győzelmet arattunk, a hazaiak foggal-körömmel védték a kapujukat az utolsó utáni pillanatig – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője. – Az történt, amire számítottunk is, a pálya minősége nem volt jó, nem tudtunk folyamatos játékot kialakítani. Hiába támadtuk végig a mérkőzést, csak a másik félidőben voltak lehetőségeink, de ott több is. Négy kapufát is lőttünk, végig uraltuk a mérkőzést, mégis az utolsó utáni pillanatban sikerült csak betalálunk. Nagyon jó szériában vagyunk, feljöttünk a tabella második helyére. Öt mérkőzés van hátra az őszi szezonból, az a célunk, hogy minél több pontot szerezzünk. Egyáltalán nem dőlhetünk hátra, sőt, most kell még egy lapáttal rátenni a munkára, hiszen ahogy korábban is mondtam, komoly céljaink vannak.

Bácsalmási PVSE – Kecskeméti TE II. 0-1 (0-0)

Bácsalmás. V: Allaga (Papp R., Tóth D.)

PVSE: Urlauber – Horváth D. (Petrekanics 64.), Patocskai, Mohácsi (Hegedűs 46.), Vörös, Ikrás, Török E. (Kovács M. 81.), Eckert, Szilasi (Nagy Z. 54.), Pölhe, Erb (Hornyák 59.). Vezetőedző: Popovic Goran

KTE II.: Telek – Goretich, Fodor, Béleczki (Kárpáti 59.), Varga M., Csuri, Szabó Benedek, Fürj (Balis 80.), Szlovák, Pataki (Szabó Bence 72.). Vezetőedző: Lóczi Péter

Gól: Kárpáti (95.)

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu