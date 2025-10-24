A Kecskeméti TE fiataljai Bácsalmást is bevennék

A Bácsalmási PVSE nem remekel ebben az idényben, kilenc forduló után az utolsó helyen áll egyetlen pontjával. Nem könnyű azonban Bácsalmáson játszani, igen nehéz talajú pálya várta a csapatokat ősszel, rendre meg is kellett mindenkinek küzdenie a sikerért. A PVSE két tavalyi dobogós, a Harta és a Tiszakécske ellen is csak egyetlen gólos vereséget szenvedett el korábban, mindenképpen okosan és türelmesen kell ennek tükrében futballoznia a Kecskeméti TE fiataljainak, akik legutóbb a Csólyospálost verték meg.

A Kecskeméti TE II. idegenben lép pályára

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A Kecskeméti TE II. célja a győzelem

– Nem téveszt meg bennünket az ellenfelünk jelenlegi helyezése, hazai pályán mindenkivel szoros meccset játszott eddig. Ahogyan mindenhova, Bácsalmásra is a három pontért utazunk, de nagyon nehéz dolgunk lesz, hozzánk hasonlóan fiatal csapattal találkozunk, és a pálya talaja sem túl jó állapotú, ez pedig nem a mi játékstílusunknak fog kedvezni. A körülményekkel ugyanakkor nem foglalkozunk, csak saját magunkra figyelünk. Amennyiben mindenki odateszi magát, illetve kellő motivációval lép pályára, akkor sikeresek lehetünk – mondta Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője a meccs előtt.

A mérkőzés szombaton 14 óra 30 perckor kezdődik Bácsalmáson.