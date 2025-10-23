A tavalyi döntős még nagy falat volt a KRC-nek

A Kecskeméti RC az első fordulóban Zuglóban maradt alul, ahol túl idegesen kezdett a fiatal hírös városi alakulat. Akkor a BVSC végül három szettben bizonyult jobbnak, igaz, a mérkőzés második felében már a KRC is életjeleket mutatott. Az idény első hazai meccsén nehezebb riválist nem is kaphatott volna a Kecskemét, mint a VEHIR-VESC-et, a veszprémiek ugyanis az előző idényben egészen a döntőig meneteltek, s végül ezüstérmesek lettek az NB I-ben. Ennek megfelelően idén is a mezőny talán legerősebb csapatáról van szó.

A Kecskeméti RC alulmaradt a tavalyi döntős ellen

Fotó: Réti Attila

A hazaiak az első szettben ennek ellenére szépen felszívták magukat, a KRC jól tartotta magát, s végül 17 pontot szerezve maradt alul. A második játszma már kevésbé volt hatékony, ekkor kijött az, hogy a Veszprém miért is számít a mezőny legjobbjának, csak 12 pontot engedélyezett ellenfelének. Az utolsó szettben sem akarta azonban könnyen adni magát a Kecskemét, illetve nem akarták, hogy a harmadik legyen a záró felvonás. A találkozó leghosszabb játszmájában azonban ismét a vendégek nyertek 20–25-re, ezzel valamivel több, mint egy óra alatt döntötték el a bajnokit, és két kör után még hibátlanok az NB I-ben.

A Kecskeméti RC erre építhet, akár már pénteken

A KRC második meccsét is elveszítette a bajnokságban, igaz, mindent kiadott magából jóval esélyesebb ellenfelével szemben.

– Tisztában voltunk vele, hogy a Veszprém egy magasabb szintet képvisel, így nem azzal a tudattal mentünk neki a meccsnek, hogy 3–0-ra nyerni fogunk – értékelt Illés Gerda, a Kecskeméti RC játékosa a meccs után. – A célunk az volt, hogy amit az elmúlt hetekben, illetve az alapozás alatt gyakoroltunk, azt hasznosítani tudjuk. Ez nagyjából sikerült is, voltak pozitív dolgok, amire lehet építeni. Ugyanilyen pozitívan, önbizalommal kell készülnünk a többi meccsünkre is – tette hozzá Illés Gerda.

A kecskemétiek trénere, Farkas Péter is lát örömteli jeleket a csapat játékában.

– Az biztos, hogy egy hullámzó meccset játszottunk. Amikor a nyitás-fogadásunk rendben volt, akkor abszolút pariban voltunk a Veszprémmel minden játékelemben. Egy valamiben viszont nem, fizikálisan sokkal előrébb tartanak nálunk. Ez persze betudható annak is, hogy nálunk 15 éves játékos is pályán van. Összességében elégedett vagyok a lányokkal, küzdöttek végig, kiadtak magukból mindent, amit tudtak – értékelt Farkas Péter, a Kecskeméti RC vezetőedzője.