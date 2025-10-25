október 25., szombat

Röplabda

Az U18-as válogatott is legyőzte a KRC-t

Péntek este harmadik meccsét játszotta a női röplabda NB I. alapszakaszában a KRC. A hírös városiak az U18-as válogatott vendégeként léptek pályára Diósdon, ahol három szettben maradtak alul. A Kecskeméti RC továbbra is pont nélkül áll.

Nyitray András

A VEHIR-VESC elleni vereség után volt oka bizakodni a Kecskeméti RC játékosainak, hiszen helyenként fel tudták venni a kesztyűt a tavalyi döntőssel, ezt követően pedig a magyar U18-as válogatott ellen jött máris az újabb meccs. Az első szettet jobban menedzselte a nemzeti csapat, mely végül 25–19-re nyert, a második szett pedig vízválasztónak bizonyult. Hatalmas küzdelem zajlott a pályán, mindkét gárdának volt sansza a sikerre, végül 29–27-re a hazaiak húzták be a játszmát. Ezt követően szétesett a KRC játéka, simán húzta be a harmadik partit az U18-as válogatott, mely 3-0-ra nyert. 

A Kecskeméti RC továbbra is nyeretlen
A Kecskeméti RC idegenben kapott ki
Fotó: Réti Attila 

A Kecskeméti RC három szettben kapott ki

– Gratulálok az U18-s válogatottnak! Nyitásfogadásban a tudásunkhoz képest nagyon alul teljesítettünk, amiből adódóan elég kiszámíthatóak voltunk támadásban. Ettől függetlenül az első két szettben működött a játékunk, voltak jó megoldásainak egyéni és csapatszinten is. A harmadik szettben változtatni akartam a játékunkon, és az előző mérkőzés felállásában kezdtünk, de ami ott működött, az most sajnos káoszt eredményezett – értékelt Farkas Péter, a KRC edzője. 

A Kecskeméti RC – mely három vereséggel pont nélkül áll így az alapszakaszban – szerdán a Kispest vendégeként a Magyar Kupa selejtezőjében lép pályára, kezdés 19 óra 30 perckor. 

U18-as válogatott – Kecskeméti RC 3–0 (19, 27, 11)

Diósd, 68 néz. V: Kósa, Elsik 

U18: Bita, Szabados, Kecskés, Pampuch, Zsombók, Szalay. Csere: Dibusz, Sánta, Ilonka-Kalla, Diósi, Vértes, Szüle. Vezetőedző: Kőnig Gábor

KRC: Lehoczki, Berényi, Pádár, Kákonyi, Illés, Reyes. Csere: Pokó, Pintér, Kiss L., Varga L., Horváth J., Szűcs E., Sámán. Vezetőedző: Farkas Péter

