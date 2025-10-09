1 órája
Hét játékosát is bemutatta a KRC
Szombaton rajtol az idény a női röplabda NB I-ben. A Kecskeméti RC is a mezőny tagja, a klub pedig a napokban hét játékos érkezését, illetve megtartását is bejelentette.
A női NB I-es röplabda ligában szereplő Kecskeméti RC már három játékost is bemutathatott korábban, közülük ketten az előző idényben is a gárda oszlopos tagjai voltak. Pintér Vanessza, Horváth Jázmin és Pokó Rita után most újabb hét név ismert már. A Kecskeméti Sportiskola több fiatalt is ad már a keretnek, az utánpótlásból érkezik Varga Lenke, Kákony Fruzsina, Sámán Eliza és Szűcs Véda. Az előző idény keretéből továbbra is számíthatnak a klubnál Szűcs Eszter, Kiss Luca és Natalie Sanchez játékára.
A Kecskeméti RC idegenben kezd
A KRC szombaton már tétmeccset játszik a BVSC vendégeként a bajnokságban, a találkozó 19 órakor kezdődik. Az NB I-es mezőnyt 11 klub alkotja ebben a szezonban, az egyik a magyar U18-as válogatott lesz. A korosztályos nemzeti együttes mellett még a már említett BVSC, TRSE, BDSE, DVTK, MTK, UTE U21, Veszprém és Szeged alkotja a teljes mezőnyt.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!