Hét játékosát is bemutatta a KRC

A női NB I-es röplabda ligában szereplő Kecskeméti RC már három játékost is bemutathatott korábban, közülük ketten az előző idényben is a gárda oszlopos tagjai voltak. Pintér Vanessza, Horváth Jázmin és Pokó Rita után most újabb hét név ismert már. A Kecskeméti Sportiskola több fiatalt is ad már a keretnek, az utánpótlásból érkezik Varga Lenke, Kákony Fruzsina, Sámán Eliza és Szűcs Véda. Az előző idény keretéből továbbra is számíthatnak a klubnál Szűcs Eszter, Kiss Luca és Natalie Sanchez játékára.

A Kecskeméti RC szombaton kezdi a bajnokságot

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti RC idegenben kezd

A KRC szombaton már tétmeccset játszik a BVSC vendégeként a bajnokságban, a találkozó 19 órakor kezdődik. Az NB I-es mezőnyt 11 klub alkotja ebben a szezonban, az egyik a magyar U18-as válogatott lesz. A korosztályos nemzeti együttes mellett még a már említett BVSC, TRSE, BDSE, DVTK, MTK, UTE U21, Veszprém és Szeged alkotja a teljes mezőnyt.