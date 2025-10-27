A Pénzügyőr nagy falat volt a KRC-nek

A Kecskeméti RC a Dág elleni sikerrel indította a bajnokságot, így önbizalommal várhatta a PSE elleni meccset is. A Pénzügyőr viszont azonnal jelezte, hogy nem kirándulni érkezett, a fővárosiak csupán 14 pontot engedélyeztek a KRC-nek az első játszmában. A folytatás sem alakult jobban, mert bár valamivel szorosabb szetteket játszott a Kecskemét, a vendégek végül három partiban lerendezték az összecsapást, alig egy óra alatt.

A Kecskeméti RC kikapott esélyesebb ellenfelétől

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti RC esélyesebb ellenféllel találkozott

A KRC játékosa, Szabó Alpár szerint ki lehet kapni, de annak is megvan a módja:

– Papírforma eredmény született, és bár egy erősebb csapattól ki lehet kapni, de a mutatott játék most nem volt elfogadható. Sokat kell még fejlődni, ez az edzésekkel és a meccsekkel fog jönni, hiszen fiatal csapatunk van – mondta a Kecskemét játékosa.

Deák Márk szerint a PSE fő fegyvere az agresszív szervákban rejlett, ezzel le is szűkítették a lehetőségeiket a meccsen:

– Tudtuk, hogy esélyesebb a PSE, ezt be is bizonyították. Voltak szép momentumaink, de hiányzott a tiszta fej és a küzdeni a tudás is, ezt jobban hiányoltam. A Pénzügyőr fegyvere az erős szervák voltak, ezzel alaposan leszűkítették a lehetőségeinket, de ez nem meglepő, a rutin az ő oldalunkon volt meg sok nagy csatát megélt játékosokkal. A harmadik szett miatt maradt bennem pici hiányérzet, de nincs okunk szomorkodni, dolgozni és menni kell tovább – mondta Deák Márk, a KRC edzője.

A Kecskeméti RC szombaton 18 órakor a TFSE vendége lesz legközelebb.

Kecskeméti RC - Pénzügyőr SE 0-3 (14, 18, 17)

Kecskemét, 182 néző. V: Horváth M., Bibók

KRC: Szabó A., Bartus, Király, Szabó Cs., Farkas P., Kocsis. Csere: Török Sz., Zoltai, Bogdán. Vezetőedző: Deák Márk

PSE: Altunaga, Kovács Z., Grózer, Balogh L., Durigon, Tóth A. Csere: Kispál, Tóth K., Herczeg, Szalai, Bán, Németh. Vezetőedző: Grózer György