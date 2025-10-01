október 1., szerda

Röplabda

2 órája

Formálódik a KRC női csapatának kerete is

Címkék#Kecskeméti RC#KRC#röplabda

Októberben elkezdődnek a röplabdabajnokságok is, ennek megfelelően egyre több csapat mutatja be keretét. Ez történik a Kecskeméti RC női együttesénél is, ahol már három nevet is bejelentett a klub.

Nyitray András

A Kecskeméti RC férfi csapatának gyakorlatilag már ismert a kerete, a szakmai stábban sem történt változás, továbbra is Deák Márk irányítja majd az együttest. A napokban azonban az NB I-es ligában szereplő hölgyeknél is beindult az élet, így már három játékost is bemutathatott a klub, közülük ketten az előző idényben is a gárda oszlopos tagjai voltak. 

a Kecskeméti RC néhány játékosa
Sok változás lesz a Kecskeméti RC keretében
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Kecskeméti RC kerete átalakul

A KRC csapatkapitánya, Pintér Vanessza volt az első, akinek megtartásáról beszámolt a klub: 

– A tavalyi szezonhoz képest sokat változott a keret, ezért feladatomnak érzem, hogy minél jobban egy hullámhosszra kerüljünk és összekovácsolódjunk a lányokkal. Igyekszem a bajnokság során a pályán és a pályán kívül is motiválni és segíteni a csapatot a sikerek elérése érdekében. Nagyon várom, hogy újra tétmeccsen léphessünk pályára, és bízom a csapatban, hogy idén meglepetéseket tudunk okozni – mondta a KRC kapitánya. 

Mellette Horváth Jázmin is marad, illetve új igazolásként a szélső-ütő Pokó Ritát is bemutatták már. Utóbbi egy hosszabb kihagyás után tér vissza a pályára. 

– Másfél éves kihagyás után térek vissza a sportághoz. Székesfehérváron kezdtem a röplabdát, majd Pécsen, Veszprémben és külföldön is játszottam. A beilleszkedés könnyen ment, az idei szezonban szeretnénk megmutatni, hogy mennyire jó csapattá kovácsolódtunk a felkészülés alatt és hogy minden pontért küzdeni fogunk a pályán – mondta Pokó Rita. 

A Kecskemét első meccsét október 11-én a BVSC otthonában játssza az alapszakaszban. 

