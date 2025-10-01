Formálódik a KRC női csapatának kerete is

A Kecskeméti RC férfi csapatának gyakorlatilag már ismert a kerete, a szakmai stábban sem történt változás, továbbra is Deák Márk irányítja majd az együttest. A napokban azonban az NB I-es ligában szereplő hölgyeknél is beindult az élet, így már három játékost is bemutathatott a klub, közülük ketten az előző idényben is a gárda oszlopos tagjai voltak.

Sok változás lesz a Kecskeméti RC keretében

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A KRC csapatkapitánya, Pintér Vanessza volt az első, akinek megtartásáról beszámolt a klub:

– A tavalyi szezonhoz képest sokat változott a keret, ezért feladatomnak érzem, hogy minél jobban egy hullámhosszra kerüljünk és összekovácsolódjunk a lányokkal. Igyekszem a bajnokság során a pályán és a pályán kívül is motiválni és segíteni a csapatot a sikerek elérése érdekében. Nagyon várom, hogy újra tétmeccsen léphessünk pályára, és bízom a csapatban, hogy idén meglepetéseket tudunk okozni – mondta a KRC kapitánya.

Mellette Horváth Jázmin is marad, illetve új igazolásként a szélső-ütő Pokó Ritát is bemutatták már. Utóbbi egy hosszabb kihagyás után tér vissza a pályára.

– Másfél éves kihagyás után térek vissza a sportághoz. Székesfehérváron kezdtem a röplabdát, majd Pécsen, Veszprémben és külföldön is játszottam. A beilleszkedés könnyen ment, az idei szezonban szeretnénk megmutatni, hogy mennyire jó csapattá kovácsolódtunk a felkészülés alatt és hogy minden pontért küzdeni fogunk a pályán – mondta Pokó Rita.

A Kecskemét első meccsét október 11-én a BVSC otthonában játssza az alapszakaszban.