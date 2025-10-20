A Kecskemét RC tejlesen átalakuló kerettel várja a rajtot

október 20., hétfő

Hétfőn kezdődik el a röplabda férfi Extraliga, a KRC hazai pályán a Dágot fogadja. A Kecskeméti RC kerete nyáron alaposan kicserélődött, így nehéz meghatározni, hogy mire lehet képes ebben az idényben. A rajt előtt Deák Márkot, a csapat vezetőedzőjét kérdeztük.

Nyitray András

A Kecskeméti RC idénye nem sikerült legutóbb rosszul, a hírös városiak a 6. helyen fejezték be a bajnokságot, a Magyar Kupában pedig bronzérmesek lettek. A nyár azonban gyökeres változásokat hozott a keretben. Az alapemberek közül Varga Péter, Kiss Bendegúz, Gacs Dániel és Török Soma is távozott, ráadásul az érkezők terén sem minden úgy alakult, ahogyan azt előzetesen eltervezték, Lazaro Martín ugyanis mégsem lett a KRC játékosa. A fiatalok irányába nyitott így elsősorban a Kecskemét, a keret átlagéletkora így most sem lesz túl magas.

Deák Márk, a Kecskeméti RC edzője fiatal kerettel dolgozhat
Deák Márk, a Kecskeméti RC edzője fiatal kerettel dolgozhat
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

– Hatalmas mozgás volt a keretben, mert a magból tulajdonképpen ketten maradtak, mellettük az egész keret kicserélődött. Akikkel feltöltöttük a keretet, mindannyian fiatalok, így nem lesz könnyű dolgunk, mert ilyen sok távozót eleve nehéz pótolni. Külföldi játékosunk végül nem is lesz, de hiszünk abban, hogy a fiatalok is szépen helytállnak majd – mondta a nyári mozgás kapcsán Deák Márk, a KRC vezetőedzője.

A felkészülést augusztus végén kezdte el a Kecskemét, a fő cél az volt, hogy hasonló kaliberű klubok ellen gyűjtsenek tapasztalatot a játékosok. Deák Márk szerint jól használták ki ezt az időszakot, így nyugodt lelkiismerettel várhatják a rajtot.

– Augusztus közepén kezdtük el a közös munkát, de a srácok már előtte is csinálták az alapozó részt. Jól dolgoztak a játékosok, a száraz részen túlestünk, átbeszéltük azt, hogy milyen technikai és taktikai dolgokat akarunk visszalátni a pályán, mi az, ami nem. Négy felkészülési meccset játszottunk, kettőt a Dunaújváros, egyet a TFSE, egyet a Kazincbarcika ellen. Igyekeztünk olyan ellenfeleket választani, akik nagyjából velünk egy szinten vannak, hogy ne egyből a közepébe csapjunk bele, ezek hasznosak is voltak – tekintette vissza Deák Márk.

A Kecskeméti RC a Dágot fogadja

Az alaposan átalakuló keretnek megfelelően, Deák Márk nem is határozott meg konkrét célokat a csapattal szemben, szeretnék a lehető legjobb eredményt elérni a bajnokságban és a kupában is a szezon során.

– Konkrét célokról nem beszélnék, azt várom, hogy minden meccsen lelkesen játszanak a srácok, legyen mindig valami pozitívum ebben. Az esélyekről már csak azért sem nagyon tudok beszélni, mert még nem láttam a többi csapatot, nehéz megmondani, hogy az élcsapatokon kívül a többiek milyen erőt képviselnek. Szimpatikus, küzdős gárdát akarunk kialakítani – mondta Deák Márk.

Hétfőn 20 órakor a Dág lesz az első ellenfél a Messzi István Sportcsarnokban, így rögtön egy hasonló erőt képviselő gárdával küzdhet meg a Kecskemét.

– A Dág is egy fiatal és lelkes csapat, mely meglepetést tud okozni, ha nem figyelünk oda, vagy nem készülünk fel rendesen. Ennek ellenére a hazai pálya előnye nálunk van, még akkor is, ha kellemetlen ellenfélről van szó – tette hozzá Deák Márk.

