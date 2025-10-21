2 órája
Győzött a bajnoki rajton a Kecskeméti RC – fotók
A Swissten Dág KSE ellen vívta az első bajnoki mérkőzését a Kecskemét férfi csapata a férfi röplabda NB I. Extraligában. A nyitómeccs hatalmas csatát hozott, a végig kiegyenlített, végül ötszettesre és bő kétórásra nyúlt összecsapást a Kecskeméti RC nyerte meg.
Mindjárt a kezdés után óriási csata bontakozott ki a pályán, az első, 27 perces etapot a hazaiak húzták be, 27-25 arányban. A játékidőt tekintve még hosszabb, 29 percesre nyúlt második negyedet a vendégek nyerték, szintén 27-25-re. A folytatásban visszaragadta a vezetést Deák Márk együttese, a Dág azonban visszahozta 2-2-re az állást. A döntő, ötödik szettet 15-8-ra nyerte a Kecskeméti RC, így fontos két pontot szerzett a bajnoki nyitányon.
Győzött a Kecskeméti RC
– A győzelemnek nagyon örülünk – nyilatkozta a mérkőzést követően Szabó Alpár, a kecskemétiek csapatkapitánya. – A teljesítményünk hullámzó volt, de ez várható volt egy ilyen fiatal átlagéletkorú csapat esetében, mint a miénk. Azt gondolom, hogy ez napról-napra, mérkőzésről-mérkőzésre javulni fog. Egy ilyen hosszú csatában az ötödik szett, az sokszor a szerencsén is múlik, de örülök, hogy ezek a fiatal srácok, akik közül nem egy életében először játszott az Extraligában, bírták idegekkel a gyűrődést és győzelemmel tudták befejezni ezt a meccset.
– Örülök, hogy sikerült itthon tartani ha nem is három, de két pontot – értékelt Deák Márk, a kecskemétiek vezetőedzője. – Számítottunk rá, hogy nagy küzdelem lesz, ez így is lett. Aminek nem örültem, az az, hogy nem túlságosan kombinatív játék ellen nem tudtunk elég határozottan védekezni. Ez mind a blokkban, mind a mezőnyben megnyilvánult. Ennek ellenére elégedett vagyok a srácokkal, mert bemutattak nagyon szép dolgokat is. Persze voltak olyan hiányosságok, olyan elfelejtett dolgok is, amiket már ezerszer átbeszéltünk. Egy darabig sikerült ezekre odafigyelni, de aztán ahogy fáradunk, úgy fogy a figyelem, és úgy egyre több a hiba. De mindennek ellenére örülök a győzelemnek, ez egy jó szezonkezdet volt.
A KRC a Dág ellen játszottFotók: Bús Csaba
– Görcsösen, pontatlanul kezdtük a meccset, ami sajnos az egész mérkőzésen végig kísérte a csapat teljesítményét – értékelt Tamási Ákos, a Dág mestere. – Voltak számunkra jobb etapok, de érezhető volt, hogy vannak még hiányosságok, amiken javítanunk kell. Sok munka áll még előttünk, de úgy gondolom, hogy jó úton járunk, bízom benne hogy a következő fordulóban stabilabb játékot tudunk játszani. Gratulálok a Kecskemét csapatának a győzelemhez.
Kecskeméti RC-Swissen Dág KSE 3-2 (27-25, 25-27, 25-20, 21-25, 15-8)
Kecskemét, játékvezetők: Árpás Krisztina, Bátkai-Katona Égnes.
Kecskeméti RC: Szabó A., Bartus, Király, Szabó Cs., Farkas, Kocsis. Liberó: Bogdán. Csere: Bari. Vezetőedző: Deák Márk.
Dág: Bellovicz, Kholman, Kun, Molnár, Pongó, Csodrás. Liberó: Czibula, Heller. Csere: Székely, Dobovics, Bandi. Vezetőedző: Tamási Ákos.
