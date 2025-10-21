Győzött a bajnoki rajton a Kecskeméti RC – fotók

Mindjárt a kezdés után óriási csata bontakozott ki a pályán, az első, 27 perces etapot a hazaiak húzták be, 27-25 arányban. A játékidőt tekintve még hosszabb, 29 percesre nyúlt második negyedet a vendégek nyerték, szintén 27-25-re. A folytatásban visszaragadta a vezetést Deák Márk együttese, a Dág azonban visszahozta 2-2-re az állást. A döntő, ötödik szettet 15-8-ra nyerte a Kecskeméti RC, így fontos két pontot szerzett a bajnoki nyitányon.

Deák Márk ad utasításokat a Kecskeméti RC-nek az idénynyitón

Fotó: Bús Csaba

– A győzelemnek nagyon örülünk – nyilatkozta a mérkőzést követően Szabó Alpár, a kecskemétiek csapatkapitánya. – A teljesítményünk hullámzó volt, de ez várható volt egy ilyen fiatal átlagéletkorú csapat esetében, mint a miénk. Azt gondolom, hogy ez napról-napra, mérkőzésről-mérkőzésre javulni fog. Egy ilyen hosszú csatában az ötödik szett, az sokszor a szerencsén is múlik, de örülök, hogy ezek a fiatal srácok, akik közül nem egy életében először játszott az Extraligában, bírták idegekkel a gyűrődést és győzelemmel tudták befejezni ezt a meccset.

– Örülök, hogy sikerült itthon tartani ha nem is három, de két pontot – értékelt Deák Márk, a kecskemétiek vezetőedzője. – Számítottunk rá, hogy nagy küzdelem lesz, ez így is lett. Aminek nem örültem, az az, hogy nem túlságosan kombinatív játék ellen nem tudtunk elég határozottan védekezni. Ez mind a blokkban, mind a mezőnyben megnyilvánult. Ennek ellenére elégedett vagyok a srácokkal, mert bemutattak nagyon szép dolgokat is. Persze voltak olyan hiányosságok, olyan elfelejtett dolgok is, amiket már ezerszer átbeszéltünk. Egy darabig sikerült ezekre odafigyelni, de aztán ahogy fáradunk, úgy fogy a figyelem, és úgy egyre több a hiba. De mindennek ellenére örülök a győzelemnek, ez egy jó szezonkezdet volt.