Röplabda

Vereséggel kezdte az idényt a KRC

Elrajtolt a női NB I-es röplabda bajnokság, melynek első fordulójában Zuglóban lépett pályára a KRC. A házigazdák végül három szettben kerekedtek a Kecskeméti RC fölé.

Nyitray András

A Kecskeméti RC átalakuló és fiatal kerettel vágott neki a bajnokságnak, melynek első akadálya a BVSC volt a hírös városiak számára. Az első szettben uralták a hazaiak a meccset, csupán nyolc pontot engedtek a Kecskemétnek, mely ezt követően sem igazán tudott felébredni, így három szettben, 3-0-ra maradt alul. 

A Kecskeméti RC vereséggel kezdett
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti RC idegesen játszott

– Nagyon stresszesen kezdtük a mérkőzést, ami az első szettre rá is nyomta a bélyegét, nem tudtuk a szintünkhöz megfelelő játékot nyújtani. A második és harmadik szettben ezt a feszültséget le tudtuk küzdeni, aminek köszönhetően magabiztosabban tudtunk minden játékelemben teljesíteni, erre a továbbiakban lehet építeni – értékelt Farkas Péter, a KRC edzője. 

A Kecskemét első hazai meccsét október 22-én (szerdán) 20 órakor vívja a Veszprém ellen a Messzi István Sportcsarnokban az NB I-ben.

