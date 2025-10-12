Megszakadt a KNK sorozata, ismét nyert a Nemesnádudvar

A Kecskeméti NK és a Nemesnádudvari NKSZE az előző körben vármegyei derbit vívott, melyet a hírös városiak nyertek magabiztosan, így hibátlan mérleggel mehettek a 4. fordulóban Orosházára. Bíró-Kisjuhász Petra a szezon előtt az orosháziakat is a bajnoki cím egyik fő esélyesének tartotta. Micevski góljaival az elején tartotta a lépést a Kecskemét, mely vezetett is 4-5-re, de ezt követően a hazaiak fordítottak, és tartották is ezt az előnyt. 10-9 után tört meg valami vendég oldalon, időt is kellett kérnie a KNK edzőjének, mert 16-10-re léptek el a vendéglátók. Nagyjából rendezte ekkor sorait a Kecskemét, így 17-13 volt a félidő.

A Nemesnádudvar nyert, a Kecskeméti NK kikapott

Fotó: Bús Csaba / archív felvétel

A második félidő elején azonban megint elaludt a KNK, újra hatra nőtt a különbség (20-14). Vuletity próbálta tartani a lelket csapatában, negyedórával a vége előtt 24-21-re módosult az eredmény. Ennél közelebb azonban nem tudott kerülni a hírös városi alakulat, a hazaiak végül 31-26-ra nyertek. A KNK 3 győzelem mellett 1 vereséget számol így a D csoportban, mellyel továbbra is ott van a dobogó harmadik helyén, de a Kispest még megelőzheti.

Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia - Kecskeméti NK 31-26 (17-13)

Orosháza. V: Kincses, Leiter

Orosháza: Kecskeméti 1, Antal, Vámosi 9 (2), Polics 4, Andrékó, Madera-Domokos, Csernyeczki, Jáhn K., Janó, Bedron 1, Patyi 2, Pécsi 6, Leczkési 1, Horváth B., Sándor, Zavaczki 7 (2). Vezetőedző: Papp László

KNK: Szegedi, Micevski 4, Vuletity 4, Ádám G. 1, Járvás 7 (5), Ádám L. 3, Radics, Tóth I. 2, Végh 1, Soltész, Moharos 2, Hirman 2. Vezetőedző: Bíró-Kisjuhász Petra

Kiállítások: 8 perc ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/4 ill. 6/5.

A Nemesnádudvari NKSZE vezetőedzője, Mészáros Dávid már a Kecskemét elleni derbi előtt elmondta, hogy számukra igazából a K. Szeged SE elleni hazai derbi az igazán fontos a bennmaradásért vívott csatában. Ennek megfelelően is kezdett a hazai gárda, Klein és Vörös góljaival gyorsan 3-0 lett az állás. Simon is csatlakozott aztán a góllövőkhöz, és a hazaiak ellentmondást nem tűrően, magabiztosan növelték is előnyüket, a félidőben 17-13-ra vezettek. A második félidőt is jól kezdte a Nemesnádudvar, kiállítások ellenére is egyre inkább nyílt az olló a csapatok között, újabb 15 perc után már 24-17 volt az állás. Ezt követően viszont a szegediek zsinórban négy gólt értek el, így a hajrában bizony észen kellett lennie a szurkolói buzdítását is élvező Simon Blankáéknak. Az utolsó percre egy gólra is feljött végül a Szeged, de éppen Simon volt az, aki néhány másodperccel a vége előtt aztán lezárta a meccset (31-29). A Nemesnádudvar két-két győzelmet és vereséget számol eddig, ezzel a 8. a tabellán.