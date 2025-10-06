október 6., hétfő

Kézilabda

2 órája

A Kecskemét hibátlan maradt a vármegyei derbi után – fotók

Címkék#Kecskeméti NK#kézilabda#Nemesnádudvar

A női kézilabda NB II. D-csoportjában vármegyei derbit rendeztek a 3. fordulóban. A Kecskeméti NK a Nemesnádudvart fogadta, és megőrizte hibátlan mérlegét.

Nyitray András

A Kecskeméti NK első két meccsét megnyerte, így a dobogóra vágyó hírös városiak voltak a találkozó esélyei. Az újonc Nemesnádudvar célja a bennmaradás, de ennek ellenére szerettek volna a vendégek bizonyítani idegenben is. A hazaiak gyorsan jelezték, hogy itt csak egy csapatnak lehet esélye a győzelemre, a vendégek nagyjából 6-7 percig tudták tartani a lépést, ezt követően elkezdett nyílni az olló. 4-4 után a kecskemétiek egy 4-0-os futást produkáltak, Vuletity és Micevski vezetésével aztán szünetre ezt a különbséget is megduplázták (20-12). A második félidő már formalitás volt, a KNK nem adott esélyt az újoncnak, hiába jutott a nemesnádudvari Klein Anna egyedül 12 gólig a mezőny legeredményesebb játékosaként, s végül 38-26-ra nyerte a találkozót. 

A Kecskeméti NK a nemesnádudvar ellen
A Kecskeméti NK magabiztosan győzte le a vármegyei riválist
Fotó: Bús Csaba 

A Kecskeméti NK még hibátlan

A Kecskemét három forduló után maradt hibátlan, de a Kispest és az Inárcs is tartja vele a lépést egyelőre. A Nemesnádudvar egy győzelem mellett kétszer kapott ki, ezzel a 11. helyen áll. A KNK Orosházára látogat szombaton 18 órakor, míg a Nemesnádudvar a K. Szeged SE-t fogadja ugyanekkor az NB II-ben.  

Kecskeméti NK - Nemesnádudvari NKSZE 38–26 (20–12) 

Kecskemét. V: Bálint, Török 

KNK: Szegedi (k), Radics (k), Soltész (k), Szabó P., Vuletity 5, Ádám G. 2, Járvár 1, Szabó L. 5 (2), Czenczik 3, Tábi 1, Ádám L. 1, Tóth I. 4, Végh, Moharos 7, Hirman. Vezetőedző: Bíró-Kisjuhász Petra 

NKSZE: Szaniszló (k), Késmárki (k), Fridrich, Várszegi 1, Vinter 2, Kovács F. 2, Bergmann, Petrich D. 1, Simon 1, Vörös, Juhász 7 (5), Klein 12 (3), Oláh-Hermanutz. Vezetőedző: Mészáros Dávid Máté 

Kiállítások: 12 perc ill. 10 perc. 

Hétméteresek: 7/5 ill. 10/8.

A Kecskeméti NK a Nemesnádudvar ellen játszott

Fotók: Bús Csaba

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

