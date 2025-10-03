Kecskeméten a dobogó a célja a KNK-nak

A Kecskeméti NK eddig kétszer is győztesen hagyhatta el a pályát a női kézilabda NB II. D-csoportjában, ami a kitűzött célok tükrében nem meglepő, hiszen a hírös városiak a dobogót célozták meg. Bíró-Kisjuhász Petra szerint egy hosszabb folyamat eredménye, hogy elérhetőnek érzik az első három helyet, azonban nagyon nehéz mezőnyben kell ezért megküzdeni.

A Kecskeméti NK merész célokat tűzött ki

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti NK a dobogóra vágyik

— A dobogót céloztuk meg egyértelműen a szezon előtt. Egy hosszabb folyamat eredményeként tehettük ezt meg, nagyjából a harmadik évre volt ez kitűzve, hogy érjünk el oda, hogy stabilizálódik az együttes. Nagyon fiatal, harcias, lelkes gárdánk van, mely reményeink szerint a meccseken is visszaköszön majd. Nehéz a bajnokság, hiszen van egy kieső Orosháza, mely egyértelműen bajnok akar lenni, ehhez mérten alakították ki a keretüket. Ennek ellenére rögtön meglepte őket a Kispest, mellyel ugyancsak komolyan számolni kell, ahogy például a Gyulával vagy az Algyővel is. Bízom benne, hogy képesek leszünk elérni, vagy akár felülmúlni is kitűzött céljainkat – mondta Bíró-Kisjuhász Petra, a KNK vezetőedzője.

A KNK rögtön egy vármegyei rangadóval folytatja a szezon, a Nemesnádudvar érkezik Kecskemétre szombaton. A vendégek izgatottan, de nyomás nélkül várják a találkozót, a hazaiak célja viszont egyértelműen a két pont megszerzése.

— A Nemesnádudvar egy fiatal gárda, de biztos vagyok benne, hogy nem fogják könnyen adni magukat Kecskeméten sem. Mindent meg fognak tenni a Gyula elleni vereség után, hogy javítsanak, mindezt teher nélkül tehetik meg igazából, ami nekik előny, hiszen nem lesznek győzelmi kényszerben ezen a meccsen, velünk ellentétben. Nem lesz egyszerű találkozó, de a célunk a két pont itthon tartása – zárta gondolatait a Kecskemét vezetőedzője.

A Kecskemét és a Nemesnádudvar szombaton 17 órakor csak összes a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokában.