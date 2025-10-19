Szoros csatát húzott be a Kecskeméti NK

A Kecskeméti NK az előző körben vereséget szenvedett, így a javítás céljával lépett pályára otthon az FKSE-Algyő ellen. Ádám Gréta gólja indította a találkozót, de ezt követően gyakorlatilag felváltva estek a gólok, szinte folyamatosan változott, hogy melyik csapat tud némi előnyt kicsikarni. Micevski révén 8-5-re is ellépett aztán a KNK, de 11-11-nél újra egyenlő volt az állás alig negyedóra után. Farkas Flóra volt az algyői nyerőember, a hazaik teljesen leblokkoltak, így 12–16-ra húztak el a vendégek öt perc alatt. 15–19 után aztán huszáros hajrát vágott ki az első félidő utolsó három percében a Kecskemét, így egállal mehettek a játékosok szünetre (19–19).

A Kecskeméti NK megküzdött a pontokért

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Kecskeméti NK a hajrában döntött

A második félidőben sokáig egál körüli eredmény mellett zajlott a küzdelem, tíz perc után aztán Moharos kettőre tudta növelni a KNK előnyét (26–24). Ez döntőnek bizonyult a KNK ezt követően jól menedzselte a meccset, tartotta, sőt növelte is a különbséget. Az Algyő 33-31-re még feljött öt perccel a lefújás előtt, de ennél több nem volt már a vendégekben, a Kecskemét 37–32-re nyert.

A Kecskemét ezzel pontban befogta a még hibátlan Inárcs-Örkényt és a Kispestet, jelenleg 2. a tabellán. A Nemesnádudvar nem lép pályára ezen a hétvégén.

Kecskeméti NK–FKSE-Algyő 37–32 (19–19)

Kecskemét. V: Szedmák, Tóth T.

KNK: Szegedi (k), Micevski 10 (6), Vuletity 1, Ádám G. 6, Járvás, Szabó L. 5, Czenczik 5, Tábi, Ádám L. 1, Radics (k), Tóth I. 1, Végh, Soltész (k), Moharos 7, Pécsi, Hirman 1. Vezetőedző: Bíró-Kisjuhász Petra

Algyő: Kálózi (k), Károly 1, Farkas F. 7 (3), Nagy L. 5 (3), Nagygyörgy, Konkoly 8, Juhász N. 2, Bacsa (k), Ternyák 7, Körtvélyessy, Farkas M. 1, Geri 1. Vezetőedző: Zsilák Katalin

Kiállítások: 0 perc ill. 6 perc

Hétméteresek: 7/6 ill. 7/6