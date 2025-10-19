október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Szoros csatát húzott be a Kecskeméti NK

Címkék#Bíró-Kisjuhász Petra#Kecskeméti NK#Algyő#kézilabda

Nem rendeztek teljes fordulót a női kézilabda NB II. D csoportjában, de így is volt vármegyei érdekeltségű találkozó. A Kecskeméti NK az Algyőt fogadta, és szoros csatában otthon tartotta a két pontot.

Nyitray András

A Kecskeméti NK az előző körben vereséget szenvedett, így a javítás céljával lépett pályára otthon az FKSE-Algyő ellen. Ádám Gréta gólja indította a találkozót, de ezt követően gyakorlatilag felváltva estek a gólok, szinte folyamatosan változott, hogy melyik csapat tud némi előnyt kicsikarni. Micevski révén 8-5-re is ellépett aztán a KNK, de 11-11-nél újra egyenlő volt az állás alig negyedóra után. Farkas Flóra volt az algyői nyerőember, a hazaik teljesen leblokkoltak, így 12–16-ra húztak el a vendégek öt perc alatt. 15–19 után aztán huszáros hajrát vágott ki az első félidő utolsó három percében a Kecskemét, így egállal mehettek a játékosok szünetre (19–19). 

A Kecskeméti NK egyik játékosa
A Kecskeméti NK megküzdött a pontokért
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Kecskeméti NK a hajrában döntött

A második félidőben sokáig egál körüli eredmény mellett zajlott a küzdelem, tíz perc után aztán Moharos kettőre tudta növelni a KNK előnyét (26–24). Ez döntőnek bizonyult a KNK ezt követően jól menedzselte a meccset, tartotta, sőt növelte is a különbséget. Az Algyő 33-31-re még feljött öt perccel a lefújás előtt, de ennél több nem volt már a vendégekben, a Kecskemét 37–32-re nyert. 

A Kecskemét ezzel pontban befogta a még hibátlan Inárcs-Örkényt és a Kispestet, jelenleg 2. a tabellán. A Nemesnádudvar nem lép pályára ezen a hétvégén. 

Kecskeméti NK–FKSE-Algyő 37–32 (19–19) 

Kecskemét. V: Szedmák, Tóth T. 

KNK: Szegedi (k), Micevski 10 (6), Vuletity 1, Ádám G. 6, Járvás, Szabó L. 5, Czenczik 5, Tábi, Ádám L. 1,  Radics (k), Tóth I. 1, Végh, Soltész (k), Moharos 7, Pécsi, Hirman 1. Vezetőedző: Bíró-Kisjuhász Petra

Algyő: Kálózi (k), Károly 1, Farkas F. 7 (3), Nagy L. 5 (3), Nagygyörgy, Konkoly 8, Juhász N. 2, Bacsa (k), Ternyák 7, Körtvélyessy, Farkas M. 1, Geri 1. Vezetőedző: Zsilák Katalin 

Kiállítások: 0 perc ill. 6 perc

Hétméteresek: 7/6 ill. 7/6

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu