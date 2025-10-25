A Kecskeméti LC nyerte az alsóházi rangadót – fotók

A Kecskeméti LC a találkozó előtti mérkőzésekből egyet megnyert, egy alkalommal döntetlent játszott, hétszer pedig vesztesként hagyta el a pályát. A gyűjtött négy pont a tizenharmadik eléréséhez volt elegendő. A Kiskunfélegyházának sem volt jobb az eredménye, mert ők csak egy mérkőzést tudtak megnyerni, nyolc alkalommal pedig vesztesként hagyták el a pályát. Éppen ezért mind a két gárda bizonyítani akarta, hogy ennél többre képesek.

A Kecskeméti LC a Kiskunfélegyháza csapatát fogadta

Fotó: Szentirmay Tamás

A Kecskeméti LC küzdött a pontokért

Csapkodóan kezdődött a találkozó, mind a két fél előre vágott labdákkal próbálkozott, de sok volt a pontatlan átadás. Egy két belemenés is tarkította a játékot, aminek főleg Erős Gergő a vendégek csatára volt a szenvedő alanya. Az első feljegyezhető esemény a 17. percben esett, amikor Kurgyis Kevin 24. méteres lapos szabadrúgását hárította Bogdán Zalán. Az ellentámadásnál Nagy Bence húzott el a bal oldalon, de élesen a bal alsó sarok mellé lőtt. Továbbra is kiegyenlített játék folyt a pályán. A Kiskunfélegyháza két jó helyről elvégzett szabadrúgással sem tudott kaput találni. Ugyan ez elmondható a KLC-ről is csak ők egy szabadrúgás után nem találták el a kaput. A 43. percben saját térfelén veszítette el a labdát a vendégcsapat, Gyapjas Botondhoz került, aki a bal alsó sarokba küldte a játékszert 1–0.

Második félidő

A második félidő elején, Orcsik Gegely révén tovább növelte előnyét a Kecskemét 2–0. Úgy tűnt, hogy ez kellett ahhoz, hogy a Kiskunfélegyháza is felébredjen. A 66. percben szépített a vendégcsapat, Tóth Benedek a bal oldalon ment el, megcélozta a rövid alsót, de egy védő lábán megpattant és a hosszú sarokban kötött ki 2–1. Jó tíz perccel később Lőrincz Mátyás indította Kurgyis Kevint, aki átemelte a labdát Bogdán Zalán felett, ami a kapuban kötött ki 2–2. A hosszabbítás utolsó percében, kiskunfélegyházi támadást követően kontrázott a Kecskemét, Gyapjas Botond kapta meg a labdát és Nagy Szabolcs mellett a hólóba lőtt 3–2.

Bende Csaba: Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, mert régen nyertünk és nagyon sokat tettünk azért, hogy most sikeresek legyünk. 2–0-nál talán túlságosan is megnyugodtunk, és az ellenfelünk fel tudott állni, sőt egyenlíteni is tudott. Ezt követően nagyon izgalmassá vált a mérkőzés, ott mind a két csapat, a helyzetei alapján, eldönthette volna a találkozós sorsát, mert mind két kapu előtt hatalmas helyzetek maradtak ki. Végül az utolsó percben nekünk sikerült a döntő találatot bevinni. Nagyon szimpatikus, jó csapat ellen játszottunk, a Kiskunfélegyháza is nagyon lelkesen küzdött. Igazi alsóházi rangadó volt, és mind a két csapat győzni akart, mi talán szerencsésebbek voltunk egy kicsit. A Kiskunfélegyháza egyenlítő gólja után kicsit megzavarodtunk, átjáróház volt mind két csapat középpályája, mind a két kapu előtt nagy helyzetek maradtak ki. Bármelyik csapat megnyerhette volna a mérkőzést, de a végén, ez most nekünk sikerült.