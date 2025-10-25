1 órája
A Kecskeméti LC nyerte az alsóházi rangadót – fotók
A vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában a 13. helyen álló Kecskeméti LC, a mögötte lévő Kiskunfélegyházát fogadta. A két egyesület eddig nem azt a teljesítményt nyújtotta, mint amit a szurkolók vártak volna tőlük.
A Kecskeméti LC a találkozó előtti mérkőzésekből egyet megnyert, egy alkalommal döntetlent játszott, hétszer pedig vesztesként hagyta el a pályát. A gyűjtött négy pont a tizenharmadik eléréséhez volt elegendő. A Kiskunfélegyházának sem volt jobb az eredménye, mert ők csak egy mérkőzést tudtak megnyerni, nyolc alkalommal pedig vesztesként hagyták el a pályát. Éppen ezért mind a két gárda bizonyítani akarta, hogy ennél többre képesek.
A Kecskeméti LC küzdött a pontokért
Csapkodóan kezdődött a találkozó, mind a két fél előre vágott labdákkal próbálkozott, de sok volt a pontatlan átadás. Egy két belemenés is tarkította a játékot, aminek főleg Erős Gergő a vendégek csatára volt a szenvedő alanya. Az első feljegyezhető esemény a 17. percben esett, amikor Kurgyis Kevin 24. méteres lapos szabadrúgását hárította Bogdán Zalán. Az ellentámadásnál Nagy Bence húzott el a bal oldalon, de élesen a bal alsó sarok mellé lőtt. Továbbra is kiegyenlített játék folyt a pályán. A Kiskunfélegyháza két jó helyről elvégzett szabadrúgással sem tudott kaput találni. Ugyan ez elmondható a KLC-ről is csak ők egy szabadrúgás után nem találták el a kaput. A 43. percben saját térfelén veszítette el a labdát a vendégcsapat, Gyapjas Botondhoz került, aki a bal alsó sarokba küldte a játékszert 1–0.
Második félidő
A második félidő elején, Orcsik Gegely révén tovább növelte előnyét a Kecskemét 2–0. Úgy tűnt, hogy ez kellett ahhoz, hogy a Kiskunfélegyháza is felébredjen. A 66. percben szépített a vendégcsapat, Tóth Benedek a bal oldalon ment el, megcélozta a rövid alsót, de egy védő lábán megpattant és a hosszú sarokban kötött ki 2–1. Jó tíz perccel később Lőrincz Mátyás indította Kurgyis Kevint, aki átemelte a labdát Bogdán Zalán felett, ami a kapuban kötött ki 2–2. A hosszabbítás utolsó percében, kiskunfélegyházi támadást követően kontrázott a Kecskemét, Gyapjas Botond kapta meg a labdát és Nagy Szabolcs mellett a hólóba lőtt 3–2.
Bende Csaba: Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, mert régen nyertünk és nagyon sokat tettünk azért, hogy most sikeresek legyünk. 2–0-nál talán túlságosan is megnyugodtunk, és az ellenfelünk fel tudott állni, sőt egyenlíteni is tudott. Ezt követően nagyon izgalmassá vált a mérkőzés, ott mind a két csapat, a helyzetei alapján, eldönthette volna a találkozós sorsát, mert mind két kapu előtt hatalmas helyzetek maradtak ki. Végül az utolsó percben nekünk sikerült a döntő találatot bevinni. Nagyon szimpatikus, jó csapat ellen játszottunk, a Kiskunfélegyháza is nagyon lelkesen küzdött. Igazi alsóházi rangadó volt, és mind a két csapat győzni akart, mi talán szerencsésebbek voltunk egy kicsit. A Kiskunfélegyháza egyenlítő gólja után kicsit megzavarodtunk, átjáróház volt mind két csapat középpályája, mind a két kapu előtt nagy helyzetek maradtak ki. Bármelyik csapat megnyerhette volna a mérkőzést, de a végén, ez most nekünk sikerült.
Palásti Sándor játékosedző: Az első félidőben megilletődve mentünk ki a pályára, a Kecskemét megcsinálta a kemény faultokat, mi pedig kevésbé. Akadt egy-két helyzetecskénk, de azok kimaradtak, a Kecskemét pedig belőtte az első félidő végén. A második játékrészben megint enerváltan jöttünk ki, az első öt percben sajnos kaptunk egy gólt, utána viszont időnként elkezdtünk jól játszani. Egalizáltuk az eredményt, több helyzetünk is volt, sőt néhány erős ziccerünk is, amit be kellett volna rúgni. Az ellentámadásból viszont az ellenfelünk újra megszerezte a vezetést és megnyerte a mérkőzést. A találkozó vége felé már oda, vissza alakítottak ki a csapatok helyzeteket, ezzel a Kecskemét sáfárkodott jól, mert ők berúgták a helyzetüket, mi meg kihagytuk azt a hármat, amit be kellett volna lőni.
A Kecskeméti LC a Kiskunfélegyházát fogadtaFotók: Szentirmay Tamás
Kecskeméti LC–Kiskunfélegyháza 3–2 (1–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, vezette: Gargya Balázs Gábor (Halász József, Mígh Tamás).
Kecskemét: Bogdán – Kele, Orcsik (Ónodi 88.), Varga M., Zoboki, Gyapjas, Banó (Gondi 46.), Salah, Nagy B. (Ofile 86.), Terbe, Schneider (Losonczi 46.),
Vezetőedző: Bende Csaba
Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Kovács L. (Besze 72.), Kanyó M., Lőrincz, Magony (Palásti 53.), Erős, Molnár E. (Solymosi 46.), Kanyó J., Jókai, Kurgyis K., Balázs B., (Tóth B. 46.).
Gólszerző: Gyapjas 43., 93., Orcsik 50., illetve Tóth B. 66., Kurgyis 77. percben.
Sárga lap: Terbe 37., Banó 40., Varga 56., Gyapjas 74., illetve Kanyó M. 13., Jókai 80. percben.
