Megszerezte az első győzelmét a Kecel

A hét forduló után az 5. Kalocsa a 8. helyen álló Bajai LC-t fogadta. A vendégek szerezték meg a vezetést Varga Stefano révén a 36. percben. A második játékrészben Farkas Zalán két góljával két perc alatt megfordította az állást, az 53. percben már a Kalocsa vezetett. A 77. percben aztán érkezett a másik bajai gólfelelős, Bajnok Noel, és kiegyenlített. Újabb gól már nem esett, így a felek megosztoztak a pontokon.

Bajnok Noel (jobbra) szerezte a Baja egyenlítő gólját Kalocsán

Fotó: Pulai Zsóka

A hét forduló után még nyeretlen Kecel a Kiskunfélegyházát látta vendégül. A hazaiak a mérkőzés elején megszerezték a vezetést Brinbdza Tamás góljával. A második játékrész elején Tóth Benedek egyenlített, a hazai Szabó Zsoltnak a 77. percben érkezett találatára azonban már nem érkezett vendégválasz, így a Kecel elkönyvelhette az idei első győzelmét.

Vármegye I. eredmények:

Anda Kalocsa FC-Bajai LC 2-2,

Kecel FC-Kiskunfélegyháza 2-1.