Bombagólt rúgott a Balota játékosa, Kaszap Attila – videó

A hétvégén elképesztően nagy gólt szerzett a Vadkert FC ellen a Balotaszállás játékosa, Kaszap Attila. Bár a csapat a meccset elveszítette, a találat alighanem örökre szép emlék marad a játékos számára.

A Balotaszállás a Soltvadkerti TE II. Vadkert FC csapatát fogadta a hétvégén a vármegye három Közép csoportjában. Ezen a találkozón lőtte az elképesztően nagy szabadrúgásgólt Kaszap Attila, a Balota játékosa. Kicsit balról, jó harminc méterről zúdított a jobb fölső sarokba, a labda a lécről a gólvonal mögé, majd vissza föl, a keresztléc mögött a hálóba pattant. Ahogy mondani szokás, ezt jobban helyezni nem lehet, mert akkor már nem gól.

A találatnak mindössze egyetlen szépséghibája akad – az a szépséghiba sem magában a kivitelezésben rejlik, hanem inkább a körülményekben, a meccs kontextusában. Akkor, a 63. percben ugyanis a Vadkert már 5-0-ra vezetett, mindenbizonnyal ez az oka annak, hogy a gólszerző sem ünnepeltette különösebben magát, és társak részéről sem követte a találatot kitörő öröm. Későbbi elemzés során ugyanakkor minden bizonnyal arra jutottak a szerző és a csapattársak is, hogy itt azért – egy szemfüles nézőnek hála – egy igazi műalkotás született. 

Így nyilatkozott Kaszap Attila, a gól szerzője

 – A felvételen látszik, hogy csak te állsz oda a labda mögé a szabadrúgásnál. Rendre te végzed el kecsegtető helyzetben a szabadrúgást a Balotaszállásban?

– Van egy csapattársam, Földes Péter, ő és én szoktuk elvégezni a kapura veszélyt jelentő szabadrúgásokat. Amikor egy ilyet fúj be a játékvezető, vele egyeztetünk, hogy melyikünk rúgja. Ő ezen a mérkőzésen nem szerepelt, így automatikusan én álltam oda a labda mögé.

– Kikaptatok ugyan, és a gólt 0-5-nél rúgtad, de azért akár utólag is, tudsz örülni neki?

– Természetesen egy gólnak mindig örülök – még akkor is, ha nem ilyen látványos –, de ez most a vereségünk miatt inkább egy vigaszdíjjal ért fel.

– Meccs után volt olyan, aki meghívott egy sörre, hogy Attila, ez a gólért?

– Igen, többen is jelezték, hogy a vendégeim egy sörre, de szerényen elhárítottam a megtisztelőt meghívást.

Mindent egybevetve, bár a Balotaszállás vereséget szenvedett, Kaszap Attila bombagólját bizonyára sokáig fogják még emlegetni – és nem kevesen nézegetni –, a közösségi médiának köszönhetően nem is csak Balotaszálláson.

