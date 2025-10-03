49 perce
Kádár Kitti a jövő hétvégén már maratont fut
Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg a Spartathlon 2025-öt, a 246 kilométeres távot Kádár Kitti, a kiskunfélegyházi futó hölgy teljesítette. Sokáig nem pihen a babérjain: október második hétvégéjén már elindul a fővárosi Spar Maratonon.
Kádár Kitti, az Esztergomi Futóművek klub kiskunfélegyházi futónője a mögöttünk álló hétvégén teljesítette a 246 kilométeres Spartathlont, a görögországi futóversenyt, amely az ultramaraton etalonja. Amint arról beszámoltunk, a verseny helyi idő szerint szombat reggel hat órakor rajtolt el, és Kádár Kitti számára – aki a női mezőnyben a 17. legjobb idejével ért be – vasárnap délután 16 óra 24 perckor ért véget. Akkor ért ugyanis célba, 33 óra 24 perc 4 másodperces idővel.
Kádár Kitti következő kihívásáról is beszélt
Aki azt gondolja, hogy ezt követően hetekre kidől az, aki ezt az emberfeletti távot teljesítette, az egyrészt téved, másrészt nem ismeri Kádár Kittit, illetve en bloc az ultrafutókat. A verseny után ugyanis a Spartathlon Magyar Csapat rövid interjúkat készített a távot teljesítő versenyzőkkel, és ebben az interjúban Kádár Kitti adott néhány, a kívülálló számára mindenképpen meglepő választ. Az egyik legmeglepőbb mindenképpen az, amit arra a kérdésre válaszolt, hogy mi a következő kihívás, amire nevezett már, vagy amire esetleg nevezni tervez. Gondolkodás nélkül vágta rá ugyanis, hogy a jövő hétvégén a Spar Maraton.
Néhány nap azért eltelik aktív pihenéssel, azt azonban elmondta Kádár Kitti, hogy ezen a hétvégén már tervez futni néhány kilométert.
– Remélhetőleg a körmeim is minél hamarabb lepotyognak – jelentette ki. – A cipőm meglehetősen jó állapotban élte túl a nagy utazást, a körmeim már annál kevésbé. Cipőt egyébként nem cseréltem a verseny alatt, az eső miatt felesleges is lett volna.
Arra a kérdésre, hogy ki tudna-e találni nagyobb őrültséget annál, mint hogy valaki lefussa a 246 kilométeres Spartathlont, elmondta, hogy ő tulajdonképpen nem ismer határokat a futással kapcsolatos őrültségek terén, viszont számíthat Kozma Zsoltra – aki versenyeken hűséges kísérője, az életben pedig hűséges párja – abban a tekintetben, hogy Kozma Zsolt megpróbálja rendezett, illetve kezelhető mederben tartani a futói pályafutást, már amennyiben a Spartathlon belefér még egyáltalán a rendezett, illetve kezelhető meder kategóriába.
– Gazdag a fantáziám, úgyhogy lenne még ötletem, hogy hogyan lehetne ennél még nagyobb őrültségre vállalkozni, viszont Zsolti határozottan kijelentette, hogy oda már nem jönne velem.
Arra a kérdésre, hogy megtartja-e a jelenlegi edzőjét, esetleg másikat keres, vagy inkább egyedül fut tovább, kifejtette, hogy sokat beszélgetett saját magával a hosszú út során – ideje volt rá, az egyszer biztos, persze a kívülállónak meglepő, hogy százhatvan kilométer fölött például folytatható belső monológ –, és arra jutott, hogy mire hazaér, megbékél a jelenlegi trénerével.
Édesanyja pogácsája is segítségére volt
A saját maga számára a verseny előtt kitűzött célokat firtató kérdésre határozott igennel válaszolt, maximálisan teljesítette azt, amiért Görögországba ment. Ott nagy segítségére volt a hazai, az édesanyja által készített – talán hamuban sült? – medvehagymás pogácsa, ami az első számú kalóriapótlás volt a számára a verseny során.
Elmondta még, hogy természetesen nagyon elégedett a kísérőivel, hiszen mindent elkövettek, hogy sikeres lehessen, de az a gyanúja, hogy őket alighanem jobban megviselte ez a másfél napos tortúra, mint őt magát.
Végül Kádár Kitti üzent mind a versenytársaknak, mind a szurkolóknak.
– A versenytársaimnak annyit üzenek így utólag is, de ott helyben is elmondtam nekik, hogy nagyon klassz csapat volt az idei, és hogy örök emlék marad ez az időszak, amit velük töltöttem. Ami pedig a szurkolókat illeti: bár sem Kiskunfélegyházáról, sem Esztergomból nem sokan tehették meg, hogy ott álljanak mondjuk a Peloponnészoszi-szoros mellett, hogy élőben buzdítsanak, mégis folyamatosan éreztem, hogy milyen sokan mellettem állnak, milyen sokan biztatnak a távolból is. Rengeteg üzenetet kaptam. A szurkolóknak azt szeretném üzenni, hogy végig éreztem, hogy ott vagytok velem ezen a hosszú úton.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Megszületett Hosszú Katinkáék második gyermeke, csodálatos fotóval tudatták az örömhírt