Kádár Kitti a jövő hétvégén már maratont fut

Kádár Kitti, az Esztergomi Futóművek klub kiskunfélegyházi futónője a mögöttünk álló hétvégén teljesítette a 246 kilométeres Spartathlont, a görögországi futóversenyt, amely az ultramaraton etalonja. Amint arról beszámoltunk, a verseny helyi idő szerint szombat reggel hat órakor rajtolt el, és Kádár Kitti számára – aki a női mezőnyben a 17. legjobb idejével ért be – vasárnap délután 16 óra 24 perckor ért véget. Akkor ért ugyanis célba, 33 óra 24 perc 4 másodperces idővel.

Kádár Kitti a Spartathlon utolsó néhány száz méterén

Fotó: Polz Anita / Forrás: Sparathlon MAgyar Csapat

Kádár Kitti következő kihívásáról is beszélt

Aki azt gondolja, hogy ezt követően hetekre kidől az, aki ezt az emberfeletti távot teljesítette, az egyrészt téved, másrészt nem ismeri Kádár Kittit, illetve en bloc az ultrafutókat. A verseny után ugyanis a Spartathlon Magyar Csapat rövid interjúkat készített a távot teljesítő versenyzőkkel, és ebben az interjúban Kádár Kitti adott néhány, a kívülálló számára mindenképpen meglepő választ. Az egyik legmeglepőbb mindenképpen az, amit arra a kérdésre válaszolt, hogy mi a következő kihívás, amire nevezett már, vagy amire esetleg nevezni tervez. Gondolkodás nélkül vágta rá ugyanis, hogy a jövő hétvégén a Spar Maraton.

Néhány nap azért eltelik aktív pihenéssel, azt azonban elmondta Kádár Kitti, hogy ezen a hétvégén már tervez futni néhány kilométert.

– Remélhetőleg a körmeim is minél hamarabb lepotyognak – jelentette ki. – A cipőm meglehetősen jó állapotban élte túl a nagy utazást, a körmeim már annál kevésbé. Cipőt egyébként nem cseréltem a verseny alatt, az eső miatt felesleges is lett volna.

Arra a kérdésre, hogy ki tudna-e találni nagyobb őrültséget annál, mint hogy valaki lefussa a 246 kilométeres Spartathlont, elmondta, hogy ő tulajdonképpen nem ismer határokat a futással kapcsolatos őrültségek terén, viszont számíthat Kozma Zsoltra – aki versenyeken hűséges kísérője, az életben pedig hűséges párja – abban a tekintetben, hogy Kozma Zsolt megpróbálja rendezett, illetve kezelhető mederben tartani a futói pályafutást, már amennyiben a Spartathlon belefér még egyáltalán a rendezett, illetve kezelhető meder kategóriába.