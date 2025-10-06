Küzdősport
4 órája
Bajai judo sikerek Wales-ben
Két aranyéremmel térhetett haza a Mogyi Bajai Judo Club két versenyzője, Moldován Artúr és Moldován Arnold, a walesi, veteránok számára kiírt bajnokságról.
A walesi Cardiffban rendezték meg a hétvégén a Welsh Masters Open elnevezésű nyílt cselgáncs-bajnokságot. A Mogyi Bajai Judo Clubot két, a közelmúltban az egyesülethez csatlakozott judos képviselte: Moldován Artúr és Moldován Arnold.
A viadalon mindketten kiválóan szerepeltek, és a dobogó legmagasabb fokára állhattak: Moldován Arnold a 81 kg-os, Moldován Artúr pedig a 73 kg-os súlycsoportban bizonyult a legjobbnak.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
9 órája
Pokolian nagy gólt lőtt a KTE védője a nagy fordítás alkalmával – videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre