Bajai judo sikerek Wales-ben

A walesi Cardiffban rendezték meg a hétvégén a Welsh Masters Open elnevezésű nyílt cselgáncs-bajnokságot. A Mogyi Bajai Judo Clubot két, a közelmúltban az egyesülethez csatlakozott judos képviselte: Moldován Artúr és Moldován Arnold.

A két, Wales-ben győztes Moldován, Artúr és Arnold

Forrás: Beküldöt fotó

A viadalon mindketten kiválóan szerepeltek, és a dobogó legmagasabb fokára állhattak: Moldován Arnold a 81 kg-os, Moldován Artúr pedig a 73 kg-os súlycsoportban bizonyult a legjobbnak.