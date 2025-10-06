október 6., hétfő

Küzdősport

2 órája

Bajai judo sikerek Wales-ben

Címkék#Wales#siker#judo

Két aranyéremmel térhetett haza a Mogyi Bajai Judo Club két versenyzője, Moldován Artúr és Moldován Arnold, a walesi, veteránok számára kiírt bajnokságról.

Vincze Miklós

A walesi Cardiffban rendezték meg a hétvégén a Welsh Masters Open elnevezésű nyílt cselgáncs-bajnokságot. A Mogyi Bajai Judo Clubot két, a közelmúltban az egyesülethez csatlakozott judos képviselte: Moldován Artúr és Moldován Arnold.

Moldován testvérpár a walesi bajnokságon
A két, Wales-ben győztes Moldován, Artúr és Arnold
Forrás: Beküldöt fotó

A viadalon mindketten kiválóan szerepeltek, és a dobogó legmagasabb fokára állhattak: Moldován Arnold a 81 kg-os, Moldován Artúr pedig a 73 kg-os súlycsoportban bizonyult a legjobbnak.

