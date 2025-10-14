Újra győzni tudott a Jászszentlászló

Egy szép győzelemmel indította az idényt a Jászszentlászló, Császártöltésen győzött a csapat 5-0 arányban. Azt követően azonban három vereség következett. Előbb hazai pályán a Vadkert FC ellen buktak, majd Kiskőrösön kaptak ki 5-1-re, majd a megújult Kiskunmajsai szomszédvári derbit veszítették el hazai pályán 6-3 arányban. A leginkább az utóbbi vereség fájhatott, nem csak a meccs szomszédvári rangadó volta miatt, hanem azért is, mert a 20. percben még 3-1-re vezetett a Jese.

A Jászszentlászló csapata a Vadkert FC II. elleni hazai mérkőzés előtt

Forrás: Jászszentlászlói SE

Ám mielőtt elkeseredtek volna, megvigasztalták magukat egy Kiskunhalas ellen aratott 6-0-ás győzelemmel.

– Nagyon komolyan készültünk a Kiskunhalas elleni mérkőzésre, ez meg is látszott, hiszen két perc elteltével már vezetést szereztünk – idézte fel a mérkőzést Gilicze Bence, a csapatkapitány. – Azt követően sorra alakítottuk ki a lehetőségeket, de sokáig nem találtunk be újra, majd a félidő vége előtt sikerült még két gólt szereznünk, így 3–0-s vezetéssel vonultunk szünetre. A második félidő elején mindössze egy perc után ismét betaláltunk. A játékrész ugyanabban a szellemben folytatódott, mint az első: szép összjáték, sok passz, látványos helyzetkialakítások, távoli lövések és stabil védekezés jellemezte a csapatot. Sikerült még két gólt szereznünk, így a mérkőzés végeredménye 6–0 lett. Nagyon örülünk, hogy sikerült örömöt szereznünk a szurkolóinknak – mondta a cséká.

– Három bosszantó vereséget követően készültünk a mai mérkőzésre – értékelt Híz Bálint, a csapat játékosedzője. - A srácok ezúttal is nagyon motiváltak voltak, senkit sem kellett külön emlékeztetni arra, mennyire fontos ez a találkozó a bajnokság végkimenetele szempontjából. Ennek megfelelően kezdtük a mérkőzést, hiszen már az első, szépen kidolgozott akciónk végén sikerült megszereznünk a vezetést egy fejesgóllal. A szünetig további két találatot szereztünk, szintén fejjel. A folytatásban is hasonlóan nagy intenzitással vezettük támadásainkat, amelyekből újabb három gólt sikerült szerezni. Végül három pontot gyűjtöttünk egy szebb napokat is megélt Kiskunhalasi FC ellen. Gratulálok a csapatnak, mert szép játékkal tudták megajándékozni a kilátogató nézőket. A szurkolóknak köszönjük a buzdítást, az ellenfélnek pedig további sok sikert kívánunk a bajnokságban – mondta Híz Bálint.