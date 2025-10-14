október 14., kedd

Helén névnap

Labdarúgás

1 órája

Újra győzni tudott a Jászszentlászló

Címkék#Vármegye III#labdarúgás#Jászszentlászló

A hétvégén biztos győzelmet aratott a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában a Jászszentlászló. A Jese az idei második sikerét a Kiskunhalas vendéglátójaként aratta.

Vincze Miklós

Egy szép győzelemmel indította az idényt a Jászszentlászló, Császártöltésen győzött a csapat 5-0 arányban. Azt követően azonban három vereség következett. Előbb hazai pályán a Vadkert FC ellen buktak, majd Kiskőrösön kaptak ki 5-1-re, majd a megújult Kiskunmajsai szomszédvári derbit veszítették el hazai pályán 6-3 arányban. A leginkább az utóbbi vereség fájhatott, nem csak a meccs szomszédvári rangadó volta miatt, hanem azért is, mert a 20. percben még 3-1-re vezetett a Jese.

Jászszentlászló csapata
A Jászszentlászló csapata a Vadkert FC II. elleni hazai mérkőzés előtt
Forrás: Jászszentlászlói SE

Ám mielőtt elkeseredtek volna, megvigasztalták magukat egy Kiskunhalas ellen aratott 6-0-ás győzelemmel.

– Nagyon komolyan készültünk a Kiskunhalas elleni mérkőzésre, ez meg is látszott, hiszen két perc elteltével már vezetést szereztünk – idézte fel a mérkőzést Gilicze Bence, a csapatkapitány. – Azt követően sorra alakítottuk ki a lehetőségeket, de sokáig nem találtunk be újra, majd a félidő vége előtt sikerült még két gólt szereznünk, így 3–0-s vezetéssel vonultunk szünetre. A második félidő elején mindössze egy perc után ismét betaláltunk. A játékrész ugyanabban a szellemben folytatódott, mint az első: szép összjáték, sok passz, látványos helyzetkialakítások, távoli lövések és stabil védekezés jellemezte a csapatot. Sikerült még két gólt szereznünk, így a mérkőzés végeredménye 6–0 lett. Nagyon örülünk, hogy sikerült örömöt szereznünk a szurkolóinknak – mondta a cséká.

– Három bosszantó vereséget követően készültünk a mai mérkőzésre – értékelt Híz Bálint, a csapat játékosedzője. - A srácok ezúttal is nagyon motiváltak voltak, senkit sem kellett külön emlékeztetni arra, mennyire fontos ez a találkozó a bajnokság végkimenetele szempontjából. Ennek megfelelően kezdtük a mérkőzést, hiszen már az első, szépen kidolgozott akciónk végén sikerült megszereznünk a vezetést egy fejesgóllal. A szünetig további két találatot szereztünk, szintén fejjel. A folytatásban is hasonlóan nagy intenzitással vezettük támadásainkat, amelyekből újabb három gólt sikerült szerezni. Végül három pontot gyűjtöttünk egy szebb napokat is megélt Kiskunhalasi FC ellen. Gratulálok a csapatnak, mert szép játékkal tudták megajándékozni a kilátogató nézőket. A szurkolóknak köszönjük a buzdítást, az ellenfélnek pedig további sok sikert kívánunk a bajnokságban – mondta Híz Bálint.

A Jászszentlászló a mérkőzésen a Borbély – Híz, Varga Viktor, Gilicze, Sallai, Slezák, Barcsik Máté, Barcsik Márk, Seres, Molnár, Kele kezdő tizeneggyel lépett pályára. Variációs lehetősége volt a hazai játékosedzőnek, hiszen a hazai kispadon heten – Tutó, Rokolya, Kovács Szabolcs, Gera, Molován, Kovács Ferenc, Sütő László – álltak bevetésre készen.

A Jászszentlászlóra a vármegye három 7. fordulóban komoly erőpróba vár, hiszen a jó erőket felvonultató Kecel FC II. vendége lesz.

