Mind a három pontot elcsente a Jánoshalma Lajosmizséről

A Lajosmizse és a Jánoshalma találkozói rendre szoros mérkőzéseket, nagy csatákat hoznak, álljon a két csapat bárhol a tabellán, és a közelmúltban is nem egyszer törtek már a felek borsot egymás orra alá. Ezúttal is erre készültek, de az elején nem hogy csikorgott, hanem egyenesen nem működött, nem nagyon indult be a gépezet.

A Jánoshalma csapatkapitánya, Szabó Szilárd ezúttal is csapata vezéregyénisége volt

Fotó: Szentirmay Tamás / archív felvétel

Lajosmizse és Jánoshalma újabb nagy csatát vívott

Volt valami szürreális hangulat a levegőben. A délelőtti csapadék és borongós idő után mindenkit kellemes meglepetésként ért, hogy a kezdéskor már ezer ágra sütött a nap, ez a külső tényező tehát az indián nyárt idézte, ugyanakkor olyan erős széllökések bolygatták a látszólagos békét, hogy az ember egyenesen más földrajzi szélességen, akár az Északi sarkkör fölötti területre képzelhette magát olykor-olykor hosszú percekig is, és mindehhez hozzájött a szokatlanul korai, a félkettes kezdés.

Szürreális hangulat és elpuskázott helyzetek

Ami a jövő héttől már nem lesz szokatlan, hiszen az óraátállítás következtében már most vasárnap is az összes mérkőzést 13 óra 30 perckor kezdik, mégis idegenül mozgott játékos is szurkoló is így, hogy szeptember 27-én még 16 órakor kezdődtek a meccsek. És a szürreális hangulathoz talán az is hozzájárulhatott, hogy a meccset bár pénteken vívták, mégis egy ünnepnapon, azaz pihenőnapon már túl volt az a réteg, aki megtehette, hogy pihenjen. Egyszóval olyan hangulattalanul indult a mérkőzés, mint egy komolyabb indok nélkül, tulajdonképpen a körülmények véletlen összejátszása révén elinduló céltalan, dekadenciával fenyegető, hétköznap délelőtti ad hoc jelleggel kezdődő sörözés. Talán ez a hangulat volt az oka annak, hogy bár adódott ugyan a hazai gárda előtt lehetőség a mérkőzésnek mindjárt az elején, akkor még eltékozolták a ziccereket. A 3. percben Bondár Ádám került egy beadást követően ajtó-ablak helyzetbe, ám nagy ziccerben, közelről fölé durrantott, az első negyedóra végén pedig Sallai Bence hagyott ki nagy ziccert: az ő kísérletét a Jánoshalma kapusa, Lengyel Péter hárította, aki viszont szemmel láthatóan semmilyen szürreális hatásnak nem engedett, nem is engedhetett, hiszen volt dolga bőven, és hibátlanul is tette a dolgát. Vendégrészről Jesic jelentett kétszer veszélyt a hazai kapura, mind a kétszer szögletet követően, fejjel igyekezett betalálni, de sem a félidő derekán, sem a 31. percben leadott kísérletével nem zörgette meg a hazai hálót. Ahogy a másik oldalon a hazai kísérletek sem, így a félidő - a látottak alapján és az érzetekből kiindulva egyáltalán nem meglepő módon - 0-0-val zárult.