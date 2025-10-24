1 órája
Mind a három pontot elcsente a Jánoshalma Lajosmizséről
A kilenc forduló után a 6. helyen álló, a dobogós helyért küzdő Lajosmizse. A 10. helyen tanyázó Jánoshalma csapatát fogadta a vármegyei első osztályú bajnokság 10. fordulójában. A mérkőzésen mindössze egy gól született, azt a vendégek szerezték, így három ponttal távozhattak.
A Lajosmizse és a Jánoshalma találkozói rendre szoros mérkőzéseket, nagy csatákat hoznak, álljon a két csapat bárhol a tabellán, és a közelmúltban is nem egyszer törtek már a felek borsot egymás orra alá. Ezúttal is erre készültek, de az elején nem hogy csikorgott, hanem egyenesen nem működött, nem nagyon indult be a gépezet.
Lajosmizse és Jánoshalma újabb nagy csatát vívott
Volt valami szürreális hangulat a levegőben. A délelőtti csapadék és borongós idő után mindenkit kellemes meglepetésként ért, hogy a kezdéskor már ezer ágra sütött a nap, ez a külső tényező tehát az indián nyárt idézte, ugyanakkor olyan erős széllökések bolygatták a látszólagos békét, hogy az ember egyenesen más földrajzi szélességen, akár az Északi sarkkör fölötti területre képzelhette magát olykor-olykor hosszú percekig is, és mindehhez hozzájött a szokatlanul korai, a félkettes kezdés.
Szürreális hangulat és elpuskázott helyzetek
Ami a jövő héttől már nem lesz szokatlan, hiszen az óraátállítás következtében már most vasárnap is az összes mérkőzést 13 óra 30 perckor kezdik, mégis idegenül mozgott játékos is szurkoló is így, hogy szeptember 27-én még 16 órakor kezdődtek a meccsek. És a szürreális hangulathoz talán az is hozzájárulhatott, hogy a meccset bár pénteken vívták, mégis egy ünnepnapon, azaz pihenőnapon már túl volt az a réteg, aki megtehette, hogy pihenjen. Egyszóval olyan hangulattalanul indult a mérkőzés, mint egy komolyabb indok nélkül, tulajdonképpen a körülmények véletlen összejátszása révén elinduló céltalan, dekadenciával fenyegető, hétköznap délelőtti ad hoc jelleggel kezdődő sörözés. Talán ez a hangulat volt az oka annak, hogy bár adódott ugyan a hazai gárda előtt lehetőség a mérkőzésnek mindjárt az elején, akkor még eltékozolták a ziccereket. A 3. percben Bondár Ádám került egy beadást követően ajtó-ablak helyzetbe, ám nagy ziccerben, közelről fölé durrantott, az első negyedóra végén pedig Sallai Bence hagyott ki nagy ziccert: az ő kísérletét a Jánoshalma kapusa, Lengyel Péter hárította, aki viszont szemmel láthatóan semmilyen szürreális hatásnak nem engedett, nem is engedhetett, hiszen volt dolga bőven, és hibátlanul is tette a dolgát. Vendégrészről Jesic jelentett kétszer veszélyt a hazai kapura, mind a kétszer szögletet követően, fejjel igyekezett betalálni, de sem a félidő derekán, sem a 31. percben leadott kísérletével nem zörgette meg a hazai hálót. Ahogy a másik oldalon a hazai kísérletek sem, így a félidő - a látottak alapján és az érzetekből kiindulva egyáltalán nem meglepő módon - 0-0-val zárult.
Hősiesen védekezett a Jánoshalma
A folytatásban, a 48. percben szabadrúgáshoz jutott a Jánoshalma az oldalvonal közeléből. Heidrich Bence ívelte kapura a labdát, amely a szél által megszeszélyesítve a léc alá tartott, Treiber Emil azonban bravúrral hárítani tudott. Kisvártatva a vendégek vezettek egy gyors kontrát, Gáspár Adrián törhetett volna kapura, a hazaiak azonban szabálytalanság árán ugyan, de megállították. A vendégek már látták a piros lapot, de csak lelki szemeikkel, a kiállításra irányuló JSE-óhaj ugyanis ezúttal beteljesítetlen maradt. A szabadrúgást Szabó Szilárd végezte el. Ő is bizonyára bekalkulálhatta a szelet, keményen megküldte a labdát, Treiber azonban – öklözve – hárítani tudott. Az 56. percben újra Gáspár Adrán vágott ki nagy szólót a bal oldalon, nagy lendülettel vezette át a félpályán a labdát, majd laposan középre tálalt. Bent ketten is érkeztek, már-már úgy tűnt, túlszalad rajtuk a labda, Ribár Milán azonban talppal visszahelyezte Szalai Szilárd elé, aki középről, nagy ziccerből lőhetett kapura. A hazai Bodnár Ábel próbált tisztázni, de már csak annyit tudott kihozni a helyzetből a mentési kísérletével, hogy a labda ne a kapu jobb oldalába vágódjon, hanem a bal sarokban kössön ki, 0-1. Egy csapásra átalakult a mérkőzés képe, a Jánoshalma beállt a saját térfelére, a Lajosmizse pedig magához ragadta a labdát és a kezdeményezést, szemmel láthatóan igyekeztek mielőbb egyenlíteni, miután a helyzet komolyra fordult. Az 59. percben Major Dávid passzolt középre, Halasi Károly még az igazítás szándékával belesimított a labdába, így Bán Norbert lőhetett középről, rá is suhintotta a kapura a labdát, Lengyel Péter azonban ezúttal is menteni tudott. Négy percre rá egy jobb oldali beadást követően Ábelhardt Rajmond mentett fejjel a saját kapuja előtt, a labda nem sokkal suhant el a léc fölött, a vendégek számára vérfagyasztó, ámde a végeredményt tekintve hatékony mentés volt. A 72. percben a hazaiak végezhettek el szabadrúgást, jobbról, jó 22 méterről. Valkai Tamás állt a labda mögé, aki nemegyszer pókhálózta már ki a felső sarkot. Ezúttal egy lapos lövéssel igyekezett becsapni a vendégek kapusát, Lengyel azonban ha üggyel-bajjal is, de ezúttal is menteni tudott. A 83. percben Halasi kapott labdát, befordult vele, ám Lengyel az ő veszélyes és lapos lövését is hatástalanította. Sőt, még az ismétlést is. A 85. percben a kevés veszélyes kontrája egyikét vezette a Jánoshalma, amelynek a végén Körmöci Márk emelte be balról a labdát a kapu elé, Busa Bence parádés mozdulattal emelt át a hazai portás fölött, kár, hogy parádés megoldás pillanatában már lesen volt. Nyomott, küszködött a Lajosmizse. Az egyenlítéshez a 92. percben sem állt messze – akkor Bán Norbert ívelt jobbról, jó negyven méterről a hosszú ötös sarka felé, Sallai Bence meg is fejelte a labdát, Lengyel Péter azonban ezúttal is hárítani tudott. Egy perc múlva pedig vége volt a meccsnek, a vendégek érthető módon nagyon örültek a három pontnak, a hazaiak pedig szomorúan ballagtak az öltözőbe. Sokat tettek a pontmentés érdekében, de ez nem az ő napjuk volt. Hanem a mezőny talán legjobbjáé, Lengyel Péteré.
Edzői értékelések
Árva Zsolt: - Végtelenül szomorú vagyok. A srácoknak a mérkőzés előtt is felhívtam a figyelmét, hogy okuljunk az előző fordulókban elkövetett hibáinkból, és rúgjuk be a helyzeteinket akkor is, ha azokat esetleg az elején alakítjuk ki. Ám azokat megint kihagytuk, és utána egyfajta szenvedésbe ment át a játékunk. A Jánoshalma a második játékrészben gyakorlatilag egyetlen egy támadást vezetett, abból gól tudott elérni, mi hasonló támadásokból nem bírtunk betalálni. Így nincs mire pontot adni. Nem akarom bántani a játékosaimat, de mindenkitől sokkal több kell, a mai meccsen nagyon sok gyenge teljesítménnyel voltam kénytelen szembesülni. Amíg a helyzetkihasználáson nem javítunk, addig marad a lefújás utáni szomorkodás.
Sarok Attila: - Nagyon örülök, hogy sikerült megszereznünk a három pontot, annál is inkább, mert nagyon küzdelmes, végig kiélezett meccs volt. Persze tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz. Az első félidő után hiányoltam, hogy nem lőttünk kapura, pedig akkor minket támogatott a szél. Alig passzoltunk egymáshoz, szerintem egymás után három passzunk nem volt az egész első játékrészben, mindenki egyedül, egy az egyben akar mindent megoldani. A második játékrészben szerencsére változott a helyzet, és ennek köszönhetően végül egy nagyon jó Lajosmizsét sikerült legyőznünk. Örülünk a fontos három pontnak.
Lajosmizsei VLC-Jánoshalmi SE 0-1 (0-0)
Lajosmizse, vezette: Sebestyén László (Apró Ferenc, Farkas László)
Lajosmizse: Treiber – Sallai, Fekete (Ugornyák 18.), Bodnár, Halasi, Valkai, Orlov Sz., Major, Bán, Juhász, Czumbil (Cserni 88.) Vezetőedző: Árva Zsolt.
Jánoshalma: Lengyel – Rádai, Zsoldos, Stojanovic (Karácsony 78.), Jesic, Gáspár (Körmöci 74.), Heidrich, Szabó Sz., Busa, Ribár (Ádelhardt 55.), Szalai. Technikai vezető: Sarok Attila.
Gól: Bodnár (öngól) az 56. percben.
Sárga lap: Valkai 50. illetve Gáspár 48. perc.
