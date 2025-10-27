Huszty Dániel elárulta a Vadkert hétvégi bravúrjának a receptjét

Huszty Dánielt elsőként azzal a kérdéssel kerestük meg, hogy mi a recept azon csapatok számára, akik abban a ritka élményben szeretnének részesülni, hogy győznek a bajnoki címvédő Tiszakécske otthonában, ahova senki nem nyerni jár. Huszty Dániel, aki a negatív véleményét sosem rejti a véka alá, de humorérzéke is van, első nekifutásra röviden elintézte a választ, még csak nem is azt mondta, hogy rúgjon eggyel több gólt, mint a Kécske, hanem hogy „jól kell futballozni.”

Huszty Dániel (labdával), a Soltvadkert játékosedzője a lajosmizsei mérkőzésen.

Fotó: Szentirmay Tamás

Huszty Dániel tréfásnak szánt kérdés tréfával történt hárítását követően természetesen örömmel részletezte a hétvégi siker hátterét

- Az elmúlt hetekben kivételesen jól dolgoztak a fiúk – nyilatkozta Huszty Dániel, a Soltvadkert játékosedzője. - Volt egy kis feszültség a csapaton belül, hiszen mindenki érezte, hogy ennél sokkal jobbak vagyunk, mint amit a tabella mutat. Ezek a mostani mérkőzések, amelyeken erősebb csapatokkal játszunk, jobban fekszenek nekünk, mert ezeken a mérkőzéseken valóban a futball, a játék dominál. Úgy gondolom, hogy Tiszakécskén nemcsak azt mutattuk meg, hogy erősek vagyunk, hanem azt is bebizonyítottuk, hogy egy meghatározó csapat ellen idegenben is bátran fel merjük vállalni a játékot. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a játék minden elemében jobbak voltunk a liga egyik legjobb együttese ellen. Ez megmutatkozott az akaratban és a kialakított helyzetek számában is. Aki kilátogatott a mérkőzésre, az egy magas színvonalú találkozót láthatott, ahol valóban a futball érvényesült. Csapatként és egyéni teljesítményekben is csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a játékosaimról. A kérdés most az, hogy tudjuk-e folytatni ezt a teljesítményt, vagy visszaesünk-e a saját árnyékunkba. Mi azon fogunk dolgozni, hogy az őszi szezon végére elfoglaljuk azt a helyet a tabellán, ami reálisan megillet minket. A Tiszakécskének, amely szimpatikus és jó csapat, további sok sikert kívánok – mondta Huszty Dániel.

A Soltvadkert a következő fordulóban, azaz e hét vasárnapján az Anda Kalocsa FC gárdáját fogadja hazai pályán.