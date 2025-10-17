54 perce
Hétvégi fociprogram: A Mizsét fogadja az éllovas Tiszakécske
Ezen a hétvégén a vármegyei első osztályban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában a 9. fordulót rendezik meg. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 7. kör következik. A hétvégi fociprogram keretében a vármegye egyben éllovas Tiszakécske a Lajosmizsét fogadja.
Mivel ezen a hétvégén a szombat is munkanap, így elenyészően kevés, mindössze öt mérkőzést rendeznek meg szombaton, az összes többi találkozót vasárnap vívják meg. Lássuk tehát a hétvégi fociprogramot!
Így alakul a hétvégi fociprogram
A vármegye egy éllovasa, a Tiszakécske hazai pályán szerepel, az 5. helyen álló Lajosmizsét fogadja. A 2. helyen álló Kunbaja nem lép pályára, a Harta elleni rangadót decemberre halasztották. Ezt a helyzetet kihasználhatja az előzésre az SC Hírös-Ép, amely Kiskőrösön lép pályára. A Kecskeméti TE II. az újonc Csólyospálossal meccsel.
SZOMBAT, 14.30:
Vármegye I.: Az eredetileg szombatra kiírt Kunbajai SE-Harta SE mérkőzést december 6-ára halasztották.
Vármegye II.: Akasztó FC–Nemesnádudvari KSE, Kunszállás SE–Bácska SE Vaskút.
Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK–Csátalja SE, Felsőszentiván–Kenderes SE Bátmonostor, Tataháza SE–Sükösd SC.
9. forduló
Október 19., vasárnap, 14.30: Érsekcsanádi KSKE–Tompai SE, Garai KSE–Kisszállási SC, Bajaszentistváni SK–Kelebia SE, BEKO FC Dávod–Hercegszántói FC,, Madarasi SE–Bácsbokodi SK.
VASÁRNAP:
Vármegye I.: Október 19., vasárnap, 13.00: Tiszakécskei LC II.–Lajosmizsei VLC. 14.30: Kiskőrösi LC–SC Hírös-Ép Egyesület, Jánoshalmi SE–Bácsalmási PVSE, Kiskunfélegyháza–Anda Kalocsa FC, Bajai LC–Kecskeméti LC, Kunbajai SE–Harta SE, Soltvadkerti TE Soltút–Kecel FC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Csólyospálos.
Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC–Kunfehértó KSE, Kerekegyházi SE–Mélykúti SE, Miklósi GYFE–Dunagyöngye SK, Lakiteleki TE-Dusnok KSE.
Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE–Tompai SE, Bajaszentistváni SK–Kelebia SE, BEKO FC Dávod–Hercegszántói FC, Madarasi SE–Bácsbokodi SK. A Garai KSE–Kisszállási SC mérkőzést december 14-ére halasztották.
Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE–Ladánybenei LC, Jakabszállás KSE–Vasutas SK, Katonatelepi SE–TMSE Tiszaug, Szabadszállás VSE–Tiszaalpári SE, Izsáki Építő SE–Kerekegyházi SE II., Pálmonostora SE–Fülöpjakab SE, SC Hírös-Ép Egyesület II.–Helvéciai SE.
Vármegye III., Közép csoport, 10.00: Kunság Baromfi–Kaskantyúi FSE–Császártöltési EFSK. 13.30: Csólyospálos II.–Kiskőrösi LC II. 14.30: Balotaszállási FC–Kiskunmajsa FC, Kecel FC II.–Jászszentlászlói SE, Bócsa–Market Bócsai SE–Soltvadkerti TE II. Vadkert FC.
Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.–Dunavecsei SE, Bátyai SE–Főnix SE Foktő, Szakmári KSE–Szentmárton SE, Apostag KSE–Dunapataji KSE, Uszód KSE–Hajós FC, Solti FC–Fajsz SE, Dunaszentbenedek KSE–Dunaegyháza SE.
A vármegye I. állása
1. TISZAKÉCSKE II. 8 6 1 1 27-10 19
2. KUNBAJA 8 6 1 1 19-7 19
3. SC HÍRÖS-ÉP 8 6 0 2 17-9 18
4. KECSKEMÉTI TE II. 8 5 2 1 20-9 17
5. LAJOSMIZSE 8 5 1 2 23-15 16
6. HARTA 8 5 0 3 29-18 15
7. KALOCSA 8 4 3 1 22-11 15
8. BAJA 8 3 4 1 20-13 13
9. SOLTVADKERT 8 3 3 2 17-11 12
10. JÁNOSHALMA 8 3 2 3 16-11 11
11. CSÓLYOSPÁLOS 8 2 1 5 10-37 7
12. KECEL 8 1 3 4 7-15 6
13. KECSKEMÉTI LC 8 1 1 6 11-16 4
14. KISKUNFÉLEGYHÁZA 8 1 0 7 7-21 3
15. KISKŐRÖS 8 0 3 5 6-28 3
16. BÁCSALMÁS 8 0 1 7 5-25 1
A vármegye II. állása
1. DUNAGYÖNGYE SK 6 4 2 0 16-4 14
2. NEMESNÁDUDVAR 6 3 2 1 14-7 11
3. KEREKEGYHÁZA 6 3 2 1 20-17 11
4. KUNSZÁLLÁS 6 3 1 2 18-12 10
5. MÉLYKÚT 6 3 1 2 13-13 10
6. NYÁRLŐRINC 6 3 0 3 18-15 9
7. AKASZTÓ 6 2 2 2 14-12 8
8. KUNFEHÉRTÓ 6 2 1 3 14-19 7
9. DUSNOK 6 2 1 3 10-15 7
10. LAKITELEK 6 1 3 2 14-15 6
11. MIKLÓSI GYFE 5 1 1 3 6-12 4
12. VASKÚT 5 0 0 5 3-19 0
Vármegye III., Déli csoport
1. ÉRSEKCSANÁD 8 7 1 0 47-5 22
2. KELEBIA 8 7 1 0 20-5 22
3. TOMPA 8 7 0 1 19-5 21
4. BAJASZENTISTVÁN 7 4 1 2 23-7 13
5. BÁCSBORSÓD 8 4 1 3 24-17 13
6. BÁCSBOKOD 8 4 1 3 20-20 13
7. GARA 8 4 0 4 35-20 12
8. DÁVOD 8 3 3 2 15-16 12
9. FELSŐSZENTIVÁN 7 3 2 2 21-11 11
10. MADARAS 8 3 0 5 20-18 9
11. HERCEGSZÁNTÓ 8 3 0 5 16-15 9
12. KISSZÁLLÁS 7 2 2 3 13-17 8
13. SÜKÖSD 8 2 1 5 13-24 7
14. KENDERES SE 8 1 1 6 15-41 4
15. CSÁTALJA 7 1 0 6 7-18 3
16. TATAHÁZA 8 0 0 8 7-76 0
Vármegye III., Északi csoport
1. LADÁNYBENE 8 8 0 0 33-5 24
2. PÁLMONOSTORA 7 6 1 0 24-11 19
3. IZSÁK 7 5 0 2 17-10 15
4. VASUTAS SK 8 4 2 2 28-17 14
5. KATONATELEP 8 4 1 3 21-19 13
6. TISZAUG 7 4 0 3 17-16 12
7. SC HÍRÖS-ÉP II. 6 3 1 2 13-5 10
8. TISZAALPÁR 8 3 1 4 24-23 10
9. KEREKEGYHÁZA II. 7 2 2 3 23-17 8
10. FÜLÖPSZÁLLÁS 7 2 2 3 24-21 8
11. BALLÓSZÖG 8 2 1 5 13-26 7
12. FÜLÖPJAKAB 7 2 0 5 22-33 6
13. HELVÉCIA 7 1 2 4 9-23 5
14. SZABADSZÁLLÁS 8 1 1 6 8-26 4
15. JAKABSZÁLLÁS 7 1 0 6 10-34 3
Vármegye III., Közép csoport
1. VADKERT FC 6 5 1 0 20-7 16
2. CSÓLYOSPÁLOS II. 5 4 0 1 18-6 12
3. KISKUNMAJSA 6 3 2 1 30-10 11
4. KECEL II. 5 3 2 0 12-4 11
5. KISKŐRÖS II. 6 3 1 2 20-8 10
6. KASKANTYÚ 5 2 0 3 18-13 6
7. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 5 2 0 3 16-15 6
8. BÓCSA 4 2 0 2 10-8 6
9. BALOTASZÁLLÁS 5 1 0 4 9-18 3
10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 6 1 0 5 4-33 3
11. KISKUNHALAS 5 0 0 5 2-37 0
Vármegye III., Nyugati csoport
- HARTA II. 6 5 1 0 28-5 16
- SZAKMÁR 6 5 0 1 26-10 15
3. BÁTYA 6 4 1 1 17-11 13
4. DUNAPATAJ 6 4 0 2 19-9 12
5. SZENTMÁRTON 6 3 1 2 23-6 10
6. USZÓD 5 3 0 2 17-12 9
7. DUNAVECSE 6 2 2 2 9-16 8
8. DUNAEGYHÁZA 6 2 1 3 16-22 7
9. HAJÓS 6 2 0 4 14 19 -5 6
10. SOLT 6 2 0 4 12-20 6
11. FAJSZ 6 2 0 4 13-23 6
12. APOSTAG 6 1 2 3 14-18 5
13. FOKTŐ 6 1 2 3 10-19 5
14. DUNASZENTBENEDEK 5 0 0 5 3-31 0
