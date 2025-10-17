Hétvégi fociprogram: A Mizsét fogadja az éllovas Tiszakécske

Mivel ezen a hétvégén a szombat is munkanap, így elenyészően kevés, mindössze öt mérkőzést rendeznek meg szombaton, az összes többi találkozót vasárnap vívják meg. Lássuk tehát a hétvégi fociprogramot!

A hétvégi fociprogram keretében az éllovas Tiszakécske a Lajosmizsét fogadja majd. A fotón labdával Huszty Dániel, a Soltvadkert játékosedzője a Vadkert lajosmizsei mérkőzésén

Így alakul a hétvégi fociprogram

A vármegye egy éllovasa, a Tiszakécske hazai pályán szerepel, az 5. helyen álló Lajosmizsét fogadja. A 2. helyen álló Kunbaja nem lép pályára, a Harta elleni rangadót decemberre halasztották. Ezt a helyzetet kihasználhatja az előzésre az SC Hírös-Ép, amely Kiskőrösön lép pályára. A Kecskeméti TE II. az újonc Csólyospálossal meccsel.

SZOMBAT, 14.30:

Vármegye I.: Az eredetileg szombatra kiírt Kunbajai SE-Harta SE mérkőzést december 6-ára halasztották.

Vármegye II.: Akasztó FC–Nemesnádudvari KSE, Kunszállás SE–Bácska SE Vaskút.

Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK–Csátalja SE, Felsőszentiván–Kenderes SE Bátmonostor, Tataháza SE–Sükösd SC.

9. forduló

Október 19., vasárnap, 14.30: Érsekcsanádi KSKE–Tompai SE, Garai KSE–Kisszállási SC, Bajaszentistváni SK–Kelebia SE, BEKO FC Dávod–Hercegszántói FC,, Madarasi SE–Bácsbokodi SK.

VASÁRNAP:

Vármegye I.: Október 19., vasárnap, 13.00: Tiszakécskei LC II.–Lajosmizsei VLC. 14.30: Kiskőrösi LC–SC Hírös-Ép Egyesület, Jánoshalmi SE–Bácsalmási PVSE, Kiskunfélegyháza–Anda Kalocsa FC, Bajai LC–Kecskeméti LC, Kunbajai SE–Harta SE, Soltvadkerti TE Soltút–Kecel FC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Csólyospálos.

Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC–Kunfehértó KSE, Kerekegyházi SE–Mélykúti SE, Miklósi GYFE–Dunagyöngye SK, Lakiteleki TE-Dusnok KSE.

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE–Tompai SE, Bajaszentistváni SK–Kelebia SE, BEKO FC Dávod–Hercegszántói FC, Madarasi SE–Bácsbokodi SK. A Garai KSE–Kisszállási SC mérkőzést december 14-ére halasztották.

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE–Ladánybenei LC, Jakabszállás KSE–Vasutas SK, Katonatelepi SE–TMSE Tiszaug, Szabadszállás VSE–Tiszaalpári SE, Izsáki Építő SE–Kerekegyházi SE II., Pálmonostora SE–Fülöpjakab SE, SC Hírös-Ép Egyesület II.–Helvéciai SE.

Vármegye III., Közép csoport, 10.00: Kunság Baromfi–Kaskantyúi FSE–Császártöltési EFSK. 13.30: Csólyospálos II.–Kiskőrösi LC II. 14.30: Balotaszállási FC–Kiskunmajsa FC, Kecel FC II.–Jászszentlászlói SE, Bócsa–Market Bócsai SE–Soltvadkerti TE II. Vadkert FC.