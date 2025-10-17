október 17., péntek

Labdarúgás

2 órája

Hétvégi fociprogram: A Mizsét fogadja az éllovas Tiszakécske

Ezen a hétvégén a vármegyei első osztályban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában a 9. fordulót rendezik meg. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 7. kör következik. A hétvégi fociprogram keretében a vármegye egyben éllovas Tiszakécske a Lajosmizsét fogadja.

Vincze Miklós

Mivel ezen a hétvégén a szombat is munkanap, így elenyészően kevés, mindössze öt mérkőzést rendeznek meg szombaton, az összes többi találkozót vasárnap vívják meg. Lássuk tehát a hétvégi fociprogramot!

íme a hétvégi fociprogram listája
A hétvégi fociprogram keretében az éllovas Tiszakécske a Lajosmizsét fogadja majd. A fotón labdával Huszty Dániel, a Soltvadkert játékosedzője a Vadkert lajosmizsei mérkőzésén
Fotó: Szentirmay Tamás

Így alakul a hétvégi fociprogram

A vármegye egy éllovasa, a Tiszakécske hazai pályán szerepel, az 5. helyen álló Lajosmizsét fogadja. A 2. helyen álló Kunbaja nem lép pályára, a Harta elleni rangadót decemberre halasztották. Ezt a helyzetet kihasználhatja az előzésre az SC Hírös-Ép, amely Kiskőrösön lép pályára. A Kecskeméti TE II. az újonc Csólyospálossal meccsel. 

SZOMBAT, 14.30:

Vármegye I.: Az eredetileg szombatra kiírt Kunbajai SE-Harta SE mérkőzést december 6-ára halasztották.

Vármegye II.: Akasztó FC–Nemesnádudvari KSE, Kunszállás SE–Bácska SE Vaskút.

Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK–Csátalja SE, Felsőszentiván–Kenderes SE Bátmonostor, Tataháza SE–Sükösd SC.

9. forduló

Október 19., vasárnap, 14.30: Érsekcsanádi KSKE–Tompai SE, Garai KSE–Kisszállási SC, Bajaszentistváni SK–Kelebia SE, BEKO FC Dávod–Hercegszántói FC,, Madarasi SE–Bácsbokodi SK. 

VASÁRNAP:

Vármegye I.: Október 19., vasárnap, 13.00: Tiszakécskei LC II.–Lajosmizsei VLC. 14.30: Kiskőrösi LC–SC Hírös-Ép Egyesület, Jánoshalmi SE–Bácsalmási PVSE, Kiskunfélegyháza–Anda Kalocsa FC, Bajai LC–Kecskeméti LC, Kunbajai SE–Harta SE, Soltvadkerti TE Soltút–Kecel FC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Csólyospálos. 

Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC–Kunfehértó KSE, Kerekegyházi SE–Mélykúti SE, Miklósi GYFE–Dunagyöngye SK, Lakiteleki TE-Dusnok KSE. 

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE–Tompai SE, Bajaszentistváni SK–Kelebia SE, BEKO FC Dávod–Hercegszántói FC, Madarasi SE–Bácsbokodi SK. A Garai KSE–Kisszállási SC mérkőzést december 14-ére halasztották. 

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE–Ladánybenei LC, Jakabszállás KSE–Vasutas SK, Katonatelepi SE–TMSE Tiszaug, Szabadszállás VSE–Tiszaalpári SE, Izsáki Építő SE–Kerekegyházi SE II., Pálmonostora SE–Fülöpjakab SE, SC Hírös-Ép Egyesület II.–Helvéciai SE.

Vármegye III., Közép csoport, 10.00: Kunság Baromfi–Kaskantyúi FSE–Császártöltési EFSK. 13.30: Csólyospálos II.–Kiskőrösi LC II. 14.30: Balotaszállási FC–Kiskunmajsa FC, Kecel FC II.–Jászszentlászlói SE, Bócsa–Market Bócsai SE–Soltvadkerti TE II. Vadkert FC.

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.–Dunavecsei SE, Bátyai SE–Főnix SE Foktő, Szakmári KSE–Szentmárton SE, Apostag KSE–Dunapataji KSE, Uszód KSE–Hajós FC, Solti FC–Fajsz SE, Dunaszentbenedek KSE–Dunaegyháza SE. 

A vármegye I. állása

1. TISZAKÉCSKE II. 8 6 1 1 27-10 19

2. KUNBAJA 8 6 1 1 19-7 19

3. SC HÍRÖS-ÉP 8 6 0 2 17-9 18

4. KECSKEMÉTI TE II. 8 5 2 1 20-9 17

5. LAJOSMIZSE 8 5 1 2 23-15 16

6. HARTA 8 5 0 3 29-18 15

7. KALOCSA 8 4 3 1 22-11 15

8. BAJA 8 3 4 1 20-13 13

9. SOLTVADKERT 8 3 3 2 17-11 12

10. JÁNOSHALMA 8 3 2 3 16-11 11

11. CSÓLYOSPÁLOS 8 2 1 5 10-37 7

12. KECEL 8 1 3 4 7-15 6

13. KECSKEMÉTI LC 8 1 1 6 11-16 4

14. KISKUNFÉLEGYHÁZA 8 1 0 7 7-21 3

15. KISKŐRÖS 8 0 3 5 6-28 3

16. BÁCSALMÁS 8 0 1 7 5-25 1

A vármegye II. állása

1. DUNAGYÖNGYE SK 6 4 2 0 16-4 14

2. NEMESNÁDUDVAR 6 3 2 1 14-7 11

3. KEREKEGYHÁZA 6 3 2 1 20-17 11

4. KUNSZÁLLÁS 6 3 1 2 18-12 10

5. MÉLYKÚT 6 3 1 2 13-13 10

6. NYÁRLŐRINC 6 3 0 3 18-15 9

7. AKASZTÓ 6 2 2 2 14-12 8

8. KUNFEHÉRTÓ 6 2 1 3 14-19 7

9. DUSNOK 6 2 1 3 10-15 7

10. LAKITELEK 6 1 3 2 14-15 6

11. MIKLÓSI GYFE 5 1 1 3 6-12 4

12. VASKÚT 5 0 0 5 3-19 0

Vármegye III., Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 8 7 1 0 47-5 22

2. KELEBIA 8 7 1 0 20-5 22

3. TOMPA 8 7 0 1 19-5 21

4. BAJASZENTISTVÁN 7 4 1 2 23-7 13

5. BÁCSBORSÓD 8 4 1 3 24-17 13

6. BÁCSBOKOD 8 4 1 3 20-20 13

7. GARA 8 4 0 4 35-20 12

8. DÁVOD 8 3 3 2 15-16 12

9. FELSŐSZENTIVÁN 7 3 2 2 21-11 11

10. MADARAS 8 3 0 5 20-18 9

11. HERCEGSZÁNTÓ 8 3 0 5 16-15 9

12. KISSZÁLLÁS 7 2 2 3 13-17 8

13. SÜKÖSD 8 2 1 5 13-24 7

14. KENDERES SE 8 1 1 6 15-41 4

15. CSÁTALJA 7 1 0 6 7-18 3

16. TATAHÁZA 8 0 0 8 7-76 0

Vármegye III., Északi csoport

1. LADÁNYBENE 8 8 0 0 33-5 24

2. PÁLMONOSTORA 7 6 1 0 24-11 19

3. IZSÁK 7 5 0 2 17-10 15

4. VASUTAS SK 8 4 2 2 28-17 14

5. KATONATELEP 8 4 1 3 21-19 13

6. TISZAUG 7 4 0 3 17-16 12

7. SC HÍRÖS-ÉP II. 6 3 1 2 13-5 10

8. TISZAALPÁR 8 3 1 4 24-23 10

9. KEREKEGYHÁZA II. 7 2 2 3 23-17 8

10. FÜLÖPSZÁLLÁS 7 2 2 3 24-21 8

11. BALLÓSZÖG 8 2 1 5 13-26 7

12. FÜLÖPJAKAB 7 2 0 5 22-33 6

13. HELVÉCIA 7 1 2 4 9-23 5

14. SZABADSZÁLLÁS 8 1 1 6 8-26 4

15. JAKABSZÁLLÁS 7 1 0 6 10-34 3

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT FC 6 5 1 0 20-7 16

2. CSÓLYOSPÁLOS II. 5 4 0 1 18-6 12

3. KISKUNMAJSA 6 3 2 1 30-10 11

4. KECEL II. 5 3 2 0 12-4 11

5. KISKŐRÖS II. 6 3 1 2 20-8 10

6. KASKANTYÚ 5 2 0 3 18-13 6

7. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 5 2 0 3 16-15 6

8. BÓCSA 4 2 0 2 10-8 6

9. BALOTASZÁLLÁS 5 1 0 4 9-18 3

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 6 1 0 5 4-33 3

11. KISKUNHALAS 5 0 0 5 2-37 0

Vármegye III., Nyugati csoport

  1. HARTA II. 6 5 1 0 28-5 16
  2. SZAKMÁR 6 5 0 1 26-10 15

3. BÁTYA 6 4 1 1 17-11 13

4. DUNAPATAJ 6 4 0 2 19-9 12

5. SZENTMÁRTON 6 3 1 2 23-6 10

6. USZÓD 5 3 0 2 17-12 9

7. DUNAVECSE 6 2 2 2 9-16 8

8. DUNAEGYHÁZA 6 2 1 3 16-22 7

9. HAJÓS 6 2 0 4 14 19 -5 6

10. SOLT 6 2 0 4 12-20 6

11. FAJSZ 6 2 0 4 13-23 6

12. APOSTAG 6 1 2 3 14-18 5

13. FOKTŐ 6 1 2 3 10-19 5

14. DUNASZENTBENEDEK 5 0 0 5 3-31 0

