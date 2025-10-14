október 14., kedd

34 perce

Nyugaton tovább menetel a Harta II.

Címkék#Vármegye III#Harta II#labdarúgás#eredmények

A hétvégén a 6. fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában. A dobogón nem történt változás, továbbra is a Harta II. vezet, amely idegenben is magabiztosan nyerte a soros mérkőzését.

Vincze Miklós

A Fajsz vendége volt az éllovas Harta II. Bleszák Sándor csapata 4-1-re nyerte a találkozót, a Harta mind a négy gólját Marte Gyula szerezte. 

A Harta II. Fajszon aratott 4-1-es győzelmet
Forrás: Harta SE

Magabiztosan nyert a Harta II.

A 26. percben már 2-0-ra vezettek a vendégek, Kókai Adrián a 36. percben szépített, a félidőre Marte visszaállította a kétgólos különbséget. A folytatásban már csak egy gól született, a 70. percben rúgta meg Marte Gyula a saját maga és a Harta II. negyedik gólját.

Izgalmakból nem volt hiány

Fordulatos meccset nyert a második helyen álló Szakmár Foktőn. Sárosdi Márk két góljával a hazai gárda a 7. percben már 2-0-r vezetett. A Szakmár még az első félidőben fordított – Salacz Attila, Romsics Péter és Polyák Ádám a 32. és a 44. perc között szerzett három gólt -, majd Romsics Péter és Polyák Ádám találataival 5-2-re meglépett. Sárosdi Márk, aki ezen a mérkőzésen mesterhármast jegyzett, a 70. percben állította be a 3-5-ös végeredményt.

Izgalmakból nem volt hiány Dunavecsén sem, ahol a 3. helyen álló Bátya volt a 7. helyen tanyázó Dunavecse vendége. Magyar Márk szerzett vezetést a 9. percben a Bátyának, Kis Norbert három percre rá egyenlített. Az 51. percben már újra a vendégeknél volt az előny, hogy aztán Tóth Attila 75. percben egyenlítsen, majd Kis Norbert a 85. percben a mérkőzés folyamán először a hazaiak javára vegye át a vezetést. Magyar Márk a 88. percben megszerezte a saját maga és a csapata harmadik gólját, és kialakította a 3-3-as végeredményt.

Biztosan verte a Dunapataj a Dunaszentbenedeket, Malomoski Gábor mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. A Hajós 5-0-ra győzte le a Soltot, Alföldi Albert duplázott, betalált még Fejes Milán, Ligetfalvi Patrik és Pechtinger Ádám is. Pontot rabolt a bajnoki címvédő otthonából az Apostag. Csontos Levente góljának köszönhetően a vendégek vonulhattak vezetéssel pihenőre, Lecza Tibor a 77. percben egyenlített. 

Eredmények

Vármegye III., Nyugati csoport, 15.00: Dunapataji KSE-Dunaszentbenedek KSE 7-0, Szentmárton SE-Apostag KSE 1-1, Dunavecsei SE-Bátyai SE 3-3, Fajsz SE-Harta SE II. 1-4, Dunaegyháza SE-Uszód KSE 3-7, Főnix SE Foktő-Szakmári KSE 3-5, Hajós FC-Solti FC 5-0.

Vármegye III., Nyugati csoport

1.    HARTA II.    6    5    1    0    28-5    16
2.    SZAKMÁR    6    5    0    1    26-10    15
3.    BÁTYA    6    4    1    1    17-11    13
4.    DUNAPATAJ    6    4    0    2    19-9    12
5.    SZENTMÁRTON    6    3    1    2    23-6    10
6.    USZÓD    5    3    0    2    17-12    9
7.    DUNAVECSE    6    2    2    2    9-16    8
8.    DUNAEGYHÁZA    6    2    1    3    16-22    7
9.    HAJÓS    6    2    0    4    14    19    -5    6
10.    SOLT    6    2    0    4    12-20    6
11.    FAJSZ    6    2    0    4    13-23    6
12.    APOSTAG    6    1    2    3    14-18    5
13.    FOKTŐ    6    1    2    3    10-19    5
14.    DUNASZENTBENEDEK    5    0    0    5    3-31    0

