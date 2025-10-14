2 órája
Nyugaton tovább menetel a Harta II.
A hétvégén a 6. fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában. A dobogón nem történt változás, továbbra is a Harta II. vezet, amely idegenben is magabiztosan nyerte a soros mérkőzését.
A Fajsz vendége volt az éllovas Harta II. Bleszák Sándor csapata 4-1-re nyerte a találkozót, a Harta mind a négy gólját Marte Gyula szerezte.
Magabiztosan nyert a Harta II.
A 26. percben már 2-0-ra vezettek a vendégek, Kókai Adrián a 36. percben szépített, a félidőre Marte visszaállította a kétgólos különbséget. A folytatásban már csak egy gól született, a 70. percben rúgta meg Marte Gyula a saját maga és a Harta II. negyedik gólját.
Izgalmakból nem volt hiány
Fordulatos meccset nyert a második helyen álló Szakmár Foktőn. Sárosdi Márk két góljával a hazai gárda a 7. percben már 2-0-r vezetett. A Szakmár még az első félidőben fordított – Salacz Attila, Romsics Péter és Polyák Ádám a 32. és a 44. perc között szerzett három gólt -, majd Romsics Péter és Polyák Ádám találataival 5-2-re meglépett. Sárosdi Márk, aki ezen a mérkőzésen mesterhármast jegyzett, a 70. percben állította be a 3-5-ös végeredményt.
Izgalmakból nem volt hiány Dunavecsén sem, ahol a 3. helyen álló Bátya volt a 7. helyen tanyázó Dunavecse vendége. Magyar Márk szerzett vezetést a 9. percben a Bátyának, Kis Norbert három percre rá egyenlített. Az 51. percben már újra a vendégeknél volt az előny, hogy aztán Tóth Attila 75. percben egyenlítsen, majd Kis Norbert a 85. percben a mérkőzés folyamán először a hazaiak javára vegye át a vezetést. Magyar Márk a 88. percben megszerezte a saját maga és a csapata harmadik gólját, és kialakította a 3-3-as végeredményt.
Biztosan verte a Dunapataj a Dunaszentbenedeket, Malomoski Gábor mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. A Hajós 5-0-ra győzte le a Soltot, Alföldi Albert duplázott, betalált még Fejes Milán, Ligetfalvi Patrik és Pechtinger Ádám is. Pontot rabolt a bajnoki címvédő otthonából az Apostag. Csontos Levente góljának köszönhetően a vendégek vonulhattak vezetéssel pihenőre, Lecza Tibor a 77. percben egyenlített.
Eredmények
Vármegye III., Nyugati csoport, 15.00: Dunapataji KSE-Dunaszentbenedek KSE 7-0, Szentmárton SE-Apostag KSE 1-1, Dunavecsei SE-Bátyai SE 3-3, Fajsz SE-Harta SE II. 1-4, Dunaegyháza SE-Uszód KSE 3-7, Főnix SE Foktő-Szakmári KSE 3-5, Hajós FC-Solti FC 5-0.
Vármegye III., Nyugati csoport
1. HARTA II. 6 5 1 0 28-5 16
2. SZAKMÁR 6 5 0 1 26-10 15
3. BÁTYA 6 4 1 1 17-11 13
4. DUNAPATAJ 6 4 0 2 19-9 12
5. SZENTMÁRTON 6 3 1 2 23-6 10
6. USZÓD 5 3 0 2 17-12 9
7. DUNAVECSE 6 2 2 2 9-16 8
8. DUNAEGYHÁZA 6 2 1 3 16-22 7
9. HAJÓS 6 2 0 4 14 19 -5 6
10. SOLT 6 2 0 4 12-20 6
11. FAJSZ 6 2 0 4 13-23 6
12. APOSTAG 6 1 2 3 14-18 5
13. FOKTŐ 6 1 2 3 10-19 5
14. DUNASZENTBENEDEK 5 0 0 5 3-31 0
