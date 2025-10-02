Hajdúhadházán csattannak a pofonok

Hajdúhadház városa első alkalommal rendez ökölvívó magyar bajnokságot, az október 2-től 5-ig tartó megmérettetésen az U13-as és az U17-es korosztály méri össze tudását.

Középen Németh János, a Kecskeméti Sportiskola vezetőedzője néhány tanítványa körében

Forrás: KESI

Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ökölvívás népszerűsége folyamatosan nő, ami látszik az utánpótlás-korosztályokon is, hiszen sok gyermek van az edzőtermekben. Az elnök hozzátette: a hajdúhadházi magyar bajnokság az U17-es korosztály számára már igen nagy lehetőségeket tartogat. „Nagyon kiélezett csaták várhatók, mivel ez a korosztály már a kontinentális versengésben is részt vesz, a nemzetközi versenyek mellett decemberben Európa-bajnokságot is rendeznek. A szakvezetésnek az lesz a legnagyobb feladata a hadházi magyar bajnokságon, hogy kiszűrje és megtalálja azokat a versenyzőket, akik megfelelő felkészítés után méltóképpen képviselhetik hazánkat a kontinensviadalon” – hangsúlyozta Kovács István.

„Az idén nyáron lehetőség nyílt arra, hogy a boksz is helyet kapjon az 1997 óta működő Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesület szakosztályai között, így a sportág legjobbjainak integrálása is fontos cél lett Hadházon – nyilatkozta Hajdúhadház polgármestere, Csáfordi Dénes. „Az egyesületünk újraindításával párhuzamosan egy országos bajnokságnak is otthont ad a település. Ez óriási megtiszteltetés, amihez kellő komolysággal és alázattal kell hozzáállnunk, hiszen hatalmas munkát igényel, hogy a szövetséggel közösen a magyar bajnokságot előkészítsük és lebonyolítsuk” – jelentette ki.

Sinkó Zoltán, a szövetség versenyigazgatója elmondta, hogy az utánpótlás magyar bajnokságnak a Földi János Általános Iskola sportcsarnoka ad otthont, ahol két ringet állítanak majd fel.

Négy, Gálos Tamás által edzett bunyóssal utazott el a rendezvényre a bajai Gálos Box Club. Az U13-as korosztályban Béda Zoé Mirjam (46 kg) képviseli a bajai színeket, az U17-es fiúk viadalára három versenyzőt nevezett a Gálos Box Club: Sztojka Tamás (50 kg), Lehoczki Levente (57 kg) és Béda Zénó (60 kg) igyekszik minél jobb eredményt elérni.