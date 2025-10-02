október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

2 órája

Hajdúhadházán csattannak a pofonok

Címkék#Magyar Ökölvívók Szövetségének#ökölvívás#hajdúhadház

Október 2. és 5. között rendezik meg Hajdúhadházán az U13-as és U17-es korosztály számára az országos magyar bajnokságot. A viadalon több, Bács-Kiskun vármegyei klub képviselteti magát több ifjú ökölvívóval, akik ma már a helyszínen, Hajdúhadházán várják a sorsolást.

Vincze Miklós

Hajdúhadház városa első alkalommal rendez ökölvívó magyar bajnokságot, az október 2-től 5-ig tartó megmérettetésen az U13-as és az U17-es korosztály méri össze tudását. 

Hajdúhadházon rendeznek ökölvívó magyar bajnokságot,
Középen Németh János, a Kecskeméti Sportiskola vezetőedzője néhány tanítványa körében
Forrás: KESI

Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ökölvívás népszerűsége folyamatosan nő, ami látszik az utánpótlás-korosztályokon is, hiszen sok gyermek van az edzőtermekben. Az elnök hozzátette: a hajdúhadházi magyar bajnokság az U17-es korosztály számára már igen nagy lehetőségeket tartogat. „Nagyon kiélezett csaták várhatók, mivel ez a korosztály már a kontinentális versengésben is részt vesz, a nemzetközi versenyek mellett decemberben Európa-bajnokságot is rendeznek. A szakvezetésnek az lesz a legnagyobb feladata a hadházi magyar bajnokságon, hogy kiszűrje és megtalálja azokat a versenyzőket, akik megfelelő felkészítés után méltóképpen képviselhetik hazánkat a kontinensviadalon” – hangsúlyozta Kovács István.

„Az idén nyáron lehetőség nyílt arra, hogy a boksz is helyet kapjon az 1997 óta működő Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesület szakosztályai között, így a sportág legjobbjainak integrálása is fontos cél lett Hadházon – nyilatkozta Hajdúhadház polgármestere, Csáfordi Dénes. „Az egyesületünk újraindításával párhuzamosan egy országos bajnokságnak is otthont ad a település. Ez óriási megtiszteltetés, amihez kellő komolysággal és alázattal kell hozzáállnunk, hiszen hatalmas munkát igényel, hogy a szövetséggel közösen a magyar bajnokságot előkészítsük és lebonyolítsuk” – jelentette ki.

Sinkó Zoltán, a szövetség versenyigazgatója elmondta, hogy az utánpótlás magyar bajnokságnak a Földi János Általános Iskola sportcsarnoka ad otthont, ahol két ringet állítanak majd fel. 

Négy, Gálos Tamás által edzett bunyóssal utazott el a rendezvényre a bajai Gálos Box Club. Az U13-as korosztályban Béda Zoé Mirjam (46 kg) képviseli a bajai színeket, az U17-es fiúk viadalára három versenyzőt nevezett a Gálos Box Club: Sztojka Tamás (50 kg), Lehoczki Levente (57 kg) és Béda Zénó (60 kg) igyekszik minél jobb eredményt elérni.

Németh János, a kecskeméti Sportiskola vezetőedzője elmondta, hogy két versenyzőt neveztek, mind a ketten az U17-es korosztályban indulnak. Burai Adrián a 46, Csikós Alex pedig a 75 kilogrammos súlycsoportban boxol.

A kecskeméti Belvárosi Boxklub, amelyben a vezetőedző Konkoli Gyula, három versenyzővel utazott el a viadalra, Czifra István, Földvári Milán és Oláh József várja a mai napon izgatottan a sorsolást.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu